洗邋遢｜廁所廚房清潔指南 瓷磚罅要漂白水濕敷 爐頭油漬用熱水溝XXX輕鬆去除！

年廿八，洗邋遢。又到了清潔家居最佳日子。可是面對積聚多時的污漬，總是讓人無從入手，不知道如何處理。以下精選6個清潔廚房廁所的小妙招，讓各位輕鬆處理各種污漬！
洗邋遢｜瓷磚罅發霉
淋浴間、洗手台或浴室鏡子總是會出現瓷磚罅隙發霉的問題。其實將紙巾沾濕漂白水，濕敷污漬處半日即可。濕敷時間要按嚴重程度而定。但使用漂白水時需小心處理，以免刺激黏膜、皮膚及呼吸道。使用漂白水時，需戴上口罩手套，並保持空氣流通。
洗邋遢｜馬桶尿漬
將梳打粉混合白醋，然後倒進馬桶內，浸泡3至6小時後再沖廁所即可。但切勿將漂白水或稀釋過的漂白水直接倒進馬桶，避免化糞池失去處理污水的功能。
洗邋遢｜浴室鏡子水漬
只要用檸檬酸混合熱水，即可去除水漬。如果水漬問題嚴重，不妨使用紙巾沾濕檸檬酸水濕敷在水漬處。除了鏡子水漬外，水龍頭及玻璃上的水漬都可以使用此方法。
洗邋遢｜爐頭油漬
爐頭表面油漬不難處理。只要用普通洗潔精加入熱水，攪至起泡。將毛巾浸入洗潔精水後扭乾，便能抹去污漬。
洗邋遢｜爐碟爐架焦垢
清潔爐頭後，可順道清潔爐碟上的焦垢。只要將爐碟放入鍋中，倒入清水至蓋過爐碟，加入100ml梳打粉後，細火煲10分鐘。將熱水攤凍至可觸摸溫度後，用鋼絲球便能輕鬆清潔爐碟上的焦垢。可採用同樣方法處理爐架焦垢。
洗邋遢｜抽油煙機
抽油煙機清潔難度極高，讓人十分頭痛。但只要每次煮飯後，在抽油煙機開著的時候，將一小湯匙的梳打粉+250ml水+少量洗潔精噴在抽油煙機的風扇葉上，溶解的油漬便會流到集油杯內，便能輕鬆無痛清洗抽油煙機。如果太耐沒有清洗抽油煙機，油漬積聚已久，不妨加入多點梳打粉清潔污漬。