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生活
2024-02-05 17:57:08

農曆新年2024｜PMQ元創方龍騰祥瑞 賀歲啟新

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農曆新年2024｜PMQ元創方龍騰祥瑞 賀歲啟新

農曆新年2024｜PMQ元創方龍騰祥瑞 賀歲啟新

飛龍呈祥，萬象生輝。甲辰龍年在即，PMQ元創方夥拍本地創意團隊仝建築 (Architecture And AllAAA)22日至18年廿三至年初九期間精心打造了「龍騰祥瑞 賀歲啟新」新春裝置，誠邀你來臨PMQ感受祥龍之氣勢，祈願新一年步步高陞，吉祥順意！

以喜慶錦繩結成祥龍

龍是中國傳統文化中最體現生命力的精神圖騰，也是降福消災的祥瑞之獸。由喜慶的金、銀、紅三色錦繩結成的祥龍，翹首昂揚，姿態靈動，於PMQ地面廣場氣勢登場！傳統文化中，繩結代表祝福、平安及團圓，是次設計師發揮創意將錦繩交織，打造祥龍之態，結合了現代與傳統之美，祝願大家新一年勇往直前，萬事平安。如意風車圍繞祥龍四周，寓意順風直上，運轉乾坤，來年必定好運連連。

由喜慶的金、銀、紅三色錦繩結成的祥龍，翹首昂揚，姿態靈動，於PMQ地面廣場氣勢登場！ 由喜慶的金、銀、紅三色錦繩結成的祥龍，翹首昂揚，姿態靈動，於PMQ地面廣場氣勢登場！ 由喜慶的金、銀、紅三色錦繩結成的祥龍，翹首昂揚，姿態靈動，於PMQ地面廣場氣勢登場！

特設AR濾鏡 與祥龍裝置即時互動

新春裝置展示期間，你更可透過手機鏡頭，於Instagram內下載指定的AR濾鏡，即可與祥龍互動。你可遊走在裝置的不同角度，透過濾鏡拍照或錄影，虛實動靜結合，自製創意新春賀卡，將祝福傳遞予親朋好友。另設「龍運生財」AR遊戲，誠邀你與朋友共同挑戰，更有機會於初一至初三期間贏取手機掛繩，喜迎新春！

新春禮遇 共賀新禧

禮遇一：洗走霉運！龍精虎猛迎接新一年！

活動日期︰22日至6日（年廿三至年廿七）

PMQ元創方和祥龍打卡並上載你的相片或影片，即有機會獲得Bathe to Basics碌柚葉沐浴露 (250ml) 一份（價值港幣138元）（名額8位）。讓你龍精虎猛迎接新一年！

禮遇二：龍鳳呈祥，七色開運！

活動日期︰210日至14日（年初一至初五）

PMQ元創方和祥龍打卡並上載你的相片或影片，即有機會獲得Bathe to Basics七色花沐浴露 (250ml) 一份（價值港幣138元）（名額8位）。讓你在龍年之始充滿正能量！

*遊戲玩法請參閱PMQ元創方Facebook專頁或Instagram帳號。

禮遇三：龍騰虎躍隨身相

店鋪消費換領「龍騰祥瑞」手機掛繩

換領日期︰22日至18

 活動期間於PMQ元創方店鋪作單一消費滿港幣88元或以上，憑即日收據並讚好PMQ元創方Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，即可換領龍騰祥瑞手機掛繩一套。

210(年初一）至212日（年初三）期間，成功挑戰龍運生財AR遊戲並獲得指定分數者，亦可免費換領手機掛繩一套每日數量有限，換完即止。 

禮遇四：「龍騰祥瑞 賀歲啟新」揮春免費換領

「龍騰祥瑞 賀歲啟新」揮春免費換領

換領日期︰22日至18

活動期間讚好PMQ元創方Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，即可換領「龍騰祥瑞 賀歲啟新」揮春一份。每日數量有限，換完即止。

*有關活動條款及細則，請參閱PMQ元創方官方網站。

Bathe to Basics碌柚葉沐浴露 Bathe to Basics七色花沐浴露 「龍騰祥瑞」手機掛繩 「龍騰祥瑞」手機掛繩 「龍騰祥瑞 賀歲啟新」揮春

龍騰祥瑞 賀歲啟新

日期：202422日至18

時間：11am - 7pm

地點：PMQ元創方地面廣場 (Courtyard)

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