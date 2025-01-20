農曆新年2025｜新春賀年打卡蛋糕合集

下星期便農曆新年了，買齊年糕、瓜子、糖果、朱古力賀新年之餘，想有新意又好氣氛，不妨買個賀年意頭蛋糕！為大家精選以下不同風格的蛋糕，有優雅精緻、像真度高、造型可愛，送禮或和家人一起分享倍感溫馨。
農曆新年2025｜港麗酒店「桃花春韻」賀歲蛋糕
充滿春節氣氛的蛋糕，新春大紅主色招好運，桃花寓意吉祥如意。紅色鏡面外層包裹著層層相間的日本柑橘果醬、茉莉茶朱古力慕絲、牛奶朱古力脆脆及黑朱古力海綿蛋糕，面層綴以手製桃花裝飾及亮金色的「春」字。柑橘味柔和清新，蛋糕柔軟層次感豐富，甜度剛好。只要購買1.5磅裝賀歲蛋糕(原價 $468)，便可以優惠價$70換購限量版「金福招財」港麗小熊 (原價$168)，合共$538，用來送禮為對方送上財運祝福。
香港港麗酒店餅店
地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂低座
電話：2822 8813
推出日期：由即日起至2月5日期間自取 (蛋糕需於最少3日前預訂)
網上商店: 按此
農曆新年2025｜瑰麗酒店柑橘造型蛋糕
香港瑰麗酒店Butterfly Patisserie特別推出新春限定蛋糕，最吸睛首選柑橘造型蛋糕，像真度極高。柑橘模樣的雲呢拿熱情果柑橘蛋糕，由手指餅乾和清新的柑橘果醬搭配而成。柑橘薩赫朱古力蛋糕，面層放上柑橘及金元寶造型的蛋糕，融合奶油般雲呢拿朱古力與濃郁橘子的風味。金橘青檸芝士蛋糕融合了芝士蛋糕的豐盈奶油味和柑桔、橘子以及卡菲檸檬的鮮明酸香。
Butterfly Patisserie
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店
電話：38918888
網上商店：按此
農曆新年2025｜The Cakery財神敲敲蛋糕
純素蛋糕店The Cakery今個農曆新年悉心設計矚目耀眼的財神敲敲蛋糕，玩財神造型象徵招財多福、吉祥如意。將蛋糕敲破後，湧出色彩繽紛的糖果，充滿驚喜，為農曆新年增添開心喜慶的氣氛。財神敲敲蛋糕需提前7天預訂。另設有財神迷你蛋糕及利利是是迷你蛋糕，象徵財源滾滾來，祝願親友新一年連綿不絕的福氣與好運。
The Cakery太古廣場店
地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場二期 Great Food Hall
電話：5998 2900
營業時間：早上11時 至晚上7時
網上商店：按此