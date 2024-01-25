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生活
2024-01-25 18:07:18

農曆新年2024｜超羣餅店中環香林分店全新裝修！限定貝果圈圈$12起 必買賀年禮盒+傳統油器

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超羣餅店中環香林分店全新裝修！限定貝果圈圈$12起 必買賀年禮盒+傳統油器

超羣餅店中環香林分店全新裝修！限定貝果圈圈$12起 必買賀年禮盒+傳統油器

超羣餅店中環香林分店新一年以全新裝修繼續服務客人，以80年代的超羣餅店為設計元素，特意加入品牌的經典橙白方格圖案元素，既復古又時尚。最近更特別推出限定產品「貝果圈圈」系列，6款口味包括綠茶紅豆貝果圈圈、芝士貝果圈圈、焙茶紅豆麻糬貝果圈圈等，不論是早餐或下午茶享用都同樣適合。而農曆新年將近，超羣餅店亦有推出七款賀年禮盒，如日本櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕禮盒、賀年四喜禮盒等，更有笑口棗、香脆蛋散、香脆牛耳等傳統油器，都是賀年必備的好滋味！

超羣餅店全新貝果圈圈系列$12起

超羣餅店在香港有近60年歷史，一直秉承創辦人李曾超群博士的創新精神，研發並推出更適合年輕人及香港人口味的新產品。超羣推出全新「貝果圈圈」系列，共有六款口味，除原味外，更有綠茶紅豆、芝士、芝麻、焙茶紅豆麻糬以及芝士火腿口味，配搭選擇豐富，口感香軟有嚼勁。中環香林大廈 、 太子道西 (花墟內) 、 銅鑼灣波斯富街及東涌富東廣場分店有售。

超羣餅店賀年禮盒

此外超羣餅店的7款賀年禮盒同樣是送禮佳品，包括「日本櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕禮盒」、「賀年四喜禮盒」、「大紅大紫禮盒」、「至紅禮盒」、「如意吉祥曲奇禮盒」、「豐足常滿賀年禮盒」以及「精裝香脆賀年小禮盒」，每款包羅各式各樣的傳統糕點，更有超羣餅店的特色手工曲奇和傳統賀年美食，非常豐富。特別推介「豐足常滿賀年禮盒」，內有養生桂圓手工曲奇及紅棗手工曲奇，老少咸宜。禮盒亦加入櫻花蝦竹炭海鹽手工曲奇、蜜餞薑粒手工曲奇、牛油杏仁手工曲奇及鳳梨酥，一次過滿足大家多個願望。

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