農曆新年2025｜名廚名店賀年糕合集 May Chow紅棗年糕/大師姐三蝦蘿蔔糕/ /開心果年糕

今年各大名廚、名店新推出的賀年糕口味一樣精彩，蘿蔔糕都可以玩精緻升級版，年糕又有多款不同甜味版本，即睇有甚麼特色新作必食！

名廚 May Chow 紅棗、抹茶年糕

「亞洲最佳女主廚最年輕得主」May Chow 今年正式大推手工賀年糕點系列作零售，除了「大紅」紅菜頭蘿蔔糕、「大紫」芋頭糕、金沙南瓜糕、經典大根蘿蔔糕之外，今次更有兩款甜糕新作：紅棗年糕及「綠意」抹茶椰汁年糕。堅持用優質食料製作，不添加砂糖、味精和添加劑。紅棗年糕寓意長壽健康、幸福、財富和好運，採用了大顆新疆紅棗、泰國椰糖、椰奶、生薑製作，突顯紅棗的天然甜味。May 在食譜中加了少許海鹽平衡甜味，年糕軟糯中帶有嚼勁。色澤如「翡翠」的抹茶椰汁年糕材料有京都抹茶、椰奶和泰國椰糖，抹茶風味細膩，並沒有被椰奶掩蓋，兩者香味均保留，軟糯柔韌。

May Chow網店: https://shop.maychow.com

賀年糕點由即日起至1 月28日於香港中環ifc c!ty'super 有售。訂單可全港送貨（大嶼山和離島除外），也可在中環Little Bao （香港中環善慶街1號）或銅鑼灣Little Bao（銅鑼灣 京士頓街9號Fashion Walk H1號店）自取。