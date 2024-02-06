農曆新年2024｜AlipayHK「龍行大運筆筆賺」抽獎贏88,888元A. Point/大阪機票/iPhone 15

為慶祝龍年到來，AlipayHK今年準備「龍行大運筆筆賺」新年限定活動，由新春抽獎活動，到內地香港兩地辦年貨的優惠，再到全新的App Skin商店，讓在用戶於龍年體驗好運降臨！
每日新春抽獎 賞高達港幣88,888元A. Point
由即日起至2月16日，AlipayHK增設每日抽獎活動，用戶只需在AlipayHK App搜索「新年」進入App內指定活動頁，每消費抵扣/兌換500 A. Point即可獲得一次抽獎資格，中獎率為百分之百！每位用戶每日最多可以抽獎10次。禮品非常豐富，包括「8888萬A. Point」(價值港幣88,888元)、「大灣區航空來回大阪機票兩張」、「iPhone 15 256GB一部」(價值港幣7,699元)等，送出總值港幣600,000元禮品，禮品數量名額有限，絕對要把握機會。
於活動期間，AlipayHK更會推出多個快速賺取A. Point的任務，用戶可以通過內地跨境支付、每日簽到、Ant Bank PayLater、 網購以及捐款等途徑來賺取積分，用得多賺得更多。A. Point除了可當錢使及參與抽獎，每天上午10點，用戶更可以低至500 A. Point兌換新年限定禮遇，包括500 A. Point兌換吉野家凍新鮮檸檬茶或炭燒雞串、8888 A. Point兌換價值港幣368元的張公館賀年糕點禮盒、Ant Bank eM+ 24%加息券等。
AliSa大師教大家龍年增運 聯乘信和集團送價值8,000萬商戶優惠券
由1月25日起至2月7日，用戶透過App內活動頁可找AliSa大師指點迷津，拎取龍年增運錦囊，2月8日至16日更可線上求籤，求問來年姻緣、財運、健康等運程。除有趣籤文，用戶更可領取多間信和集團旗下商場商戶優惠券，包括屯門市廣場、奧海城和荃新天地，總值高達8,000萬港幣。此外，如果用戶為S⁺ REWARDS會員，只需使用AlipayHK在信和集團旗下的九大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、信和廣場、朗壹廣場消費並成功登記，就能獲得雙倍的S⁺點數於辦年貨、享用團年飯都可以用到。
AlipayHK助你輕鬆兩地辦年貨
今個龍年，AlipayHK為香港用戶匯集了逾300款新年精選優惠，涵蓋餐飲、珠寶、年貨及美妝服飾等多個範疇，用戶進入指定頁面即可免費換取多張優惠券，包括信和集團指定商場優惠券、百佳、AEON、city'super、屈臣氏、萬寧、官燕棧及余仁生等，還有餐飲、珠寶、美妝商戶任君選擇。
AlipayHK今年亦特別為北上港人推出專享優惠，用戶透過AlipayHK App掃碼深圳商場內活動宣傳頁內二維碼，包括金光華廣場、領展中心城、福田星河COCO Park、福田·卓悅INTOWN、KK MALL、萬象前海、前海壹方城、龍華壹方天地、天虹龍華購物中心等深圳多商場均可免費獲取“18元禮券包”，在羅湖及落馬洲口岸掃描廣告牌二維碼免費獲取“6元交通優惠”，適用於日常出行購物，非常便利。如果打算到訪最近人氣火熱的深圳山姆會員商店，於2月1日至15日，與AlipayHK推出「山姆年貨節」獨家優惠，使用AlipayHK在深圳山姆會員商店消費港幣滿1000元即減港幣50元。消費前記得在AlipayHK首頁搜索欄搜索「山姆」進入山姆會員商店品牌頁，領取相關優惠。新年期間於國內消費除了可賺雙倍A. Point，更可參與「 支付筆筆減」活動，領取後首十筆消費可享受隨機立減優惠，最高立減人民幣888元！
全新Skin商店 自訂個性化電子錢包
AlipayHK手機應用程式將推出全新「Skin商店」，即日起用戶可以揀選自己喜愛的主題，套用到 AlipayHK App 主頁和付款碼頁面，為日常付款增添樂趣。點擊AlipayHK主頁左上角的圖標，然後進入「設置」，再點擊「Skin商店」，即可隨時隨地選擇喜愛的Skin主題，並套用到自己的 AlipayHK App 介面。
新登場率先推出兩款 AlipayHK 吉祥物AliSa的Skin主題，當中包括一款迎合農曆新年的龍年特別版款式、NBA聯乘主題，更有爆紅多人派對手機遊戲《蛋仔派對》主題供用戶免費兌換。