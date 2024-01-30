熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-30 16:00:00

農曆新年2024｜7-Eleven推賀年mofusand貓及Sanrio精品！利是封／揮春／達摩吊飾／斜揹袋 (多圖)

分享：
農曆新年2024｜7-Eleven推賀年mofusand貓及Sanrio精品！利是封／揮春／達摩吊飾／斜揹袋 (多圖)

農曆新年2024｜7-Eleven推賀年mofusand貓及Sanrio精品！利是封／揮春／達摩吊飾／斜揹袋 (多圖)

7-11｜各位mofusand貓貓及Sanrio粉絲注意！臨近農曆新年，7-Eleven再為大家帶來驚喜！7-Eleven 為大家預備了一系列 mofusand 和 Sanrio characters 的賀年精品，與大家一同歡度新春。當中包括 mofusand 糖果盒、賀年揮春套裝、斜揹袋、御守型鏡子、利是封，還有8個 Sanrio 角色化身的賀年公仔壓力球。除了以不同生肖為造型外，壓力球更可以拿上手輕輕握緊，助你紓解壓力和放鬆心情，立即到 7-Eleven 將它們全部帶回家吧！ 

7-Eleven｜mofusand 糖果盒／賀年揮春套裝／利是封

今個新年又怎少得 mofusand 陪著大家！這款糖果盒設計別具心思，有充滿喜慶氣氛的紅色和少 女感滿滿的粉紅色，打開所有內格後會呈現成一朵燦爛的花，象徵花開富貴、富貴吉祥，加上被 櫻花簇擁著的猫猫和經典鯊魚猫造型，總有一款適合你，快點帶它們回家在拜年時招呼親友，過 一個開心快樂的新年！

mofusand 賀年揮春每套3張，共有3套款式選擇，全部都印有得意貓貓圖案，賀年祝福更加上 貓的元素，例如「貓」體健康、財「貓」兼收，非常有趣又吉利，怎可能不買齊３套呢？

mofusand 利是封一套共有 20 個，有齊4款不同利是封設計，每款均有5個，有可愛搞鬼的 mofusand 展現出不同姿勢和造型，包括睡在電飯煲、穿著裙子、鯊魚猫以及與狗狗相伴的 mofusand ，用來封給大人小朋友，或留一套給自己都十分適合，讓全年都一樣那麼好運！

▼點擊圖片睇價錢▼

7-Eleven｜mofusand 御守型鏡子／斜揹袋／賀年公仔吊飾／橡膠吊飾

讓 mofusand 為你這個新年加添祝福吧！3款御守型鏡子附有繩子，方便隨身攜帶，鏡子可用於整理日常儀容，可愛與實用兼備，趕快儲齊一套，祝大家新一年健康、幸福和平安 。

去拜年時又怎少得一個裝利是的袋子？這2款 mofusand 斜揹袋一金一粉紅，分別有招財貓和海洋生物造型，加上日系圖案，喜慶得來不失可愛，用來配襯新年衣著就最適合不過！

6款達摩造型猫猫賀年公仔，可以用來掛在手袋、書包、鎖匙等隨身小物，身上印著「緣」、「健康」、「福」等祝福字眼，為你帶來好運和吉祥！

一共6款的動物造型 mofusand 橡膠吊飾，包括兔子、企鵝、狼、熊、熊貓以及樹熊造型，以盲盒形式與各位粉絲見面，大家快點來７仔帶齊它們回家吧！

▼點擊圖片睇價錢▼

7-Eleven｜Sanrio 賀年公仔壓力球／行李牌／斜揹利是袋／利是封／透明撲克牌

8 個角色配搭 8 種不同的賀年造型，除了有 2024 的生肖「龍」，也有招財貓、舞獅、鯉魚、達摩造型等等，每款造型都別具心思，同時亦是療癒身心靈的減壓玩具，手感柔軟舒適，加上可愛的 造型，令生活和工作上的壓力一掃而空。

以 PVC 製繪馬造型行李牌，共 8 個 Sanrio characters 款式，每個角色齊齊扒在繪馬上，為大家送上祝福，行李牌印有不同祝賀語，有「平安」、「福」、「開運」等等，除了當行李牌外，也可當 卡套使用。

斜揹利是袋分別有 Cinnamoroll 和 Little Twin Stars２個款式，可以當斜揹袋用又可作拜年穿搭飾物，是小朋友拜年必備的利是袋。大人亦可以把斜揹帶拆掉，當作普通利是袋，可以將祝福送 給親朋戚友，同時又不會手忙腳亂。

每盒有 20 個利是封，分別有 Hello Kitty、Minna No Tabo、Little Twin Stars、Cinnamoroll 以及 Pochacco 5 個款式，是次採用了珠光紙質，每個角色伴隨著各種日式賀年小物，配搭精緻的燙金花藝圖案，展現了華麗綻放的花朵，為喜慶新年錦上添花，福氣滿載。

精美的彩繪風透明撲克牌，Hello Kitty、Kuromi、Minna No Tabo 和 Cinnamoroll 分別代表一個花色，角色旁邊的彩繪玻璃圖案是透光的，在燈光照射下通透感十足，而且整副撲克牌都是膠質，不易損壞，建議大家一人入手兩副，一副用於收藏，另一副聚會時拿出來和朋友玩，好看得 又趣味性十足。

▼點擊圖片睇價錢▼

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受