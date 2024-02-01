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生活
2024-02-01 12:00:00

農曆新年2024｜譚仔三哥推全新回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線 點餐免費換利是封

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農曆新年2024｜譚仔三哥推全新回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線 點餐免費換利是封

農曆新年2024｜譚仔三哥推全新回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線 點餐免費換利是封

譚仔三哥米線又推新品！為慶祝新春佳節來臨，推出全新「回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，另有限定小食「落力為你烤豬頸肉」及特飲「櫻花珠珠椰香奶蓋忌廉梳打」。點餐更會免費送利是封，即睇詳情！

繼去年推出即炒回鍋肉米線，今年譚仔三哥將腩肉換上牛肉，推出全新「回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線」($43)。回鍋牛肉、爽脆蝦仁及鹵豆干以獨特秘製的香濃醬汁猛火即場快炒，再配上麻辣湯，絕對是重口味人士必食！

另有限定小食「落力為你烤豬頸肉」($22)及「櫻花珠珠椰香奶蓋忌廉梳打」限定特飲(單點$16｜加配價$12)，極為一絕！

譚仔三哥推全新回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線 回～鍋⽜⾁笑蝦蝦⿇辣湯⽶線 「落力為你烤豬頸肉」($22) 「回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線」($43)

大派「回~2024龍運滾滾鍋」利是封

為與一眾三粉喜迎新年，譚仔三哥今次專誠邀請香港插畫家「在高速公路旁邊野餐」，以「回~2024龍運滾滾鍋」為主題，設計出三款「福氣回鍋」利是封，分別為「回～今年賺多啲鍋」、「回～今年科科A+鍋」和「回～今年好事一龍龍鍋」，玩味十足同時超好意頭，每個祝願都緊貼各位所需，極具心思。由即日起，凡於譚仔三哥全線香港分店惠顧一餸或以上米線/薯粉/菜底、推廣產品米線/薯粉/菜底、過橋米線/薯粉/菜底、早餐、下午茶餐或熱鍋套餐，無論是堂食、外賣或經三哥手機APP點餐，均可免費換領「福氣回鍋」利是封一套，數量有限，換完即止，大家記得要及早到三哥換領！

譚仔三哥 X 在高速公路旁邊野餐 利是封 譚仔三哥 X 在高速公路旁邊野餐 利是封
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