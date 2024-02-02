農曆新年2024｜現崇山商場新春期間限定 巨型剪紙裝置/龍年剪紙工作坊/立體糖藝工作坊

位於黃大仙的現崇山商場提供一站式多元學習玩樂，齊集多間教育機構及特色美食餐廳，變身親子新國度。喜迎新春，商場於今個春日特別把中國獨有的工藝傳統及文化帶到商場之中，設計了連串精彩的「新春工藝園」活動，包括把巨型傳統剪紙活現眼前的新春期間限定巨型剪紙裝置、與本地藝術單位Tsaoao Design及傳耆合作的龍年剪紙工作坊以及立體糖藝工作坊，一家大小能在場內打卡留倩影並學習不同傳統特色工藝。大人和小朋友可盡享天偶之樂，一起探索中國獨有的工藝傳統，認識中國文化與歷史，歡渡一個好玩又富有教育意義的新春佳節！

新春期間限定 巨型剪紙裝置

巨型剪紙裝置以紅金色為主調及龍騰飛躍為主題，以中國傳統剪紙藝術呈現了氣勢逼人的飛龍圖案，前方放有吉祥娃娃裝置，象徵笑口常開，為新春增添歡樂氣氛，適合男女老幼打卡留倩影！

日期：即日起至2月29日

地點：現崇山商場1/F平台