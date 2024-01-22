農曆新年2024｜La Famille 全新龍年新年禮盒/新年禮籃 買滿指定金額送朱古力脆脆/蝴蝶酥+利是封

香港新年禮盒2024｜臨近農曆新年，一於準備新年禮盒或賀年禮籃送給親朋好友啦！今個龍年，La Famille 推出一系列精緻的限定甜點、賀年禮盒和賀年禮籃。賀年禮品以喜慶的朱紅色為主色，加上燙金設計，展現出喜慶和奢華的氛圍，送禮大方得體。其中「賀年開運年花禮盒」，以立體生動的年花造型為特色，配上寓意吉祥的富貴橘裝飾，裡面更裝滿了四款美味的賀年特色甜點，簡直是龍年送禮首選！
La Famille 賀年禮盒｜賀年開運年花禮盒
增添節日氣氛，當然少不了意頭十足的年花！全新推出的「賀年開運年花禮盒」呈現栩栩如生的年花造型，每片花瓣都印有別緻的燙金，並將象徵吉祥的富貴橘融入禮盒當中，呈現出獨特的喜慶與精緻感，拉開花盆底部更是藏有滿滿驚喜！全盒內盛載四款賀年甜點， 包括「生薑柚子朱古力脆脆」、「賀年糖不甩蝴蝶酥」、「咖啡杏仁鳥結糖」及「堅果朱古力」，非常適合招待前來拜年的親朋好友，為相聚時刻帶來甜蜜滋味。還能作為精美的家居擺設，寄意龍年「花」 開富貴。
La Famille 賀年禮盒｜賀年精緻禮盒
選用喜氣的紅色作為主色調，搭配精緻燙金設計，盡顯精緻典雅。不僅包裝精美，禮盒內多款精緻賀年甜點也充滿了吉祥寓意，包括「手工紅棗杞子曲奇」、「賀年糖不甩蝴蝶酥」、「70%朱古力脆脆」、「生薑柚子朱古力脆脆」和「花漾堅果乾果手工朱古力磚」，兼具傳統和創意的甜點配搭，不論是作為禮物還是自己品味，都是很理想的選擇，絕對能為親朋好友帶來愉悅新春體驗。
La Famille 賀年禮盒｜賀年曲奇禮盒
今年特別設計了八款富有 新春特色的賀年曲奇，使用優質牛油和日本麵粉，經過師傅巧手的精心製作，嚴格控制材料比例，賦予其飽滿的色澤和香濃鬆化的口感。除了經典的牛油和朱古力口味外，還推出具有傳統特色的芝麻、香橙和紅棗口味。不僅口味選擇豐富，賣相亦同樣精采！例如立體揮春形狀的「香橙曲奇」、喜慶桃花形狀的「紅棗曲奇」，以及可愛櫻花形狀的「宇治抹茶曲奇」，送禮自用兩相宜。
提及 La Famille 最經典的甜點，當然非朱古力脆脆莫屬！「賀年朱古力脆脆禮盒」 (New Year Chocolate Cereal Crunches Gift Box) 內含「70%朱古力」和「生薑柚子」兩款口味的朱古力脆脆。 「70%朱古力」選用了 70%特濃朱古力包裹著香脆的脆米片，每口都散發濃郁的可可香氣。而「生薑柚子」則是傳統與創新的結合，生薑微辛與柚子芳香完美融合，帶來清新的柚香和令人愉悅的滋味。
La Famille 門市限定賀年優惠
由即日起，門市單一消費淨額滿 HK$600 即可獲贈 賀年朱古力脆脆一罐 (口味隨機) 及 龍年限定利是封乙套(8 個)，消費滿 HK$1,000 或以上更可獲贈 雜錦手工蝴蝶酥禮盒(24pcs)一盒 及龍年限定利是封乙套(8 個)。數 量有限，送完即止。此外，La Famille 金/銀會員於門市購買任何賀年禮盒即可享 85/95 折優惠。
La Famille 賀年禮籃2024
La Famille 亦為商務人士準備三款尊貴的賀年禮籃，包羅多款賀年甜點組成，豐富且別具品味的年節禮品組合，滿足各式贈禮需求，非常適合用於饋贈親友及客戶夥伴，過年送禮的體面選擇， 讓您與對方分享尊貴賀年滋味。
訂購詳情：
- La Famille 門市由即日起接受「賀年禮籃」預訂，客人需於取貨前三日（下午四時）完成預訂。
- 凡購買「極致豪華禮籃」(Grand Deluxe Hamper) 或「極致奢華禮籃」(Grand Premium Hamper)，均可享一次性免 費送貨服務，如需送貨至偏遠地區需額外收費，詳情請向門市員查詢。