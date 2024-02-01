農曆新年2024｜LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲 新春限定為食龍遊樂場/趣怪打卡位/獨家限定新品

今個農曆新年，LCX與本地人氣原創品牌Plastic Thing攜手「膠」興賀新歲！由即日起至2024年2月18日，為食妹將會穿上得意可愛的龍龍裝束，化身為食龍，帶領大家於LCX暢玩「為食龍新春遊樂場」！為食妹會現身多個打卡熱點，與Puffy、女神、光頭仔一起和大家慶祝新春及情人節！大家除了開心打卡外，更可以於1月12日起陸續於指定日期換領應節可愛的揮春、小風車、利是封、自家印新春賀卡、龍年大吉肥龍紙帽、棉花糖等等，讓大家一同感受新年喜慶歡樂的氣氛！粉絲們更可購買Plastic Thing限定新品，再下載限定貼圖向親友發送為食妹「食得是GOOD」的力量，與大家一起高高興興「迎龍接FOOD」！大家記得緊貼Plastic Thing及LCX官網或社交媒體，Mark實換領或開售日子啦！

LCX x Plastic Thing 「為食龍新春遊樂場」肥龍獻瑞天地

3 大打卡場景逐個影：肥來運轉大轉盤

一到新年，大家的嘴巴一定動個不停，除了要講很多恭賀說話，還要不斷吃賀年食品，看為食妹的肚子就知道她很有口福了！她圓滾滾的肚子更化身「肥來運轉大轉盤」，上面寫滿「食極唔肥」、「和氣身材」、「健康臀圓」等祝賀語！但「食極唔肥」那一格好像比女神的錐子下巴還要窄呢，看來大家要運氣十足才能「你」想達到！

「肥來運轉大轉盤」左右兩邊還有印在柱身的巨型扭蛋機和坐在全盒中的Puffy讓大家打卡，全盒上的揮春更由「FAT」三個英文字組成「食」字，讓大家新春食得開懷，恭喜FAT財！