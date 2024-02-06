農曆新年2024｜AlipayHK「龍行大運筆筆賺」抽獎贏88,888元A. Point/大阪機票/iPhone 15

為慶祝龍年到來，AlipayHK今年準備「龍行大運筆筆賺」新年限定活動，由新春抽獎活動，到內地香港兩地辦年貨的優惠，再到全新的App Skin商店，讓在用戶於龍年體驗好運降臨！

每日新春抽獎 賞高達港幣 88,888 元 A. Point

由即日起至2月16日，AlipayHK增設每日抽獎活動，用戶只需在AlipayHK App搜索「新年」進入App內指定活動頁，每消費抵扣/兌換500 A. Point即可獲得一次抽獎資格，中獎率為百分之百！每位用戶每日最多可以抽獎10次。禮品非常豐富，包括「8888萬A. Point」(價值港幣88,888元)、「大灣區航空來回大阪機票兩張」、「iPhone 15 256GB一部」(價值港幣7,699元)等，送出總值港幣600,000元禮品，禮品數量名額有限，絕對要把握機會。

於活動期間，AlipayHK更會推出多個快速賺取A. Point的任務，用戶可以通過內地跨境支付、每日簽到、Ant Bank PayLater、 網購以及捐款等途徑來賺取積分，用得多賺得更多。A. Point除了可當錢使及參與抽獎，每天上午10點，用戶更可以低至500 A. Point兌換新年限定禮遇，包括500 A. Point兌換吉野家凍新鮮檸檬茶或炭燒雞串、8888 A. Point兌換價值港幣368元的張公館賀年糕點禮盒、Ant Bank eM+ 24%加息券等。