農曆新年2024｜La Famille 全新龍年新年禮盒/新年禮籃 買滿指定金額送朱古力脆脆/蝴蝶酥+利是封

香港新年禮盒2024｜臨近農曆新年，一於準備新年禮盒或賀年禮籃送給親朋好友啦！今個龍年，La Famille 推出一系列精緻的限定甜點、賀年禮盒和賀年禮籃。賀年禮品以喜慶的朱紅色為主色，加上燙金設計，展現出喜慶和奢華的氛圍，送禮大方得體。其中「賀年開運年花禮盒」，以立體生動的年花造型為特色，配上寓意吉祥的富貴橘裝飾，裡面更裝滿了四款美味的賀年特色甜點，簡直是龍年送禮首選！

La Famille 賀年禮盒｜賀年開運年花禮盒

增添節日氣氛，當然少不了意頭十足的年花！全新推出的「賀年開運年花禮盒」呈現栩栩如生的年花造型，每片花瓣都印有別緻的燙金，並將象徵吉祥的富貴橘融入禮盒當中，呈現出獨特的喜慶與精緻感，拉開花盆底部更是藏有滿滿驚喜！全盒內盛載四款賀年甜點， 包括「生薑柚子朱古力脆脆」、「賀年糖不甩蝴蝶酥」、「咖啡杏仁鳥結糖」及「堅果朱古力」，非常適合招待前來拜年的親朋好友，為相聚時刻帶來甜蜜滋味。還能作為精美的家居擺設，寄意龍年「花」 開富貴。

La Famille 賀年禮盒｜賀年精緻禮盒

選用喜氣的紅色作為主色調，搭配精緻燙金設計，盡顯精緻典雅。不僅包裝精美，禮盒內多款精緻賀年甜點也充滿了吉祥寓意，包括「手工紅棗杞子曲奇」、「賀年糖不甩蝴蝶酥」、「70%朱古力脆脆」、「生薑柚子朱古力脆脆」和「花漾堅果乾果手工朱古力磚」，兼具傳統和創意的甜點配搭，不論是作為禮物還是自己品味，都是很理想的選擇，絕對能為親朋好友帶來愉悅新春體驗。

La Famille 賀年禮盒｜賀年曲奇禮盒

今年特別設計了八款富有 新春特色的賀年曲奇，使用優質牛油和日本麵粉，經過師傅巧手的精心製作，嚴格控制材料比例，賦予其飽滿的色澤和香濃鬆化的口感。除了經典的牛油和朱古力口味外，還推出具有傳統特色的芝麻、香橙和紅棗口味。不僅口味選擇豐富，賣相亦同樣精采！例如立體揮春形狀的「香橙曲奇」、喜慶桃花形狀的「紅棗曲奇」，以及可愛櫻花形狀的「宇治抹茶曲奇」，送禮自用兩相宜。