農曆新年2024｜龍年商場利是封合集 限定利是揮春款式/換領方法(持續更新)

龍年商場利是封合集｜ MOSTown 新港城中心 Kanahei P 助與粉紅兔兔利是封 MOSTown新港城中心今年聯乘Kanahei’s Small animals，推出「MOSTown x Kanahei’s Small animals別注版利是封套裝」。利是封上印有首次以龍年造型登場的P助與粉紅兔兔，配以充滿新春氣氛的紅色和金色為主色調，加上意頭十足的祝福語，得意之餘又應節！ 一套3款、共8個的利是封套裝內藏驚喜小機關，讓粉絲為P助與粉紅兔兔換上不同造型，包括專為龍年設計的趣萌「龍頭」、最旺「金菠蘿」頭套及可愛「花花」，配以燙金祝福語「福氣最龍」、「好運成蘿」及「花開富貴」，祝福大家在龍年不論是家庭、事業、愛情統統都順順利利、元氣滿滿！ 利是封更選用FSC認證環保紙張製成，以行動支持地球可持續發展，新一年繼續響應環保。另外，只要掃瞄利是封背面的二維碼，更可獲得MOSTown新港城中心商戶電子優惠券！ 「 MOSTown x Kanahei ’ s Small animals 別注版利是封套裝」換領詳情 日期：2024年1月12日起至換完即止 地點：MOSTown 新港城中心L3會員專區 詳情：H．COINS會員以電子貨幣於2024年1月12日起，即日消費滿港幣$688或以上，憑最多3間不同商戶的即日發票(每組有效發票需達$100或以上)，並親臨L3會員專區，即可換領 「MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝」乙份。

龍年商場利是封合集｜置富 Malls 小劉鴨大「 DUCK 」大利利是封 以各種sticker風靡亞洲的「小劉鴨」於今個農曆新年跳出手機，首度登陸香港。置富Malls設計一套兩款限量小劉鴨大「DUCK」大利利是封，分別是「大吉大利 x 食DUCK是福」利是封，以及「招財進寶 x 如意DUCK祥」利是封。兩款利是封封面分別由小劉鴨穿上龍年賀年裝與鼻孔喵抱著巨型豬豬福袋，鬼馬地向大家拜年。打開利是封更可搖身一變成賀年揮春，同樣「紅噹噹」的鼻孔喵及容光煥「發」的小劉鴨，捧著銅錢及金元寶送上祝福，掛在家中龍年必定「DUCK心應手」。兩款利是封皆以凹凸浮印技術打印，呈現立體感，祝賀語、飛雲、金錢、元寶等圖案以燙金技術印刷，金光閃閃、富貴非凡。 利是封背面附有「DUCK」心應手Whatsapp Sticker下載QR Code，一式12款的Whatsapp Sticker包括「DUCK」人鍾意、食「DUCK」瞓「DUCK」等新年祝賀語，亦有「收到」、「多謝晒」、「鍚晒你」等日常萬能貼圖，拜年必備！

龍年商場利是封合集｜荷里活廣場 x LINE FRIENDS 賀年字畫套裝及手機掛繩連夾片 荷里活廣場今年與LINE FRIENDS合作，一眾LINE FRIENDS朋友換上全新的賀年新裝，打造4大行運打卡位。荷里活廣場推出兩款活動限定的「LINE FRIENDS 新春賀年精品」，包括「LINE FRIENDS 賀年字畫套裝」及「LINE FRIENDS 手機掛繩連夾片」，顧客可憑即日之電子貨幣消費單據或VIC會員可憑積分均可換領，數量有限，先到先得，換完即止。另外，周末舉行的「L INE FRIENDS 揮春填色工作坊」，可製作獨一無二的賀年揮春。

