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生活
2024-02-12 10:01:06

農曆新年2024｜ELEMENTS 圓方「騰龍高升」藝術裝置 聯乘本地竹藝家 八米高金龍藝術品

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農曆新年2024｜ELEMENTS 圓方「騰龍高升」藝術裝置 聯乘本地竹藝家打造八米高金龍藝術品

農曆新年2024｜ELEMENTS 圓方「騰龍高升」藝術裝置 聯乘本地竹藝家打造八米高金龍藝術品

今日是年初三，一於和家人出外行個大運。不少商場在農曆新年期間都設有賀年裝飾，ELEMENTS 圓方於金區一樓聯乘本地竹藝家 Inkgo Lam 呈獻氣勢磅礡的藝術裝置「騰龍高升」，嵌入竹編技藝的八米高金龍裝置藝術與花卉隧道，糅合傳統工藝及藝術於一身，金龍氣勢十足，好意頭之餘打卡影相都一流！
 

聯乘本地竹藝家設計 8 米高金龍藝術品

ELEMENTS圓方邀請香港竹藝家林嘉裕 Inkgo 參與設計農曆新年竹藝裝置，為大家呈現傳統工藝之美。8米高的金龍藝術品糅合傳統工藝及藝術於一身，整體結構以中國傳統物料「竹」為 主。「竹」可快速生長且可持續使用，能減少對環境的影響; 而「竹」在文化中亦象徵吉祥、長壽和繁榮。金龍的腹部則採用了精緻的竹篾編織製作而成，展現了細緻精巧的工藝，呈現出細 膩的紋理和高度的細節。栩栩如生的金龍展現在眼前，象徵著龍年吉祥。
Inkgo 師承香港末代竹蒸籠師傅呂明先生，志於以傳統技藝創作具東方美學的當代竹藝，以其創作傳承香港非物質文化遺產工藝，同時把竹轉化成為藝術語言，將中國古代工藝美學帶進當代藝術。竹藝家 Inkgo 在設計金龍上運用了多種不同的竹編，包括龍身上的「菊花編」， 是六角編的一種變化，編出「米」字網紋，並配上金銅色的竹篾，呈現雍容華貴的氣質，象徵健康長壽、花開富貴。每縷祥雲配上不同竹編技法及顏色，彩雲伴繞，喻意吉祥。金龍旁邊則設有一條花卉隧道，百花絢麗，高貴清雅。

ELEMENTS圓方－「騰龍高升」藝術裝置詳情
活動地點： ELEMENTS圓方金區 開
放日期： 2024年1月24日至2月25日
開放時間： 上午10時至晚上10時

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