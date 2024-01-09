農曆新年2024｜Catalog推出Sho-Chan小燦系列新年服飾加入富士山圖案！古靈精怪樣超可愛 (多圖)

各位Sho-Chan小燦粉絲注意！Sho-Chan 於香港首個聯乘服飾系列正式登場！今次 Catalog 與 Sho-Chan 的聯乘系列為迎接新年，以精心設計的服飾與生活配件呈現 Sho-Chan 鬼馬可愛表情包，其中包括印花圖案 Tee、衛衣、棒球褸、工人褲等，不僅包括成人和小童裝，更推出了寵物服飾，為大家與毛孩帶來更多選擇。系列亦推出各款精彩生活週邊產品，包括斜孭袋及招財進寶噴錢機Catalog x Sho-Chan 系列將於1月11日起正式登陸全線 Catalog 門市及網店，立即帶走Sho-Chan小燦一起去拜年啦！

Catalog x Sho-Chan 新年喜慶成人 系列 Catalog x Sho-Chan 新年喜慶系列以 Sho-Chan 加上富士山圖案為設計主軸，迎接新年的來臨，特別加入了大量可愛鬼馬的 Sho-Chan 表情包，配合紅色主題，增加更多新春元素，更加喜氣洋洋！ 棒球褸以喜慶紅色為設計基調，加上刺繡絲質，極具精緻感。胸口位置巧妙地加入了花花圖案設計，背面則展示了本次聯乘系列獨家創作的 Sho-Chan 富士山圖案，結合喜慶與時元素，絕對引人注目！ 連帽衛衣方面，第一款前幅位置加有三個不同表情的 Sho-Chan 印花，盡顯可愛，分別提供黑色和紅色兩種選擇。另外一款連帽衛衣則提供黑色和白色兩種選擇，圖案採用了 Sho-Chan 富士山圖案。而每款連帽衛衣在束帶位置巧妙地加入了小麥結，為整體設計增添了一抹日本風情。 針織衛衣以多個富士山圖案為主題，並加入了日本烏居以及奸笑中的 Sho-Chan 圖案，仿彿讓你與 Sho-Chan 一同在富士山中奔跑；而印花 Tee 則有黑色和白色，圖案以 Sho-Chan 於富士山冒出頭來的搞鬼樣作點綴。另外亦推出了兩款襪子，各印有 Sho-Chan 可愛又搞怪的表情。這些襪子包括中長襪和船襪，以富士山藍白色作為主要色調。

Catalog x Sho-Chan 新年喜慶小童 系列 Sho-Chan 新年喜慶系列更設有小童款式，與成人款式一樣，以供親子裝的穿搭，分別包括富士山棒球褸以及與富士山圖案連帽衛衣, 連帽衛衣還特別為小朋友們推出了喜慶紅色款式。 此外，系列還推出了 Sho-Chan 印花圖案的牛仔工人褲套裝，讓小朋友們享受時尚舒適的穿搭風格。套裝以 Sho-Chan 的標誌性印花圖案為特色，可搭配 Sho-Chan 的上衣，展現出時尚的個性和 Sho-Chan 的活潑精神。Sho-Chan 的新年喜慶系列提供了時尚選擇，讓父母和孩子們穿上相同風格的服裝，打造出難忘而可愛的新年親子裝。

Catalog x Sho-Chan 經典造型系列 系列以 Sho-Chan 經典可愛搞怪的表情為設計靈感，並加入了各種不同的元素，讓 Sho-Chan 更立體呈現。當中包括一系列 Sho-Chan 印花 Tee、工人褲、圓領衛衣、連帽衛衣及襪子。 第一款設計以 Sho-Chan 可愛舉手動作作為前幅的印花，後面則印有蒙眼動作，顏色分別有黃色和黑色。第二款設計以 Sho-Chan 潮語印花為主，搭配白色底色，既搞怪又容易搭配。系列更推出了 Sho-Chan 印花圖案的牛仔工人褲套裝，完美搭配以上提到的各種 Sho-Chan 印花 Tee 或衛衣。設計上，在褲子的後面屁股位置巧妙地加入了破洞圖案，讓人透過圖案可愛地窺見 Sho-Chan 搞怪地冒出來的模樣。 再來, 有兩款前後印花 Tee，首先白色底色上印有 Sho-Chan 粗眉的古靈精怪樣子。第五款則以 Sho-Chan 搞怪喊樣表情設計，提供藍色和黑色兩種選擇。另外以這兩款表情作設計推出了各兩款以黑色和紅色作為主要色調襪子，包括中長襪和船襪，可隨意搭配不同的衣着。 另外有兩款加入了立體互動設計的黑色 Tee，其中一款在胸口位置印有 Sho-Chan 嘔吐彩虹的圖案，而彩虹部分可以自由拉出或收回，增添了趣味感；另一款印花 Tee 則可以隨意掀起 Sho-Chan 的頭髮，展現出 Sho-Chan 可愛的一面。 有兩款變換熨畫設計的 Tee，分別有藍色和黑色作選擇，中間變換熨畫位置可見到 Sho-Chan 可愛地伸前頭部地賣弄可愛。 圓領衛衣以 Sho-Chan 和酷瑪的設計為主，而內部口袋位置則細節地加入了酷瑪的印花。而連帽衛衣同樣以 Sho-Chan 和酷瑪的設計為主，束帶位置加入了 Sho-Chan 與酷瑪抱抱的公仔，分別有藍色和黑色可供選擇。

Catalog x Sho-Chan 週邊產品系列 Catalog x Sho-Chan 週邊配件系列帶來了多款可愛又實用的產品。系列隆重介紹為毛孩們設計的新年衣服套裝。套裝以 Sho-Chan 經典的黃色上衣和藍色吊帶褲為設計基礎，手仔位置還加入了大吉揮春的圖案，非常適合毛孩在新年期間穿著。 而系列還推出了極具收藏價值的 Sho-Chan 噴錢機套裝，寓意新年開運大吉。套裝包含了噴錢機、 Sho-Chan 恭喜發財揮春，以及方便收藏的包裝盒，盡展高級感。噴錢機本體上加入 Sho-Chan 張開口的圖案，彷似揮春從 Sho-chan 口中噴出，極具趣味性。這款套裝象徵著財富和好運，讓你在新年迎接豐盛的財富和幸福的未來。 最後，系列特別為女生們準備了可愛的小袋子。小袋子以獨家創作的富士山和 Sho-Chan 經典笑口表情包作主要設計元素，形狀獨特且迷人。小袋子不僅可愛又實用，可以於新年拜年時放利是，讓你在新年期間展現出可愛的日本風格。無論是作為收藏品還是實用配件，這些小袋子都將成為你新年造型的亮點，增添喜悅和幸福的氛圍。