龍年商場利是封合集｜海港城「願望達 MORE 」限量版利是封利是袋 海港城特意以「招運達摩」為主題，設計出一套5款色彩奪目的利是封，同時推出「ACHIEVE MORE」圓形仿皮利是袋，祝大家在新一年「願望達MORE」。達摩是開運招福的象徵，傳統上，人們許願時會先在達摩的左眼畫上黑眼珠，願望達成時再畫上右眼，而利是封的達摩雙眼已點睛，意味著願望定能成真！5款達摩利是封分別以紅、綠、黃、粉紅和紫作為主色，各自盛載不同的祝願，包括幸福、健康、財運、人緣和成功，背面則印有設計成圖章模樣的祝福字句。每款達摩身上都有相應的傳統吉祥紋樣，以浮凸燙金的效果呈現，例如花菱、豆紋、鹿仔紋、桃花等，獻上加倍祝福。除了利是封，海港城每年都會配合主題推出利是袋，今年有簡約時尚的仿皮圓形手提包，備有松綠和鵝黃兩色，更特別壓上「ACHIEVE MORE」字樣，祝願大家在新一年都能達成所有願望及目標。

龍年商場利是封合集｜ 東薈城名店倉聯乘本地新銳環保紙藝創作家 「花漾彩蝶」利是封套裝 東薈城名店倉精心設計的「花漾彩蝶」利是封套裝，一套十個，五款設計不同的利是封以環保紙張製造，每套均附上一個環保紙利是封套，打開珍珠粉色的利是封套即見花蝶盛放的美景，年花與彩蝶的位置可隨意交替，讓你製作專屬的賀年揮春裝飾，既環保又時尚雅致！五款設計不同的利是封勾勒年花蔓生的優雅姿態，包括花中之王牡丹，寓意大家來年花開富貴，錢花不完；桃花與蝴蝶蘭將爲你新的一年帶來幸福美滿的姻緣，祝福大家收穫「蝶意綿綿」的甜蜜愛情；由一朵朵小花聚集而成的綉球花象徵著希望和團圓，帶給你和摯愛親朋圓圓滿滿的祝福；清幽淡雅的風信子溫柔且堅毅，給予你逐夢的勇氣和幸運，最終成功到達彼岸，成就夢想中的自己。賀歲年花加上吉祥的賀年語句，祝福大家龍年一團和氣、福星高照！ CLUB CG 會員本人於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領東薈城名店倉「花漾新春賞」限量版新春禮品及可作現金使用的 CG Dollars！CG Dollars可當現金於場内超過 160 個商戶直接當現金使用，消費後賺取會員積分即可換 CG Dollars，CLUB CG 會員可憑 250 分兌換 1 CG Dollar。非 CLUB CG 會員亦可憑港幣 2,000 元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為 CLUB CG 會員並參與獎賞禮遇。 「花漾彩蝶」利是封套裝 換領詳情 日期：2024 年 1 月 24 日至 2 月 13 日(或換完即止) 時間：早上11時至晚上10時 地點：東薈城名店倉二樓顧客服務中心及 CLUB CG 會員專櫃

龍年商場利是封合集｜ 上水廣場／北角匯／PopWalk天晉滙／荃錦中心／新領域廣場 X 本地藝術家LeonLollipop 利是封 及年曆卡套裝 新春將至，新地旗下上水廣場、北角匯、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，特意聯乘本地著名繪畫藝術家LeonLollipop，推出一共4款的限量版「型『喵』接福」利是封、利是封尊貴套裝及年曆卡套裝！顧客只要在場內消費滿指定金額，即可換領其中一款的「型『喵』接福」利是封1包，每包利是封內含同款利是封6個。今年特別誠譤人氣插畫師Leonlolipop設計，以4位主題造型各有特色的貓咪為主角，加入型格配飾為貓咪增添風彩，各款貓咪以3D立體浮調突顯面部趣緻神態，配合型格裝扮，將擬人化的貓咪各種神情打造得維肖維妙，只須於商場消費即可帶回家，萬勿錯過！ 「型『喵』接福」利是封及年曆卡套裝換領詳情 日期：2024年1月24日至2月9日（或換完即止） 時間：上午10時至晚上10時（按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品） 地點：各商場顧客服務中心

