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生活
2024-01-17 08:00:00

農曆新年2024｜Pinkoi聯乘miffy推出全新逾百款新品！快閃店登陸圍方

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農曆新年2024｜Pinkoi聯乘miffy推出全新逾百款新品！快閃店登陸圍方

農曆新年2024｜Pinkoi聯乘miffy推出全新逾百款新品！快閃店登陸圍方

農曆新年2024｜miffy粉絲要留意啦！今年 Pinkoi 再次與荷蘭家傳戶曉的卡通品牌 miffy 合作，一同迎接充滿歡樂與驚喜的龍年。這次聯乘活動將發售一系列獨家商品，結合了 miffy 可愛的造型以及各地設計師的創意設計，當中包括台灣品牌hó-lim免吸管飲料杯、本地品牌紅A的多角度量杯及花型隔篩漏斗、日本品牌品牌nine-dmiffy壁掛架、miffy龍年揮春春聯等。每款都各有特色，為大家帶來新春的喜悅氣氛，喜歡miffy的你千萬不要錯過！

Pinkoi 再度與 miffy 聯乘，邀請來自日本、台灣、香港三地，共 30 個設計品牌參與，推出逾百款 miffy 從未曝光的新品，並於線上線下同步發售。無論你是miffy的忠實粉絲或是新加入的愛好者，定能在是次企劃中找到心儀商品。

是次 Pinkoi x miffy 聯乘企劃主題為「miffy Playground」，讓全球粉絲一同進入 miffy 遊樂場，探索新奇趣物，發掘生活的純粹快樂！為慶祝龍年將至，Pinkoi 更開設以 miffy Playground 為主題的「Pinkoi 開運賞」快閃店，延續推廣好設計的傳統。於期間限定店現場限定消費滿額贈送 miffy 手機支架、風車，數量有限，送完即止。期間線上、線下同時舉辦推廣活動，讓顧客盡情享受購物的樂趣。

Klook.com

在「Pinkoi 開運賞」快閃店裡，miffy Playground 企劃的全新商品將首次曝光，同時發售 Pinkoi 獨家全新 miffy 2024 限定揮春、Pinkoi 獨家SOUSOU限量版燙金利是封，以及 cheeky cheeky 賀年揮春等，種類多不勝數。新的一年迎接好運的同時，將祝福送給親朋好友。此外，Pinkoi 亦邀請了港台地區的人氣美食品牌參與快閃店，為大家帶來美味的賀年食品。是次快閃店將為大家帶來更多驚喜，讓顧客在購物的同時感受濃厚的新年氣氛。

除此之外，快閃店裡亦安排了吸睛打卡位，擺放了兩隻立體 miffy 供大家打卡，miffy 愛好者切勿錯過。

Pinkoi聯乘miffy線下優惠 

全店單筆消費滿 HK$500，可獲 miffy 限量版風車乙個（數量有限，送完即止）；

使用 Pinkoi Pay 結賬全單享九折優惠 

Pinkoi聯乘miffy線上優惠 

顧客購買 Pinkoi x miffy 聯乘企劃商品滿 HKD380，即可獲取滿額贈禮－miffy 手機支架乙個

（共 4 款，款式隨機發貨，數量有限，送完即止）。

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Pinkoi 開運賞」快閃店

日期：112日至218

地點：香港大圍 The Wai 圍方 2 Kiosk 01（中庭對面）

營業時間：星期一至日（上午 11 30 分至晚上 8 30 分）

主題活動頁

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