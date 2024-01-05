農曆新年2024｜Love, Bonito賀年服飾迎接新年 購物滿指定金額送限量利是封、紙巾盒或筷子套裝

聖誕節過後，農曆新年也隨即來臨，也是各個家庭團聚的時刻，Love, Bonito推介一系列新年服飾，包括母女裝及加入繩結設計的服飾，同時準備一些限時驚喜禮遇，只要購物滿指定金額，即可獲贈限量版利是封、紙巾盒或筷子套裝，以充滿節日氣息的小物，陪大家度過幸福愉快的新年。
這個新年，Love, Bonito以紐帶的小細節象徵連繫家庭關係的重要性，單品都以精巧的繩結為設計特點，透過吉祥的鮮豔色調、品牌獨家花奔刺繡圖案及印在緞面布料的Heirloom Botanicals和Rekindled Blooms圖案，展現了家庭和諧及團結的象徵意義。
Yuri Asymmetric Drape Midaxi Dress這款連身長裙是傳統旗袍的現代版本，採用飄帶領口及長身的優雅設計，十分適合新年時的正式場合穿著；Yanna Mandarin Collar Romper短版連身褲使用立領設計，亦有腰帶作修飾身形之用，加上實用性側袋，方便擺放隨身小物。以金色的飾物配襯以上兩款單品，並穿上一雙舒適的鞋子，即可輕鬆完成一整天的拜年行程。
在濃厚的家庭團聚氣氛下，不妨以「母女裝」打扮展現深厚的親情，以Mina Padded Tweed Mandarin Collar Jumpsuit連身褲及Mira Knit Midi Dress中長裙，營造出獨一無二的時尚節日造型；或者選擇以玉石和瓷器為靈感的Jian Mandarin Collar Puff Sleeve Blouse及Anya Tie Back Midi Dress，打造引人注目的母女造型。此外，Love, Bonito特別限定推出緞面的男裝和童裝單品，並以Rekindled Blooms圖案為節日增添繽紛色彩。
新春限時禮遇
在這個團圓的珍貴時刻，Love, Bonito特別為大家準備了一些限時驚喜禮遇：
1. 由即日起，新會員於Love, Bonito官網登記成LBCommunity+會員，並購物滿HK$350或以上，即可享有9折優惠及免費獲贈限量版利是封一套（輸入優惠碼：FORTUNEHK），數量有限，送完即止。
2. 由即日起，於Love, Bonito官網購物滿HK$688或以上，即可獲免費贈限量紙巾盒一個（輸入優惠碼：GRATITUDEHK），紙巾盒更可當作手機架使用，數量有限，送完即止。
3. 由2024年1月22日起，於Love, Bonito四間門市購物滿HK$688或以上，即可獲免費贈限量筷子套裝，數量有限，送完即止。