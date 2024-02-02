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2024-02-02 19:21:19

農曆新年2024｜現崇山商場新春期間限定 巨型剪紙裝置/龍年剪紙工作坊/立體糖藝工作坊

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農曆新年2024｜現崇山商場新春期間限定 巨型剪紙裝置/龍年剪紙工作坊/立體糖藝工作坊

農曆新年2024｜現崇山商場新春期間限定 巨型剪紙裝置/龍年剪紙工作坊/立體糖藝工作坊

位於黃大仙的現崇山商場提供一站式多元學習玩樂，齊集多間教育機構及特色美食餐廳，變身親子新國度。喜迎新春，商場於今個春日特別把中國獨有的工藝傳統及文化帶到商場之中，設計了連串精彩的「新春工藝園」活動，包括把巨型傳統剪紙活現眼前的新春期間限定巨型剪紙裝置、與本地藝術單位Tsaoao Design及傳耆合作的龍年剪紙工作坊以及立體糖藝工作坊，一家大小能在場內打卡留倩影並學習不同傳統特色工藝。大人和小朋友可盡享天偶之樂，一起探索中國獨有的工藝傳統，認識中國文化與歷史，歡渡一個好玩又富有教育意義的新春佳節！

新春期間限定 巨型剪紙裝置

巨型剪紙裝置以紅金色為主調及龍騰飛躍為主題，以中國傳統剪紙藝術呈現了氣勢逼人的飛龍圖案，前方放有吉祥娃娃裝置，象徵笑口常開，為新春增添歡樂氣氛，適合男女老幼打卡留倩影！

日期：即日起至229

地點：現崇山商場1/F平台

現崇山商場新春工藝園新春期間限定巨型剪紙裝置

現崇山商場新春工藝園新春期間限定巨型剪紙裝置

龍年剪紙工作坊

迎接龍年，本地剪紙藝術家曹晉愷將親自指導龍年剪紙工作坊，參加者將一同充分發揮創意，學習以圖案紙樣附助繪製和剪出個人化的龍形剪紙。工作坊將介紹構圖技巧，同時教授剪刀、𠝹刀和𠝹刀筆的正確使用技巧。歡迎成人、小朋友及家庭參與，共同在這個有趣的工作坊中探索剪紙的藝術之美，創作獨一無二的作品。

合作機構：Tsaoao Design─剪紙藝術家曹晉愷

日期：2024217日（星期六）

時間：2-3pm3:30-4:30pm (每節1小時，共2)

名額：每場12

報名費：港幣$50 (即日起於商場商戶消費滿$200，即可免費報名參加或可付費$50 參與報名)

報名參與龍年剪紙工作坊

龍年剪紙工作坊 龍年剪紙工作坊 龍年剪紙工作坊

立體糖藝工作坊

糖藝是一項超過 600 多年歷史的傳統民間手工藝，於 2014 年更被列入香港非物質文化遺產之一。糖藝的精髓在於掌握其溫度，再用傳統技巧在短短數分鐘內塑造做出不同造型。工作坊將特別請來糖藝師盧雅恩親自介紹糖藝歷史、講解及示範基本技巧，包括溶糖、剪、捏、拉等，參加者有機會親手製作一隻立體小吉，一同感受這項美妙藝術的獨特魅力。

合作機構:傳耆─糖藝師盧雅恩

日期：2024224日（星期六）

時間：23pm3:30-4:30pm (每節1小時，共2)

名額：每場12

報名費港幣$50 (即日起於商場商戶消費滿$200，即可免費報名參加或可付費$50 參與報名)

報名參與立體糖藝工作坊

*參加者須年滿6歲或以上

 

「傳耆」糖藝師盧雅恩 「傳耆」糖藝師盧雅恩 立體糖藝工作坊 立體糖藝工作坊 立體糖藝工作坊

現崇山商場

地址：黃大仙睦鄰街8

電話：2321 8318

 

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