農曆新年2024｜ifc「繁花香韻」新春香氣藝術裝置 花見小路/芳醇香氛體驗/新春照相亭

一元復始，萬象更新，繁花綻放，生機勃勃。今個新春，香港ifc 商場以初春盛放的花卉為靈感，即日起至2月25日期間隆重呈獻「繁花香韻」新春香氣藝術裝置，以中央佇立6米高矚目年花為主旋律，加上以五大花瓣區分的體驗區域作伴奏，包括「花見小路」、「花妍綻放」、芳醇香氛體驗、彩蝶互動裝置、新春照相亭，除了相當IG-able外，讓大家與摯愛從視覺、嗅覺等感官感受繁花似錦、春回大地的喜悅。

藝術與傳統結合出五朵主題花瓣 帶來非凡新春體驗

「繁花香韻」新春香氣藝術裝置為大家帶來一個與別不同的新春體驗，將感官藝術與傳統連結一起。走進其中，透過視覺、嗅覺等感官體驗感受繁花盛放、欣欣向榮的新春盛景。大家更可在五個各有特色的體驗區域中，索取同樣以繁花為主題的新春賀卡並蓋上花瓣印章，收集象徵五福的五大印章便可圓滿賀卡上的年花圖案，更可親手撰寫片言隻語，為身邊人送上誠摰的祝福。