龍年商場利是封合集｜ 時代廣場 X 陳蕾 《新春花蕾》針織利是封套裝 時代廣場 x 陳蕾新春限定《新春花蕾》針織利是封套裝設計新穎，加入陳蕾獨愛的編織元素，充滿手作溫度。每款設計均飾有立體針織花卉，並以繽紛的顏色組合，配搭復古的燙金圖案，設計具波希米亞風格，為大家帶來別開生面的新春祝福。而一套5款共8枚的利是封套裝同時包括由陳蕾親自設計的針織利是袋，擅長手作編織的陳蕾特別喜歡配搭織線的顏色，希望每次都能為大家帶來感覺截然不同的編織作品。 時代廣場 《新春花蕾》針織利是封套裝 換領詳情 日期：2024年1月17日至2月9日 時間：中午12時至晚上10時 地點：時代廣場5樓換領專櫃 時代廣場「Team Times」會員於時代廣場，即日消費滿HK$2,000 或以上，可換領《新春花蕾》利是封乙套；即日消費滿HK$4,000 或以上，可換領《新春花蕾》利是套裝乙套，包括利是封乙套及針織利是袋乙個。最多可累積三張於不同商戶之單據，每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。受有關細則及條款約束。

龍年商場利是封合集｜利東街 限量典雅海棠花利是封 利東街推出的利是封向來以典雅高貴見稱，今年延續傳統，沿用優雅簡潔設計理念，以壓印工藝製造標誌性海棠花圖案，呈現凹凸紋理及獨特手感，更顯精緻，寄寓花開富貴。利是封一套設兩款顏色，分別為喜慶紅色及典雅金色，並綴以燙金書法，為傳統設計賦予現代觸感。由1月13日至3月3日期間，利東街會員可憑600電子積分換領一套8個的限量典雅海棠花利是封。

龍年商場利是封合集｜ MCP 新都城中心 花舞龍騰利是封 MCP新都城中心推出「花舞龍騰利是封」套裝，一套兩款分別以櫻花、風車縷空雕花造型為主設計。外層封套具高雅觸感、配以結合燙金及縷空雕花圖案；而內層金光閃爍的五彩龍麟，則若隱若現於縷空之中，極具層次感之餘亦顯貴氣，寓意龍騰瑞氣，花開富貴。H･COINS會員只要於場內以電子貨幣即日消費滿$600，即可換領「花舞龍騰利是封」一套(1套8個，名額1,500套，先到先得，換完即止)。另外，H･COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，並親臨MCP CENTRAL L1會員專區登記消費單據，並成功賺取COINS，即可換領指定賀年糕點禮券，與摯親過一個盤滿砵滿的龍年。 新春消費禮遇：花舞龍騰利是封換領詳情 日期：2024年1月13日至2月9日 時間：中午12時至晚上10時 地點：MCP CENTRAL L1會員專區

龍年商場利是封合集｜東港城 孔雀迎福、花開富貴 限量版利是封 東港城在今個農曆新年將以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題，特別推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封。4款的東港城「孔雀迎福、花開富貴」利是封特別以4種珠寶顏色：藍寶石、粉鑽石、紫水晶及綠翡翠作為孔雀的主要色調，加上極細緻的3D立體壓紋效果，完美呈現孔雀雍容華貴的立體感覺。頭頂上的羽冠及翎毛上的眼斑均以彩燙印刷，在利是封擺動時都會隨著燈光映照下變色，造工精細無比，層次分明，使孔雀栩栩如生，氣質美態完美展現，顯得份外優雅。 由2024年1月18日至2月9日，東港城、錦薈坊及life@KCC的顧客於該商場即日單一消費滿$400，或The Point會員於手機應用程式以800積分換領預留證，並於東港城或錦薈坊即日單一消費滿HK$200，即可換領「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套（每套4款各2個），數量有限，先到先得，換完即止。

龍年商場利是封合集｜領展「豐祝迎新歲」利是封 踏入龍年，領展推出「豐祝迎新歲」禮品換領活動，率先有4款新春利是封，以豐衣足食及團團圓圓為主題，分別印有團年飯、中式點心、「撈起」及火鍋，配以寓意字句一團和氣、各領風騷、大展鴻圖和風生水起！ 禮品及換領方法： 會員即日以電子貨幣*累積淨消費每滿$680或以上，即可換領「豐祝迎新歲」利是封乙套。每套發票最多可換領兩套利是封。共10,000套，每套有4款設計，共12個利是封。（憑同一商場及/或同一街市不同商戶發出的電子消費*機印發票正本最多兩張）

