洗邋遢｜廁所廚房清潔指南 瓷磚罅要漂白水濕敷 爐頭油漬用熱水溝XXX輕鬆去除！

年廿八，洗邋遢。又到了清潔家居最佳日子。可是面對積聚多時的污漬，總是讓人無從入手，不知道如何處理。以下精選6個清潔廚房廁所的小妙招，讓各位輕鬆處理各種污漬！

洗邋遢｜瓷磚罅發霉

淋浴間、洗手台或浴室鏡子總是會出現瓷磚罅隙發霉的問題。其實將紙巾沾濕漂白水，濕敷污漬處半日即可。濕敷時間要按嚴重程度而定。但使用漂白水時需小心處理，以免刺激黏膜、皮膚及呼吸道。使用漂白水時，需戴上口罩手套，並保持空氣流通。

洗邋遢｜馬桶尿漬

將梳打粉混合白醋，然後倒進馬桶內，浸泡3至6小時後再沖廁所即可。但切勿將漂白水或稀釋過的漂白水直接倒進馬桶，避免化糞池失去處理污水的功能。