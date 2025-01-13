農曆新年2025｜新年買新衫 盤點蛇年限定手袋/服飾/鞋款 打造時尚又喜氣新年穿搭

不少人都習慣在新年前買新衫新褲，希望在新一年帶來新氣象，富足地過新一年。蛇年就到，各大時裝品牌都推出新年或膠囊系列，以紅調色彩為節日氣氛升溫，讓自己「紅」運當頭，搶眼應節之餘又能提升個人氣色，在新一年添上好運氣！ 蛇年新年穿搭｜ ANTEPRIMA 王牌針織及 ANTEPRIMA WIREBAG ANTEPRIMA 2025早春系列新發布的Puro Cashmere系列，主打輕盈透明面料，卻不失溫暖舒適觸感，多種色調和剪裁可以疊穿來增加層次感，塑造無限的穿衣靈感。柔軟質料和精緻輪廓在女性身上呈現優雅線條，盡釋知性靈動的氛圍感。搭襯極簡風衣外套、襯衫或褲裝，流露女性柔美知性的一面。

閃亮 ANTEPRIMA WIREBAG 開啟燦爛新一年 閃閃亮眼的ANTEPRIMA WIREBAG則充滿喜慶感覺，不論是招財的亮金色、閃銀色、代表新一年紅紅火火的紅色WIREBAG，讓好運袋袋平安。扭扭形的TWIST WIREBAG絕對是新年最受注目的個性手袋，充滿柔軟垂墜感的袋型設計，加上寬大的拉鏈袋口，能輕鬆放入各種日常所需品，肩帶亦可隨意調校長短，方便不同場合。 另一款優雅休閒的水桶形SECCHIO STILOSO WIREBAG，圓形底部擁有充裕空間，可把利是裝得盤滿缽滿，除了斜揹也可以調整成雙鏈帶上膊搭配，輕鬆地轉換日夜造型。

蛇年新年穿搭｜ Marimekko 新春蛇年限定系列 芬蘭品牌Marimekko與藝術家王雪曈Xuetong Wang合作，推出限量膠囊系列，以王雪曈創作的蛇年新年插畫幸運蛇、許願池、許願樹及流星為主題，巧妙融合王雪曈流暢且富有生命力的藝術筆觸，以及Marimekko「人人皆可享受藝術」的核心設計理念，讓藝術家筆下的夢幻世界融入服裝到家居用品。 限定Capsule系列包括兩款衛衣、兩款 T 恤、Totebag和兩款實用零錢包。Marimekko同時精選部分家品，將王雪曈的插畫作品融入其中，包括Oiva小方碟和馬克杯，適合饋贈親朋。

蛇年新年穿搭｜ LONGCHAMP RE-PLAY 再生系列 自2022年以來，Longchamp每季都會推出全新的Re-Play系列，以創新又環保的方式，充分利用過往剩餘的材料，為品牌的可持續發展理念貢獻力量，減少碳排放足跡。2025年春夏季的Re-Play系列，採用輕鬆愉悅的幾何圖形作主題。系列將過往剩餘下來的雙色肩帶經過精工編織，有趣地縱橫交錯，成為水桶袋。 至於皮革版本的Re-Play手袋，每種皮料的顏色都從往季的剩餘庫存中細意挑選。由深紅色、鮮橙色和柔和粉色，或是尤加利綠、馬鞭草綠和青瓷綠，以不同色調的皮革混合和拼接，呈現春夏系列的色彩調色板。

蛇年新年穿搭｜ CHARLES & KEITH 新春系列 新年前買新鞋是常識吧！CHARLES & KEITH新春系列的樂福鞋與瑪莉珍鞋推出應景的深紅色和經典的黑色，鞋面點綴象徵吉祥好運的傳統結飾，為鞋履增添東方優雅氣質。以緹花布製作的迷你手提包、肩背包及水桶包等，輪廓經典簡約兼具細節獨特精緻。今年也特別推出新春系列童裝鞋款，讓媽媽和孩子打造親子造型，一起渡過溫馨佳節。 除了新春單品之外，CHARLES & KEITH也挑選多款配合新年氣氛的優雅配件，手袋款式以紅、白、淺粉和深紫等應節的色彩，為新春裝扮增添更多選擇。現凡於香港CHARLES & KEITH⾨市購物，即可獲贈特別設計利是封（數量有限，送完即止），預祝農曆新年快樂。

蛇年新年穿搭｜ Moncler 蛇年系列 Moncler全新蛇年限定系列，將中國傳統生肖文化與靈蛇意象融入男女成衣，摯獻乙巳新歲。以象徵智慧、靈活與堅毅的靈蛇化作蜿蜒圖案與繩結元素，為系列注入盎然新意，傳遞吉祥鴻運與美好祝福。 系列的外套與背心利用曲線絎縫，展現靈蛇祥瑞的曼妙姿態，拉鍊拉頭與棒形鈕扣則呈現繩結造型，搭配融入中國結元素的新款Moncler品牌標誌。拉鍊連帽衛衣與運動褲飾以精緻的結狀刺繡，T恤則點綴別具一格的盤蛇形標誌。

蛇年限定服飾｜ New Era x Ralph Lauren x MLB 限量聯乘系列 美國帽牌巨人New Era再度聯乘美國時尚品牌Ralph Lauren旗下副線Polo Ralph Lauren與美國職棒大聯盟MLB。是次限量聯乘系列僅發售兩款稀有帽款：49FORTY及9FIFTY，其中49FORTY全封式帽款以經典紅黑蘇格蘭格紋為配色，無疑是新年的最佳配搭。帽款採用高品質羊毛材質，帽檐左前方皆有「Ralph Lauren 」親筆簽名刺繡，帽後方則飾有「YANKEES」字樣和PoloRalph Lauren 的標誌，貫徹品牌精細造工。