農曆新年2024｜7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸/花開富貴小全盒

7-Eleven繼早前與 Sanrio Hong Kong 聯手打造出8款「Sanrio characters 圓咕 Luck」錢罌後,接力推出 4 款新春限量版「Sanrio characters 雙面圓咕 Luck 咕𠱸」!有齊4位人氣角色包括:Hello Kitty、Minna no Tābō(大口仔)、Ahirunopekkle(AP 鴨)及 My Melody,粉絲今個新年必搶!

另外更有寓意盤滿缽滿、豐衣足食的「花開富貴小全盒」,有Hello Kitty 及 Ahirunopekkle (AP 鴨) 兩個款式,由 100% 全實木製造,食品級材料令人食得安心又放心。以花花造型為設計,並於盒蓋上刻有 Hello Kitty 和 Ahirunopekkle 的得意圖案。全盒直徑約 19cm,高約 4cm,大小適中,不論小家庭或小蝸居都同樣合適!

而Hello Kitty 及 Minna no Tābō亦化身「日系手挽袋連利是封」,袋面印有可愛的 Hello Kitty 或 Minna no Tābō (大口仔) ,以米色為主調,簡約得來亦不失時尚感,加上日系圖案,在這個新年加添一些和風感,為你的日常出行帶來便利。 套裝連同利是封 10 個,手挽袋高約 19cm,長約 28cm, 大小適中。除了可作為利是袋,亦可作飯袋,擺放午餐盒或飯壺! 利是封設計採用燙金效果,圖案華麗精緻,別具特色,在新年用來送給親友傳遞祝福就最適合不過。