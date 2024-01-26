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生活
2024-01-26 16:54:06

農曆新年2024｜7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸/花開富貴小全盒

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7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸 Hello Kitty/AP 鴨/大口仔/My Melody

7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸 Hello Kitty/AP 鴨/大口仔/My Melody

7-Eleven繼早前與 Sanrio Hong Kong 聯手打造出８款「Sanrio characters 圓咕 Luck」錢罌後，接力推出 4 款新春限量版「Sanrio characters 雙面圓咕 Luck 咕𠱸」！有齊４位人氣角色包括：Hello Kitty、Minna no Tābō（大口仔）、Ahirunopekkle（AP 鴨）及 My Melody，粉絲今個新年必搶！

7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸換購詳情

今次新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸夠晒實用，Hello Kitty、AP 鴨、大口仔和My Melody將化身超萌立體咕𠱸，不論放在辦公室或家居都一樣好睇，咕𠱸更是雙面設計，只需簡單一反，隨即搖身一變成為充滿新年氣氛的賀年小物，兩款造型都同樣百搭又可愛！新春限量版 「Sanrio characters 雙面圓咕 Luck 咕𠱸」將於 1 月 31 日早上 7 時起登陸 7-Eleven，今次換購可以讓你自由揀選喜愛款式，各位粉絲記得搶購啦！

7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸

7-Eleven 新春限量版 Sanrio characters 雙面圓咕Luck咕𠱸

另外更有寓意盤滿缽滿、豐衣足食的「花開富貴小全盒」，有Hello Kitty 及 Ahirunopekkle (AP 鴨) 兩個款式，由 100% 全實木製造，食品級材料令人食得安心又放心。以花花造型為設計，並於盒蓋上刻有 Hello Kitty 和 Ahirunopekkle 的得意圖案。全盒直徑約 19cm，高約 4cm，大小適中，不論小家庭或小蝸居都同樣合適！
而Hello Kitty 及 Minna no Tābō亦化身「日系手挽袋連利是封」，袋面印有可愛的 Hello Kitty 或 Minna no Tābō (大口仔) ，以米色為主調，簡約得來亦不失時尚感，加上日系圖案，在這個新年加添一些和風感，為你的日常出行帶來便利。 套裝連同利是封 10 個，手挽袋高約 19cm，長約 28cm， 大小適中。除了可作為利是袋，亦可作飯袋，擺放午餐盒或飯壺！ 利是封設計採用燙金效果，圖案華麗精緻，別具特色，在新年用來送給親友傳遞祝福就最適合不過。

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賀年必備「花開富貴小全盒」及「日系手挽袋連利是封」

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