農曆新年2024｜WhatsApp十二生肖龍年溝通秘笈

為迎接龍年，WhatsApp特意邀請生於玄學世家的風水師周亦彤(Thierry Chow)分享運程預測，讓大家為新一年做好準備。Thierry預測科技、文化藝術、設計等行業將於未來20年間蓬勃發展。Thierry亦撰寫了「WhatsApp龍年溝通秘笈」，分析十二生肖的龍年運程，配合 WhatsApp不同功能，協助各生肖在新一年事事順境、事業更上一層樓、增進人際關係，並逢凶化吉！ 十二生肖龍年運程及溝通貼士

兔 肖兔之人經歷充滿不安與變數的本命年後，於龍年將迎來轉機，可謂「守得雲開見月明」。屬兔的朋友可先趁年初審視自身，梳理不同事項的優次，提升正能量並重新出發。為保持心靈安靜，不妨考慮在WhatsApp關閉群組通知，甚至退出不必要的群組–除群組管理員之外，其他群組成員均不會收到通知；屬兔的朋友亦不妨於WhatsApp內向自己傳送訊息，寫下自己的想法，或記下具啟發性的字句，鼓勵自己迎接新一年的新氣象。

龍 屬龍的人士將會在今年大放異彩，綻放個人魅力；不妨考慮多在WhatsApp的個人即時最新動態上以相片、影片和語音形式記錄各項大小事，動態內容會在24小時後消失；若想與更多親友分享好消息，亦可將動態內容發布至Facebook上，與好友一同分享喜悅。另外，屬龍的朋友亦將會於今年迎來更多個人成長及學習的機會，若下載WhatsApp桌面版，便能與親友緊密聯繫，在互相交流間換另一個角度思考。

蛇 今年對屬蛇的朋友而言可謂變幻萬千，應以開放的態度應對各種變動。面對生活上各種變化時，屬蛇的朋友若想避免忘記重要事項，可在 WhatsApp 內將對話固定在對話清單頂部或將訊息置頂，讓自己能更方便地找回重要訊息。同時，即使只是日常生活的瑣碎事情，屬蛇的各位亦可使用WhatsApp意見調查功能向親友尋求建議，並善用其中的最新功能，例如單次意見調查(只允許投票一次)及投票通知，讓自己能在親友投票後馬上收到通知。

馬 屬馬的朋友在龍年將「馬不停蹄」，事業及愛情運均迎來正面變化，更有不少出外旅遊的機會，亦有可能搬屋或轉換生活環境。在緊湊的行程中，亦要緊記保持泰然自若的心態享受過程。而使用WhatsApp視像通話內的分享螢幕功能更能為屬馬的朋友在工作方面帶來幫助。若因轉換環境而需更換手機，亦可參閱此步驟教學，確保能將WhatsApp內的資料順利轉移至新手機內。

猴 屬猴的朋友將迎來精彩豐盛的龍年，在家庭、事業及友情方面均能順心如意。當與親友分享日常點滴時，不妨透過自製WhatsApp貼圖及建立虛擬替身，以具創意及富個人特色的方法傳達內心所想，增添對話趣味；亦可透過發送影片及高清照片，好好記錄並分享龍年每個珍貴回憶。

雞 屬雞的朋友在去年經歷不少動盪變化，今年終於可一吐烏氣，認識更多新朋友，感受更多愛與正能量。屬雞的朋友不妨在群組內透過語音對話與好友分享好消息及生活點滴，即使語音對話進行中，也可以同時以文字訊息交流。當語音對話開始後，群組成員將收到推送通知並可選擇加入對話，開展對話的用戶亦可於螢幕底部的橫額中查看誰已加入對話當中。

狗 屬狗的朋友將面對變幻莫測的龍年，遇到各種變化時，更應審慎保護自己看重的事情。WhatsApp除了預設的端對端加密技術之外，亦提供各項全新的保安功能，包括帳戶防護、裝置驗證等，進一步保障用戶；其他功能如雙重驗證和端對端加密備份功能等亦可讓對話紀錄得到充分保護。儘管屬狗的朋友於今年將面對各種變化，但也會有機會探索新事物、獲得嶄新體驗或結識新朋友，不妨在 WhatsApp 中以表情符號回應訊息，抒發情緒同時儲備正能量作「彈藥」，以樂觀態度應對未知之數。