龍年商場利是封合集｜ 又一城新春繁花盛放利是封禮盒套裝 又一城限量版利是封禮盒套裝以花瓣摺扇為主設計，象徵着幸福、吉祥和美好的祝願；圓形包裝盒用上充滿喜慶氣息的酒紅色，瑰麗優雅；加上特別隱藏的機關──輕輕揭開盒上的熨金標記，飾有立體浮雕的彩色摺扇隨即呈現眼前，寓意「展開」美好新一年。利是封禮盒除了可用作賀年「全盒」外，新年過後亦可作家居收納擺件，美觀又實用。 禮盒內的利是封貫徹禮盒摺扇造型的設計，配搭奼紫嫣紅、繁花似錦的春季花開盛放為主題，盡顯千瓣綻放的美景，斑斕迷人、生氣勃勃，為龍年帶來新氣象。又一城限量版利是封禮盒內有一套四款，每款兩個，合共8個利是封，扇子和繁花的雙重祝願與大家喜迎佳節，福氣無邊。 又一城限量版利是封禮盒換領詳情 日期：2024年1月12日至2月9日 時間：上午11時至晚上10時 地點：UG層顧客服務處 方法：My FESTIVAL會員與信銀國際信用卡客戶均享禮遇──即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領又一城限量版利是封禮盒乙份。 信銀國際信用卡客戶^，需即日消費滿港幣1,000元或以上 My FESTIVAL會員，需以電子貨幣方式付款，並即日消費滿港幣1,500元或以上 ＊最多可累積三間不同商戶的即日收據，每張收據不設最低消費金額

龍年商場利是封合集｜新城市廣場 X HomeSquare 「提升福氣」利是封及 小花瓶 新城市廣場與HomeSquare推出一系列祝福小禮品，今年的「提升福氣」利是封，展現4款寓意吉祥的植物：大紅桔子、柔粉桃花、璀璨金竹和幽香蘭花，每款花瓶的配色時尚且引人注目，設計更巧妙加入互動元素，「拉」起植物象徵新一年步步高升，財富、人緣、健康及福氣統統提升；底部匠心設計可令利是封穩企，變成家中小盆栽擺設。新城市廣場另外還推出亮麗的時尚三角利是袋；而HomeSquare則為家居美學愛好者帶來精緻小花瓶，讓家的每一角落都充滿春日生機與活力。

龍年商場利是封合集｜將軍澳中心 x Mikiki x 卓爾廣場 首度聯乘 和風刺繡 DIY 貼紙利是封 新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場於龍年首度聯乘，推出「和風刺繡DIY貼紙利是封」系列，以日本賀年必備的注連繩為主題，配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙，再加上自選配搭設計，大家可發揮創意，將不同寓意的刺繡貼紙貼到自選位置上，DIY具個人風格的利是封。由1月20日起至2月9日(年三十)，於以上商場以電子貨幣消費滿$400，即可換領利是封一包（長封或短封，每包2款，每款4個，共8個，連8款不同刺繡貼紙）。數量有限，換完即止。

龍年商場利是封合集｜荷里活廣場 萬紫嫣紅賀年利是封 荷里活廣場推出閃爍版「萬紫嫣紅賀年利是封」套裝，以螢光色彩襯托6款好意頭的賀年好物為設計主題，包括寓意龍精虎猛及好運吉祥的「龍」和「獅」、代表多福多壽的「錦鯉」和富貴吉祥的「元寶」、象徵天賜良緣的「桃花」，以及事業蒸蒸日上的「炮仗」。幻彩鐳射熨壓技術，製造激凸閃耀的觸感。當中「龍」和「獅」的頭部及身體更配植絨毛效果，讓大家沾一沾龍獅喜氣。 而開運版「萬紫嫣紅賀年利是封」套裝則以另外4款賀年好物為題，有寓意萬事皆好的「富貴竹」及「燈籠」、代表富貴豐收的「賀年桔」，以及為大家帶來好運連年的「風車」，祝願各位龍年風山水起。每款利是封背面均印有輕鬆有趣的賀年祝福語句，如「行運一條龍」、「日日爆數」、「桃花滿滿，早日出Pool」等。由2024年1月12日起，顧客憑消費滿指定金額之有效發票或會員以指定VIC積分即可換領「萬紫嫣紅賀年利是封」套裝，數量有限，先到先得，換完即止。

