農曆新年2024｜譚仔三哥推全新回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線 點餐免費換利是封

譚仔三哥米線又推新品！為慶祝新春佳節來臨，推出全新「回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，另有限定小食「落力為你烤豬頸肉」及特飲「櫻花珠珠椰香奶蓋忌廉梳打」。點餐更會免費送利是封，即睇詳情！

繼去年推出即炒回鍋肉米線，今年譚仔三哥將腩肉換上牛肉，推出全新「回鍋牛肉笑蝦蝦麻辣湯米線」($43)。回鍋牛肉、爽脆蝦仁及鹵豆干以獨特秘製的香濃醬汁猛火即場快炒，再配上麻辣湯，絕對是重口味人士必食！

另有限定小食「落力為你烤豬頸肉」($22)及「櫻花珠珠椰香奶蓋忌廉梳打」限定特飲(單點$16｜加配價$12)，極為一絕！