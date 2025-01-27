臨近農曆新年，又來到年廿八洗邋遢的時候，用心清潔的話絕對有去舊迎新的作用！以後就為大家盤點6招大掃除必學的方法，根據不同區域有不同的招式，大家不妨按照以下方法進行清潔吧！

【大掃除順序】

大掃除的順序屬成功進行清潔的第一步！建議首先清潔廚房，由於廚房通常都是家中衛生的重災區，因此需要趁體力好時先打掃廚房。而進行清潔時需要頻繁進入廁所進行洗毛巾、倒污水等動作，因此廁所的清潔則建議留到最後。而清理、擦拭抽屜或櫃子時，想做到事半功倍的話，建議從裡到外的順序進行整理。