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生活
2024-01-26 15:04:36

農曆新年2024｜city'super 新春賀年禮物籃 精選17 款新春賀年禮物籃

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農曆新年2024｜city'super 新春賀年禮物籃 精選17 款新春賀年禮物籃 沖繩黑糖紅棗年糕$188

農曆新年2024｜city'super 新春賀年禮物籃 精選17 款新春賀年禮物籃 沖繩黑糖紅棗年糕$188

還有兩星期就到農曆新年，是時候為親友準備好賀年禮物。city'super在今個新年精心準備了 17 款新春賀年禮物籃及一系列精緻的賀年糕點禮券，包羅中西日式美饌美酒，部分更有松茸、南非罐頭鮑魚、滴雞精禮盒等滋補食材，送禮絕對夠體面。

city'super 新春賀年禮物籃推介

眾多新春賀年禮物籃中，特別推介備有 13 款滋味佳品的「中華享宴禮物籃」（港幣 4,998 元），內有大量來自世界各地的美味佳餚及美酒飲品，當中包括恒興行松茸、恒興行金牌南非罐頭鮑魚、享幸福原味溫體鮮滴雞 精禮盒等美饌。而如果正為家中全盒添置零食，預備在新年聚會時迎賓，不妨考慮下「迎喜禮物籃」（港幣 998 元），禮物籃網羅一系列中西日式零食，盛載 Le chocolat des Français 有機雜錦朱古力 [9 粒裝] - 巴黎、么鳳頂級蘭州特大瓜王、Penguin 招福日式菓子禮盒等多款賀年美食。另外還有以日式美食為題則有「和式盛宴禮物籃」（港幣 2,998 元），當中包括龍水泉 生酛純米大吟釀、Kaiya 醬油煮原隻鮑魚（連殼）禮盒、大分縣椎茸農業協同會大分縣產花冬菇禮盒、北福水產北海道產帆立貝乾瑤柱、柿里什錦結緣手延麵禮盒、星野製茶園特上煎茶茶包等多款日本人氣美食。

city'super 新春賀年禮物籃 2024
截止訂購日期：2024 年 2 月 6 日(二) 
新春賀年禮物籃特刊
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city'super自家品牌賀年糕點系列

除了賀年禮物籃，農曆新年亦要選購賀年糕點。city'super推出自家品牌賀年糕點，心水是 city'super 北海道元貝蘿蔔糕 (日本大根)（港幣 238 元），嚴選清甜的新鮮日本大根作為主要食材，配以優質北海道元貝、駿河灣產櫻花蝦、大分縣冬菇及甘香半肥瘦臘腸，煎香後香氣四溢。甜糕方面，則可選擇city'super 北海道紅豆椰汁糕（港幣 188 元），用來自北海道、粒粒飽滿及紅豆味濃的紅豆製作，配上清甜椰汁，味道香甜滿足。最後 city'super 沖繩黑糖紅棗年糕（港幣 188 元）同樣值得一試，以原粒紅棗磨成棗泥所製作，配合沖繩黑糖帶來獨特的香氣，並特別加入黑糯米，口感豐富。

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city'super 賀年糕點 2024
發售期：直至 2024 年 2 月 9 日(五)
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利苑椰汁年 糕（港幣 218 元） 大師姐蘿蔔糕（港幣 368 元） city'super 自家品牌賀年糕點系列
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