龍年商場利是封合集｜荃灣廣場 限量版「幸福熊貓利是封」 荃灣廣場推出一套4款限量「幸福熊貓利是封」，以粉色系作主調，由一眾萌爆可愛的招福熊貓擔任主角，於8大農曆新年活動場景中蹦蹦跳跳，圓碌碌的小身軀正努力為大家搜羅幸福、爆運元素，亦有不同祝賀語句，祝願大家新一年財運亨通。The Point會員於活動期間憑電子消費滿$600或以3,000積分，即可換領「幸福熊貓利是封」一套，先到先得，換完即止。（一套4款，合共8個）

龍年商場利是封合集｜新達廣場「大吉幸運龍」利是封 大埔新達廣場準備了一套4款金光閃閃的限量「大吉幸運龍利是封」，以燙金凸印勾劃出圓滾滾的萌爆迷你福龍，帶大家遊走不同的賀年場景：第一站來到粉色系的嬌俏年花，祝願「福龍迎春」；下一站帶大家來到「桔」祥地，滿滿大桔寓意「吉星高照」；另外當然不少得福龍手捧財運降臨，祈求「龍年發大財」；最後福龍騰雲，寓意「龍鳳呈祥」，新一年祝願大家龍運亨通、事事順利。The Point會員於1月19日至2月9日憑電子消費滿$500或以2,500積分，即可換領乙套。（一套4款，合共8個）

龍年商場利是封合集｜新都會廣場「幸 ▪ 紙美藝」利是封 新都會廣場以4個寓意吉祥好運的小物為主題，推出一套4款共8個的「幸▪紙美藝」利是封套裝。外封用色選用玫紅、橘紅和酒紅等喜慶顏色，而設計概念則以精雕鏤空設計，演繹滿載幸運豐收的如意陀螺、甜蜜手球、願望小鎚以及吉祥絲帶，呈現紙藝的細緻美好。每個利是封內更附優雅雙色襯紙，讓大家自由搭配出稱心的利是造型，一紙兩面輕鬆呈現8款不同視覺效果。 新都會廣場「幸 ▪ 紙美藝」利是封換領詳情 日期：2024年1月中旬開始 時間：上午10時至晚上10時 地點：新都會廣場L2顧客服務中心 方法：顧客憑即日電子消費滿$800，或The Point會員以1,000分及即日電子消費滿$400，則可換領利是封乙套。

龍年商場利是封合集｜ 港鐵商場 「富貴有餘」 利是封 「富貴有餘」利是封每套有2款，除可用作利是封送上祝福外，更可拉開成立體小擺設，放置於辦公室或家中即可變成吉祥擺設，祝願全年豐足！利是封設計時尚華麗，2款分別以喜慶桃紅及富貴金黃色為主色調，精心勾勒出桃花盛開、色彩豔麗的醉人美景以及栩栩如生、姿態活潑的躍動鯉魚，寓意各位新一年花開富貴，年年有餘！ 「富貴有餘利是封」換領活動詳情 日期：2024年1月12日至2月9日 (換完即止) 時間：上午8時至晚上11時 地點：德福廣場 1期下層中庭、青衣城1期3樓B展廰、PopCorn 地下、The LOHAS 康城4樓 、圍方 L2 詳情：於推廣期內，MTR Mobile登記用户以888 MTR分換領電子領取碼，前往港鐵商場內的自助換領機即可換領「富貴有餘」利是封乙包，數量有限，換完即止。

