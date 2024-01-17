農曆新年2024｜Pinkoi聯乘miffy推出全新逾百款新品！快閃店登陸圍方

農曆新年2024｜miffy粉絲要留意啦！今年 Pinkoi 再次與荷蘭家傳戶曉的卡通品牌 miffy 合作，一同迎接充滿歡樂與驚喜的龍年。這次聯乘活動將發售一系列獨家商品，結合了 miffy 可愛的造型以及各地設計師的創意設計，當中包括台灣品牌hó-lim免吸管飲料杯、本地品牌紅A的多角度量杯及花型隔篩漏斗、日本品牌品牌nine-d的miffy壁掛架、miffy龍年揮春春聯等。每款都各有特色，為大家帶來新春的喜悅氣氛，喜歡miffy的你千萬不要錯過！

Pinkoi 再度與 miffy 聯乘，邀請來自日本、台灣、香港三地，共 30 個設計品牌參與，推出逾百款 miffy 從未曝光的新品，並於線上線下同步發售。無論你是miffy的忠實粉絲或是新加入的愛好者，定能在是次企劃中找到心儀商品。

是次 Pinkoi x miffy 聯乘企劃主題為「miffy Playground」，讓全球粉絲一同進入 miffy 遊樂場，探索新奇趣物，發掘生活的純粹快樂！為慶祝龍年將至，Pinkoi 更開設以 miffy Playground 為主題的「Pinkoi 開運賞」快閃店，延續推廣好設計的傳統。於期間限定店現場限定消費滿額贈送 miffy 手機支架、風車，數量有限，送完即止。期間線上、線下同時舉辦推廣活動，讓顧客盡情享受購物的樂趣。