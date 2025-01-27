農曆新年2025｜新春團年中餐優惠合集 米芝蓮必食/63折歎六頭鮑魚/酒店中菜買一送一

蛇年將至，農曆新年當然要揀一間高質中菜，約齊親朋好友一起吃團年飯和開年飯。不少餐廳及酒店都推出新年套餐優惠，記者為各位精選多間中菜餐廳的賀年中餐優惠，即睇詳請。

團年飯餐廳 2025 ｜ 8 折歎米芝蓮 翠亨邨 翠亨邨擁有逾50年歷史的粵菜餐廳，翠亨邨獲評為《香港及澳門米芝蓮指南2013-2022》以及《米其林指南 – 粵菜亞洲／歐洲／美國 2018-2019》推介餐廳，亦榮獲多個享負盛名的飲食獎項，盡顯粵菜精髓。今個新春推出多款新年套餐，必食招牌蜜汁叉燒及精緻點心，令人一吃難忘。 4位用春茗聯歡包括： 蜜汁叉燒皇、 珊瑚紅海蜇頭、手拍青瓜、 花膠海底椰燉螺頭湯、黑魚子香芒蝦球 、清蒸海星班、南非八頭鮑魚時蔬、生炒臘味糯米飯、薑茶湯圓、合時美點 8折春茗聯歡(4位用) 優惠:HK$2,098/4 位，平均HK$524.5/位（原價HK$2,618/4位）（已包括加一服務費） 立即預訂：請按此 6/12位用薈鿋家宴包括： 鴻運乳豬全體、 黑魚子香芒蝦球、翠綠炒帶子、花膠海底椰燉螺頭湯、清蒸雙老虎班、刺參瑤柱扒時蔬、脆皮醬燒雞、生炒臘味糯米飯、薑茶湯圓、合時美點 8折薈鿋家宴(6/12位用) 優惠: HK$3,238/6 位，平均HK$539.6/位（原價HK$4,040/6位）；HK$6,148/12 位，平均HK$512.3/位（原價HK$7,687/12位）（已包括加一服務費） 立即預訂：請按此

團年飯餐廳 2025 ｜低至 63 折 陶源海鮮酒家 陶源海鮮酒家以鮑魚專門店聞名，今個新春推出六頭鮑魚套餐，包括：六頭鮑魚伴椎茸(四份)、鮮茄魚肚泡勝瓜、香煎一夜情、野竹笙雞茸燕窩、宜良烤鴨(半隻)、珍菌伊麵。 六頭鮑魚套餐(4位用) 優惠: HK$498/4 位，平均HK$124.5/位（原價HK$788/4位）（現場另收加一服務費及茶芥） 立即預訂：請按此

鮑魚

團年飯餐廳 2025 ｜歎 2 斤半龍蝦 富臨皇宮 富臨皇宮新年套餐金運宴，必食2斤半上湯生猛龍蝦伊麵，鴻運乳豬、發財好市大利、龍皇竹笙燕窩、清蒸生猛龍躉斑、當紅脆皮燒雞等精美粵菜，享受新年的美味盛宴。 金運宴包括：上湯生猛龍蝦伊麵、鴻運乳豬伴黃袍、金磚百花球、發財好市大利、龍皇竹笙燕窩、清蒸生猛龍躉斑、當紅脆皮燒雞、家肥屋潤飯、四方鴻運、黃金萬両*套餐內包百威大枝啤酒兩支、汽水六罐 83 折金運宴(12位用) 優惠: HK$2,988/12 位，平均HK$249/位（原價HK$3,588/12位） （已包括加一服務費及茶芥） 立即預訂：請按此

團年飯餐廳 2025 ｜買一送一 海雲天 海雲天新年套餐「海中盛宴」推出買一送一優惠，每道菜式均採用了新鮮且優質食材，配以專業廚師團隊的巧手烹煮，打造出一道道令人垂涎三尺的美饌，讓大家品嘗各種海中美味。 套餐包括：雲天三小品（一口燒肉、海蜇頭、口水雞）、鮮味上湯澳洲龍蝦伊麵、鮑魚花膠燉湯、燒汁香煎珍寶帶子、胡麻沙律伴蝦多士、西施蒸鮑魚、瑤柱扒時蔬、紅燒乳鴿（半隻）、合時甜品。 買一送一海中盛宴 優惠: HK$698/2 位，平均HK$349/位（原價HK$1,496/2位） （現場另收加一服務費及茶芥） 立即預訂：請按此

團年飯餐廳 2025 ｜ 75 折歎米芝蓮必比登推介 生記飯店 生記飯店自1976年起於灣仔扎根，依然保持著親切服務和經典廣東美食，以精湛的烹調技巧和濃厚香港情懷，連續超過十年榮獲米芝蓮認證，足見其實力非凡。菜單上的古法粵菜如招牌生炒骨、古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶等，無不展示出廚師們扎實的手藝。 2 人精緻粵味套餐包括：土魷蒸肉餅、 黃沙豬膶浸枸杞、梅菜王蒸菜心、招牌鹽焗雞 半隻 、泥鯭肉丸粥、懷舊白糖糕 75 折2人精緻粵味套餐 優惠: HK$630/2 位，平均HK$315/位（原價HK$840/2位）（已包括茶芥及加一服務費） 立即預訂：請按此