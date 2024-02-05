農曆新年2024｜PMQ元創方龍騰祥瑞 賀歲啟新

飛龍呈祥，萬象生輝。甲辰龍年在即，PMQ元創方夥拍本地創意團隊仝建築 (Architecture And All｜AAA)於2月2日至18日（年廿三至年初九）期間精心打造了「龍騰祥瑞 賀歲啟新」新春裝置，誠邀你來臨PMQ感受祥龍之氣勢，祈願新一年步步高陞，吉祥順意！

以喜慶錦繩結成祥龍

龍是中國傳統文化中最體現生命力的精神圖騰，也是降福消災的祥瑞之獸。由喜慶的金、銀、紅三色錦繩結成的祥龍，翹首昂揚，姿態靈動，於PMQ地面廣場氣勢登場！傳統文化中，繩結代表祝福、平安及團圓，是次設計師發揮創意將錦繩交織，打造祥龍之態，結合了現代與傳統之美，祝願大家新一年勇往直前，萬事平安。如意風車圍繞祥龍四周，寓意順風直上，運轉乾坤，來年必定好運連連。