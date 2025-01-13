農曆新年2025｜名廚名店賀年糕合集 May Chow紅棗年糕/大師姐三蝦蘿蔔糕/ /開心果年糕

今年各大名廚、名店新推出的賀年糕口味一樣精彩，蘿蔔糕都可以玩精緻升級版，年糕又有多款不同甜味版本，即睇有甚麼特色新作必食！
名廚May Chow紅棗、抹茶年糕
「亞洲最佳女主廚最年輕得主」May Chow 今年正式大推手工賀年糕點系列作零售，除了「大紅」紅菜頭蘿蔔糕、「大紫」芋頭糕、金沙南瓜糕、經典大根蘿蔔糕之外，今次更有兩款甜糕新作：紅棗年糕及「綠意」抹茶椰汁年糕。堅持用優質食料製作，不添加砂糖、味精和添加劑。紅棗年糕寓意長壽健康、幸福、財富和好運，採用了大顆新疆紅棗、泰國椰糖、椰奶、生薑製作，突顯紅棗的天然甜味。May 在食譜中加了少許海鹽平衡甜味，年糕軟糯中帶有嚼勁。色澤如「翡翠」的抹茶椰汁年糕材料有京都抹茶、椰奶和泰國椰糖，抹茶風味細膩，並沒有被椰奶掩蓋，兩者香味均保留，軟糯柔韌。
May Chow網店: https://shop.maychow.com
賀年糕點由即日起至1 月28日於香港中環ifc c!ty'super 有售。訂單可全港送貨（大嶼山和離島除外），也可在中環Little Bao （香港中環善慶街1號）或銅鑼灣Little Bao（銅鑼灣 京士頓街9號Fashion Walk H1號店）自取。
大師姐首創「海皇三蝦大根蘿蔔糕」
由品牌「大師姐」創辦人麥麗敏親自研發，大根蘿蔔糕除了臘腸、臘肉、瑤柱、乾冬菇、乾葱之外，特別加入櫻花蝦、大蝦乾及乾淨白蝦米，製作限量版海皇三蝦大根蘿蔔糕。使用雞湯提鮮，無添加味精、人造色素及防腐劑。切一片片時看出蘿蔔條及三蝦均落足料，既有大根蘿蔔的清甜，蝦香鮮美也突出，富有海洋氣息。
大師姐網站www.dashijie.com.hk
翠園首推「燒鴨芋頭糕」
大廚選用清香荔浦芋頭，以獨家配方，結合明爐燒鴨粒，使燒鴨的香氣融入其中，並配搭帶油香的臘腸、膶腸粒帶出雙重惹味；蝦米吊出鹹香，提升傳統芋頭糕的香味。坊間少見的海膽帶子糕，香脆粘米糕的帶子分量升級，加上鮮甜海膽，雙重矜貴海洋鮮味。加配魚子醬放於糕上同吃，一咬爆破，海洋鮮味更強化。由即日起至2025年1月24日，客人憑滙豐信用卡，於全線中菜分店、美心食品網上商店及Eatizen網購平台訂購賀年糕點，享有七折優惠。
全線翠園分店
唐宮小聚陳皮紅豆年糕
店家挑選新會陳皮及優質日本紅豆製作，紅豆經長時間低溫慢煮，熬成豆沙餡，紅豆的香甜與陳皮的陳年果香配搭天衣無縫，潤蜜感與年糕的黏糯口感相互融合，入口軟糯細膩，富有層次感。
唐宮小聚(尖沙咀店)
地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖
電話﹕3168 1362 / 3168 1363
「糕點時光」有機開心果年糕
開心果大熱，連本地社企「糕點時光」都趁熱潮推出開心果年糕，選取濃郁的美國開心果仁以及100%純開心果醬，由金齡婦女用心製作，低糖低甜，保留年糕煙韌口感，散發開心果獨有的果香。開心果富含健康脂肪和蛋白質，每一口都是小確幸的滋味。
糕點時光
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