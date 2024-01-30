農曆新年2024｜7-Eleven推賀年mofusand貓及Sanrio精品！利是封／揮春／達摩吊飾／斜揹袋 (多圖)

7-11｜各位mofusand貓貓及Sanrio粉絲注意！臨近農曆新年，7-Eleven再為大家帶來驚喜！7-Eleven 為大家預備了一系列 mofusand 和 Sanrio characters 的賀年精品，與大家一同歡度新春。當中包括 mofusand 糖果盒、賀年揮春套裝、斜揹袋、御守型鏡子、利是封，還有8個 Sanrio 角色化身的賀年公仔壓力球。除了以不同生肖為造型外，壓力球更可以拿上手輕輕握緊，助你紓解壓力和放鬆心情，立即到 7-Eleven 將它們全部帶回家吧！

7-Eleven｜mofusand 糖果盒／賀年揮春套裝／利是封 今個新年又怎少得 mofusand 陪著大家！這款糖果盒設計別具心思，有充滿喜慶氣氛的紅色和少 女感滿滿的粉紅色，打開所有內格後會呈現成一朵燦爛的花，象徵花開富貴、富貴吉祥，加上被 櫻花簇擁著的猫猫和經典鯊魚猫造型，總有一款適合你，快點帶它們回家在拜年時招呼親友，過 一個開心快樂的新年！ mofusand 賀年揮春每套3張，共有3套款式選擇，全部都印有得意貓貓圖案，賀年祝福更加上 貓的元素，例如「貓」體健康、財「貓」兼收，非常有趣又吉利，怎可能不買齊３套呢？ mofusand 利是封一套共有 20 個，有齊4款不同利是封設計，每款均有5個，有可愛搞鬼的 mofusand 展現出不同姿勢和造型，包括睡在電飯煲、穿著裙子、鯊魚猫以及與狗狗相伴的 mofusand ，用來封給大人小朋友，或留一套給自己都十分適合，讓全年都一樣那麼好運！ ▼點擊圖片睇價錢▼

7-Eleven｜mofusand 御守型鏡子／斜揹袋／賀年公仔吊飾／橡膠吊飾 讓 mofusand 為你這個新年加添祝福吧！3款御守型鏡子附有繩子，方便隨身攜帶，鏡子可用於整理日常儀容，可愛與實用兼備，趕快儲齊一套，祝大家新一年健康、幸福和平安 。 去拜年時又怎少得一個裝利是的袋子？這2款 mofusand 斜揹袋一金一粉紅，分別有招財貓和海洋生物造型，加上日系圖案，喜慶得來不失可愛，用來配襯新年衣著就最適合不過！ 6款達摩造型猫猫賀年公仔，可以用來掛在手袋、書包、鎖匙等隨身小物，身上印著「緣」、「健康」、「福」等祝福字眼，為你帶來好運和吉祥！ 一共6款的動物造型 mofusand 橡膠吊飾，包括兔子、企鵝、狼、熊、熊貓以及樹熊造型，以盲盒形式與各位粉絲見面，大家快點來７仔帶齊它們回家吧！ ▼點擊圖片睇價錢▼