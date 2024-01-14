農曆新年2024｜百看不厭的新年電影 五套必睇經典賀歲片推介

新年2024｜百看不厭的新年電影 五套必睇經典賀歲片推介

談及農曆新年，電影迷們相信一秒就能想到賀歲片。現在不少經典賀歲片已經在串流網站上可以觀看，以下就為大家盤點5部經典賀歲片，年假在家和伴侶或是親戚朋友一起享受！

經典賀歲片｜《嚦咕嚦咕新年財》 每逢新年，電視上總會播放《嚦咕嚦咕新年財》，而近年更可以在Netflix上翻看，想重看亦更加容易。無論是掃帚頭的梁詠琪、一人打幾枱麻雀的劉德華、喝「過期利賓納」的媽媽等，全都屬經典角色，每次重播都能引人發笑。而它的經典對白更是數之不盡，不少更會被人用於麻雀枱上，和朋友「切搓」麻雀時使用！新年不少人都有與家人朋友一起打麻雀的習慣，不妨一邊打麻雀一邊播放這套經典賀歲片吧！

經典賀歲片｜《家有囍事》 新年當然要「家有囍事」！《家有囍事》在1992年上映，由黃百鳴、周星馳、張國榮、張曼玉、吳君如及毛舜筠等當紅影視紅星主演，圍繞常家三兄弟的故事進行，當中不乏無厘頭情節，向觀眾大放笑彈，可說是經典中的經典！一家人在打麻雀中鬧出「八婆！你居然收埋四條底褲？」的笑話、自創的「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」、史無前例的「巴黎鐵塔反轉再反轉」等，都令人捧腹大笑，絕對值得在新年一看，宣揚快樂！

經典賀歲片｜《97家有囍事》 《97家有囍事》 顧名思義便是在1997年農歷新年上映的賀歲片，由黃百鳴、吳鎮宇、周星馳等主演，整套電影內容基本上都是按照1992年的的《家有囍事》改編而成，因此人物性格設定略同，亦有不少人會攪亂兩套作品。但無論是新版或舊版，這兩個版本都屬《家有囍事》系列的經典，如果想在新年與家人朋友笑聲滿載、笑口常開，不妨與他們一起觀看吧！

經典賀歲片｜《逃學威龍3之龍過雞年》 《逃學威龍》系列以校園臥底為背景，憑着周星馳的喜劇功力帶領下，一直深受不少人歡迎。而當中只有《逃學威龍3之龍過雞年》為賀歲片，由周星馳、梅艷芳和張敏主演。雖然同為《逃學威龍》系列，但由於改由王晶執導，不論場景或風格都與前作有著極大差異，不但增添了懸疑情節，而且幾乎沒有「校園」成分，看不到「逃學」之處，而前作都有演出的吳孟達亦未有登場，因此可以把它當作獨立的賀歲電影欣賞。電影同樣以周星馳獨特的無厘頭搞笑而受歡迎，雖然口碑不及前作，但在新年用來輕鬆一下亦不錯。