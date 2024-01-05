農曆新年2024｜Love, Bonito賀年服飾迎接新年 購物滿指定金額送限量利是封、紙巾盒或筷子套裝

聖誕節過後，農曆新年也隨即來臨，也是各個家庭團聚的時刻，Love, Bonito推介一系列新年服飾，包括母女裝及加入繩結設計的服飾，同時準備一些限時驚喜禮遇，只要購物滿指定金額，即可獲贈限量版利是封、紙巾盒或筷子套裝，以充滿節日氣息的小物，陪大家度過幸福愉快的新年。

這個新年，Love, Bonito以紐帶的小細節象徵連繫家庭關係的重要性，單品都以精巧的繩結為設計特點，透過吉祥的鮮豔色調、品牌獨家花奔刺繡圖案及印在緞面布料的Heirloom Botanicals和Rekindled Blooms圖案，展現了家庭和諧及團結的象徵意義。