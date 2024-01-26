農曆新年2024｜city'super 新春賀年禮物籃 精選17 款新春賀年禮物籃

還有兩星期就到農曆新年，是時候為親友準備好賀年禮物。city'super在今個新年精心準備了 17 款新春賀年禮物籃及一系列精緻的賀年糕點禮券，包羅中西日式美饌美酒，部分更有松茸、南非罐頭鮑魚、滴雞精禮盒等滋補食材，送禮絕對夠體面。

city'super 新春賀年禮物籃推介

眾多新春賀年禮物籃中，特別推介備有 13 款滋味佳品的「中華享宴禮物籃」（港幣 4,998 元），內有大量來自世界各地的美味佳餚及美酒飲品，當中包括恒興行松茸、恒興行金牌南非罐頭鮑魚、享幸福原味溫體鮮滴雞 精禮盒等美饌。而如果正為家中全盒添置零食，預備在新年聚會時迎賓，不妨考慮下「迎喜禮物籃」（港幣 998 元），禮物籃網羅一系列中西日式零食，盛載 Le chocolat des Français 有機雜錦朱古力 [9 粒裝] - 巴黎、么鳳頂級蘭州特大瓜王、Penguin 招福日式菓子禮盒等多款賀年美食。另外還有以日式美食為題則有「和式盛宴禮物籃」（港幣 2,998 元），當中包括龍水泉 生酛純米大吟釀、Kaiya 醬油煮原隻鮑魚（連殼）禮盒、大分縣椎茸農業協同會大分縣產花冬菇禮盒、北福水產北海道產帆立貝乾瑤柱、柿里什錦結緣手延麵禮盒、星野製茶園特上煎茶茶包等多款日本人氣美食。