龍年商場利是封合集｜荃新天地 百家布利是封 荃新天地今年邀得百年龍獅品牌夏國璋龍獅團、社企製衣廠睿程製作社，共同創作長達28米、以回收布料縫製的手工「百家布錦繡祥龍」，傳遞共融訊息。荃新天地更將「百家布錦繡祥龍」轉化成利是封設計，把龍躍千里的美好祝願帶給更多人。利是封以精緻的燙勾畫形態呈S狀的舞動巨龍，靈巧機敏，生猛威風，龍身融進百家布的獨特紋理，為讓傳統的威龍設計添上新意之餘，亦象徵家家戶戶的盛情，福澤滿瀉。 限量「百家布錦繡祥龍」利是封換領詳情 日期：2024年1月27日起至換完即止 時間：中午12時至晚上9時 地點：荃新天地1期禮賓處 詳情：S+ REWARDS會員憑指定點數即可於S+ REWARDS App換領一套8個的「百家布錦繡祥龍」利是封。數量有限，換完即止。

龍年商場利是封合集｜ 太古城中心 「福樂滿載」利是封 太古城中心2024「福樂滿載」利是封套裝融合中日傳統及祝福，以日本庭園的枯山水為背景，日式祥和禪意滿溢，同時配上新春中式吉祥圖紋，滿載著各種賀歲的心甜祝福，寄予親朋好友新一年開運招福，運氣、幸福滾滾來！一套四款的利是封印上絢麗奪目顏色，齊集經典喜慶赤紅、活潑粉紅、優雅酷紫及活力橙黃，配上浮雕凸印的枯山水背景花紋及啞光金箔呈現的年花及錦鯉等傳統賀歲圖紋剪影，分別寓意著「竹報平安」、「繁花似錦」、「年年有餘」及「大吉大利」等節日祝賀，洋溢著節慶的氛圍之餘，亦呈現出細節質感！ 「福樂滿載」利是封套裝換領詳情 日期：2024年1月25日至2月9日或換完即止 時間：早上11時至晚上8時 地點：太古城中心二樓LIVE+服務處 (近CIAK - All Day Italian) 詳情：顧客於太古城中心以電子貨幣消費滿HK$1,200或以上，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+正式會員，即可換領「福樂滿載」利是封套裝2套；消費滿其他指定金額，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+正式會員，更可換領「福樂滿載」利是封套裝及其他豐富禮品。

龍年商場利是封合集｜奧海城 「龍賀新歲」利是封 奧海城為會員獨家準備的一套三款「龍賀新歲」利是封。利是封繼續由著名水墨畫畫家兼設計師陳紫君精心設計而成。承接去年兔年利是封設計大受歡迎，今年龍年會繼續以墨的七個色調糅合油畫技巧，畫出可愛活潑、成雙成對的祥龍。祥龍手上持有「金元寶」及「福袋」，寓意福氣與財運都穩握手中。長方形及正方形兩種尺寸形狀的利是封，以珠光粉紅及粉紫彩紙作基底，並以新式幻彩燙印技術將祥龍印上。 一套三款「龍賀新歲」利是封換領詳情 日期：2024年1月15日起至換完即止 詳情：S+ REWARDS會員以20點數換領「龍賀新歲」利是封一套（每套12個）。數量有限，先到先得，換完即止。

龍年商場利是封合集｜ Mikiki「癲噹」龍年利是封+ 揮春 今個新春，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki首度聯乘本地文創作家「貓室」的人氣插畫「癲噹」，呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，陪大家送兔迎龍！換上喜慶新裝的「癲噹」將會孖住「鬆弛龍」在Mikiki恭候大家光臨，祝福大家鴻運「噹」頭、「龍」年大吉！想把心愛的「癲噹」精品帶回家？The Point會員可憑指定積分及即日消費，免費換領一系列人氣「癲噹」應節賀年禮品，包括：「癲噹」龍年利是封及「癲噹」龍年揮春等，保證滿載而歸！ Mikiki「癲噹」龍年利是封+ 揮春換領詳情 日期：2024年1月10日至2月9 日 (或至換完即止) 時間：下午1時至晚上10時 地點：Mikiki地下顧客服務中心 詳情：The Point會員憑200積分及即日以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可換領「癲噹」龍年揮春1套3個；消費滿HK$400，即可換領「癲噹」龍年利是封1包（共2款，每包8個，款式隨機）。