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生活
2024-01-05 13:32:25

農曆新年2024｜Love, Bonito賀年服飾迎接新年 購物滿指定金額送限量利是封、紙巾盒或筷子套裝

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農曆新年2024｜Love, Bonito賀年服飾迎接新年 購物滿指定金額送限量利是封、紙巾盒或筷子套裝

農曆新年2024｜Love, Bonito賀年服飾迎接新年 購物滿指定金額送限量利是封、紙巾盒或筷子套裝

聖誕節過後，農曆新年也隨即來臨，也是各個家庭團聚的時刻，Love, Bonito推介一系列新年服飾，包括母女裝及加入繩結設計的服飾，同時準備一些限時驚喜禮遇，只要購物滿指定金額，即可獲贈限量版利是封、紙巾盒或筷子套裝，以充滿節日氣息的小物，陪大家度過幸福愉快的新年。

這個新年，Love, Bonito以紐帶的小細節象徵連繫家庭關係的重要性，單品都以精巧的繩結為設計特點，透過吉祥的鮮豔色調、品牌獨家花奔刺繡圖案及印在緞面布料的Heirloom BotanicalsRekindled Blooms圖案，展現了家庭和諧及團結的象徵意義。

Ila Satin Bias Cut Midi Dress in Opulent Florals (Dusty Pink), Kalani Satin Column Midi Dress in Opulent Florals (Slate Blue)

Ila Satin Bias Cut Midi Dress in Opulent Florals (Dusty Pink), Kalani Satin Column Midi Dress in Opulent Florals (Slate Blue)

Yuri Asymmetric Drape Midaxi Dress這款連身長裙是傳統旗袍的現代版本，採用飄帶領口及長身的優雅設計，十分適合新年時的正式場合穿著；Yanna Mandarin Collar Romper短版連身褲使用立領設計，亦有腰帶作修飾身形之用，加上實用性側袋，方便擺放隨身小物。以金色的飾物配襯以上兩款單品，並穿上一雙舒適的鞋子，即可輕鬆完成一整天的拜年行程。

Yuri Asymmetric Drape Midaxi Dress (Red), Yanna Mandarin Collar Romper (Rust)

Yuri Asymmetric Drape Midaxi Dress (Red), Yanna Mandarin Collar Romper (Rust)

在濃厚的家庭團聚氣氛下，不妨以「母女裝」打扮展現深厚的親情，以Mina Padded Tweed Mandarin Collar Jumpsuit連身褲及Mira Knit Midi Dress中長裙，營造出獨一無二的時尚節日造型；或者選擇以玉石和瓷器為靈感的Jian Mandarin Collar Puff Sleeve BlouseAnya Tie Back Midi Dress，打造引人注目的母女造型。此外，Love, Bonito特別限定推出緞面的男裝和童裝單品，並以Rekindled Blooms圖案為節日增添繽紛色彩。

Holly Sweetheart Knit Top (Pink), Rasha Mid Waist Tailored Straight Leg Pants (Tan),Vidya Crop Knit Sweater (Cream), Veera Knit Column Midaxi Dress (Vermillion) Jian Mandarin Collar Puff Sleeve Blouse in Heirloom Botanicals (Jade), Anya Tie Back Midi Dress in Heirloom Botanicals (Blue) Mina Padded Tweed Mandarin Collar Jumpsuit (Black), Mira Knit Midi Dress (Black)

新春限時禮遇

在這個團圓的珍貴時刻，Love, Bonito特別為大家準備了一些限時驚喜禮遇：

1. 由即日起，新會員於Love, Bonito官網登記成LBCommunity+會員，並購物滿HK$350或以上，即可享有9折優惠及免費獲贈限量版利是封一套（輸入優惠碼：FORTUNEHK），數量有限，送完即止。

2. 由即日起，於Love, Bonito官網購物滿HK$688或以上，即可獲免費贈限量紙巾盒一個（輸入優惠碼：GRATITUDEHK），紙巾盒更可當作手機架使用，數量有限，送完即止。

3. 2024122日起，於Love, Bonito四間門市購物滿HK$688或以上，即可獲免費贈限量筷子套裝，數量有限，送完即止。

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