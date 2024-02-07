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生活
2024-02-07 17:50:49

農曆新年2024｜K11 Art Mall x 渣打期間限定 Pop-up 新春懸浮氣球裝置藝術/周末市集入手特色賀年物

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農曆新年2024｜K11 Art Mall x 渣打期間限定 Pop-up 新春懸浮氣球裝置藝術/周末市集入手特色賀年物

農曆新年2024｜K11 Art Mall x 渣打期間限定 Pop-up 新春懸浮氣球裝置藝術/周末市集入手特色賀年物

為迎來朝氣蓬勃的龍年，K11 Art Mall攜手渣打銀行，由即日起至225日舉行「龍」重「情」期間限定Pop-up及週末市集，連繫逾40個本地特色品牌，提供各款年貨及情人節禮品，包括來自台灣的頂級設計氣球品牌「O! Balloon」，帶來新春懸浮氣球裝置藝術。場內更有多個期間限定精彩禮遇，一起共度幸福滿溢的新年和溫馨浪漫的情人節！

農曆新年2024｜K11 Art Mall x 渣打期間限定 Pop-up 新春懸浮氣球裝置藝術/周末市集入手特色賀年物

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率先入手特色賀年物品

農曆新年少不了要辦年貨，期間限定Pop-up，由即日起至218日，一連兩星期聯手多個人氣品牌，包括主打香港製造的Eat Better Kitchen，產品全部天然無添加，不含味精及防腐劑、本地手作花藝品牌Hey Dear Floral Design & Ainla，為客人創作最獨一無二的花藝品及香水、葡萄酒產品專賣店Eagle Wine Store，匯聚世界各地的高品質佳釀，並有一系列必備的食品及禮盒。

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夥拍頂級設計氣球品牌O! Balloon 打造懸浮氣球打卡位

今次更首度與有氣球界天花版之稱的O! Balloon聯手合作，打造糅合新春佳節的金銀色、玫瑰金色以及渣打銀行標誌性的藍色、綠色的懸浮氣球裝置藝術，為春節增添閃亮色彩。O! Balloon是來自台灣的頂級設計氣球品牌，從歐美及日本空運進口氣球。是次設計糅合多個懸浮於空中的氣球，徐徐升起的氣球寓意龍年運程步步高升、萬事興「龍」。品牌團隊是次亦特地為K11 Art Mall打造不同的裝置藝術，讓顧客可以置身於氣球的夢幻場景中留下倩影。K11 Art Mall更由即日起至218日大派福氣，於活動期間以渣打銀行信用卡單筆消費滿$300，即可獲贈立體氣球乙個，一同迎春接福！

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周末市集 40個人氣美食及生活品牌參與 

K11 Art Mall將由23日起一連四個週末帶來新春週末市集，匯聚超過40個本地特色美食及生活品牌，引入一系列節慶禮品及創意生活用品，讓你為自己及摯愛親朋挑選新春或情人節禮物。

渣打銀行購物禮遇

是次期間限定Pop-up及週末市集由渣打銀行全力支持，帶來多項吸引的購物禮遇，助你盡情享受節日氣氛。活動期間，凡使用SC Mobile App內的SC Pay功能以信用卡進行「轉數快」 轉賬付款，更可享受獨家購物禮遇。

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「龍」重「情」獻期間限定 Pop-up及懸浮氣球裝置藝術

日期：即日至2024218

時間：中午12時正至下午9時正

地點：尖沙咀河內道18K11 Art Mall 地下中庭

價錢：免費

新春週末市集

日期：202429日至14日｜17日及18日｜24日及25

時間：中午12時正至下午9時正

地點：K11 Art Mall 1樓及2

*29日至14日：K11 Art Mall 1

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