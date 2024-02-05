農曆新年2024｜ifc「繁花香韻」新春香氣藝術裝置 花見小路/芳醇香氛體驗/新春照相亭

一元復始，萬象更新，繁花綻放，生機勃勃。今個新春，香港ifc 商場以初春盛放的花卉為靈感，即日起至2月25日期間隆重呈獻「繁花香韻」新春香氣藝術裝置，以中央佇立6米高矚目年花為主旋律，加上以五大花瓣區分的體驗區域作伴奏，包括「花見小路」、「花妍綻放」、芳醇香氛體驗、彩蝶互動裝置、新春照相亭，除了相當IG-able外，讓大家與摯愛從視覺、嗅覺等感官感受繁花似錦、春回大地的喜悅。
藝術與傳統結合出五朵主題花瓣 帶來非凡新春體驗
「繁花香韻」新春香氣藝術裝置為大家帶來一個與別不同的新春體驗，將感官藝術與傳統連結一起。走進其中，透過視覺、嗅覺等感官體驗感受繁花盛放、欣欣向榮的新春盛景。大家更可在五個各有特色的體驗區域中，索取同樣以繁花為主題的新春賀卡並蓋上花瓣印章，收集象徵五福的五大印章便可圓滿賀卡上的年花圖案，更可親手撰寫片言隻語，為身邊人送上誠摰的祝福。
打卡點一：花見小路
甫踏進商場中庭位置，即被化身花海的佈置所吸引，現場滿佈各種風姿綽約的年花，開出一條百花爭妍的小路，拼砌出姹紫嫣红、朝氣蓬勃的美景。兩棵粉紅嬌美的大桃花掛滿桃花形狀的精緻小賀卡，象徵年年豐收及鴻運當頭。大家可盡情賞花拍照，取個好意頭。
打卡點二：花妍綻放
愛花之人必定不可錯過這一架瑰麗秀雅的小花車，放滿宛如藝術品般的年花盆景，展出著多款優雅迷人的年花。香港ifc商場特意挑選具設計感的園林造景和花藝擺設，以繽紛多彩的曼妙花姿送上花程似錦、花開富貴的美好祝願。
打卡點三：芳醇香氛體驗
在繁花之中，藏有一束意態與別不同的花卉藝術裝置，以花朵盛開的美態為靈感，更加入由英國香氛世家Jo Malone London精心挑選的芳醇夜來香香氛 (Cologne Intense: Tuberose Angelica)，把香氛藝術融入藝術裝置，帶來別開生面的賞花體驗。純白柔嫩的夜來香綻放著神秘醉人氣息，配以白芷的翠綠辛辣點綴，穿透華麗的琥珀木暖意，優雅而沉靜，令人無比陶醉。香氣隨著花瓣張開散發，不但賞心悅目，且清芬撲臉。大家與香氛裝置拍照後，上載照片至社交媒體，追蹤香港ifc商場社交媒體帳戶，並標記#ifcCNY #JoMaloneLondonHK，即可到Jo Malone London香港ifc商場分店換領限量禮品。數量有限，先到先得，送完即止。
打卡點四：彩蝶互動裝置
蝴蝶破繭，寓意更新及生命力。踏入這個彩蝶互動裝置，隨即看到身後大螢幕上象徵美滿快樂的彩蝶拍翼翻飛，伴隨大家翩翩起舞，營造千變萬化的景致。大家除了可以細味藝術與春意的結合，更可捕捉屬於自己的幸福及祝福。
打卡點五：新春照相亭
新春是與親友團圓的時刻，在這個照相亭內，大家可與摰愛盡情擺甫士拍照，展現笑靨如花的燦爛笑容，留下難忘回憶。歡迎各位前來享受與親友合影的珍貴時刻，免費下載充滿新春氣息的相框作點綴的合照，只要追蹤ifc商場的社交媒體帳戶，更可即場獲得實體照片。數量有限，先到先得，換完即止。