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生活
2024-02-01 19:33:10

農曆新年2024｜LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲 新春限定為食龍遊樂場/趣怪打卡位/獨家限定新品

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農曆新年2024｜LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲 新春限定為食龍遊樂場/趣怪打卡位/獨家限定新品

農曆新年2024｜LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲 新春限定為食龍遊樂場/趣怪打卡位/獨家限定新品

今個農曆新年，LCX與本地人氣原創品牌Plastic Thing攜手「膠」興賀新歲！由即日起至2024218日，為食妹將會穿上得意可愛的龍龍裝束，化身為食龍，帶領大家於LCX暢玩「為食龍新春遊樂場」！為食妹會現身多個打卡熱點，與Puffy、女神、光頭仔一起和大家慶祝新春及情人節！大家除了開心打卡外，更可以於112日起陸續於指定日期換領應節可愛的揮春、小風車、利是封、自家印新春賀卡、龍年大吉肥龍紙帽、棉花糖等等，讓大家一同感受新年喜慶歡樂的氣氛！粉絲們更可購買Plastic Thing限定新品，再下載限定貼圖向親友發送為食妹「食得是GOOD」的力量，與大家一起高高興興「迎龍接FOOD」！大家記得緊貼Plastic ThingLCX官網或社交媒體，Mark實換領或開售日子啦！

LCX x Plastic Thing「為食龍新春遊樂場」肥龍獻瑞天地

3大打卡場景逐個影：肥來運轉大轉盤

一到新年，大家的嘴巴一定動個不停，除了要講很多恭賀說話，還要不斷吃賀年食品，看為食妹的肚子就知道她很有口福了！她圓滾滾的肚子更化身「肥來運轉大轉盤」，上面寫滿「食極唔肥」、「和氣身材」、「健康臀圓」等祝賀語！但「食極唔肥」那一格好像比女神的錐子下巴還要窄呢，看來大家要運氣十足才能「你」想達到！

「肥來運轉大轉盤」左右兩邊還有印在柱身的巨型扭蛋機和坐在全盒中的Puffy讓大家打卡，全盒上的揮春更由「FAT」三個英文字組成「食」字，讓大家新春食得開懷，恭喜FAT財！

LCX x Plastic Thing「為食龍新春遊樂場」肥龍獻瑞天地 肥來運轉大轉盤 肥來運轉大轉盤 肥來運轉大轉盤 肥來運轉大轉盤

3大打卡場景逐個影：肥龍背發福小徑

近年不少人喜歡到登山勝地龍脊行山，而為食妹的「龍脊」絕對「User Friendly」，更加適合一家大小！為食妹化身可愛的為食肥龍，後面有一條「發福小徑」，讓大家可以輕輕鬆鬆踏上小徑，寓意一路發(財有)福！

 

3大打卡場景逐個影：財運滿滿錢錢樹

在新的一年，當然人人都希望財運滿滿！跟著為食妹沐浴在金幣池之中，在搖錢樹下開心打卡，再在掛滿金幣的搖錢樹下走一圈吸吸旺氣，龍年定能財運亨通，「亨亨鬆鬆」賺個盆滿缽滿！

肥龍背發福小徑 肥龍背發福小徑 財運滿滿錢錢樹 財運滿滿錢錢樹 財運滿滿錢錢樹 財運滿滿錢錢樹

喜氣龍龍天地 甜蜜放閃情人節

龍年除了要有財運和口福，當然還要有充滿粉紅泡泡的桃花運！適逢今年年初五就是214日情人節，各位除了要到處拜年𢭃利是，當然亦不忘跟BB豬慶祝一年一度的情人節！向來求生慾極高的光頭仔今年便跟女神BB穿上可愛的龍年情侶裝，化身旋轉木龍「蜜蜜轉」。大家可以站在兩人中間，成為他們的電燈泡，「閃爆全場」！而為食妹則負責推著「心意滿載車車」，向大家推銷遊園必買紀念品，讓你找到討另一半歡心的靈感，過一個甜蜜幸福的情人節！所有展出的限定產品均於活動期間在Xplus獨家發售！

喜氣龍龍天地 喜氣龍龍天地 喜氣龍龍天地 喜氣龍龍天地 喜氣龍龍天地

「迎龍接FOOD天地」 大派小食「材食兼收」

為食妹那麼喜歡吃東西，又怎會讓大家空腹而回！來到「迎龍接FOOD天地」，園區工作人員會在指定日子於「食得是GOOD小食檔」派發棉花糖，棉花糖上會以糖霜灑上為食妹的圖案，甜蜜與可愛兼備！除了棉花糖和爆谷外，新春期間當然還要吃很多賀年美食，怕不小心吃多了，影響身型？不用擔心，在「『你』想身型哈哈鏡」面前，無論是想擁有「圓美生財」，還是想立即「快高長大」，各種「你」想身型都能輕鬆擁有，保證你今年可以「材食兼收」，又有身材，又有食神！

新春棉花糖派發時段

派發日期：202423日至4日（共２天）
派發時間：下午3時至6

情人節棉花糖派發時段

派發日期：2024213日至14日（共２天）

派發時間：下午4時半至7時半

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迎龍接FOOD天地 迎龍接FOOD天地 迎龍接FOOD天地 迎龍接FOOD天地 園區工作人員會在指定日子於「食得是GOOD小食檔」派發棉花糖，棉花糖上會以糖霜灑上為食妹的圖案，甜蜜與可愛兼備！ 園區工作人員會在指定日子於「食得是GOOD小食檔」派發棉花糖，棉花糖上會以糖霜灑上為食妹的圖案，甜蜜與可愛兼備！ 園區工作人員會在指定日子於「食得是GOOD小食檔」派發棉花糖，棉花糖上會以糖霜灑上為食妹的圖案，甜蜜與可愛兼備！

LCX x Plastic Thing 獨家玩味龍龍貼圖

為了慶祝龍年歡騰，LCXPlastic Thing推出玩味十足的獨家「玩味龍龍」貼圖，大家免費下載後，可以隨時隨地透過WhatsAppSignalTelegram等通訊軟件，向親友送上又應節又有趣的新春祝福！

LCX x Plastic Thing 獨家玩味龍龍貼圖

LCX x Plastic Thing 獨家玩味龍龍貼圖

LCX x Plastic Thing「為食龍新春遊樂場」展覽活動

展覽日期:即日起至2024218

展覽地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用:免費

開放時間:上午10時至晚上10

查詢電話:3102 3668

LCX x Plastic Thing「為食龍新春遊樂場」期間限定店

開售日期:即日起至售完即止

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX Xplus

營業時間:上午10時至晚上10

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消費換領為食妹限定賀年禮品

消費換領為食妹限定賀年禮品

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