農曆新年2025｜新春賀年打卡蛋糕合集

下星期便農曆新年了，買齊年糕、瓜子、糖果、朱古力賀新年之餘，想有新意又好氣氛，不妨買個賀年意頭蛋糕！為大家精選以下不同風格的蛋糕，有優雅精緻、像真度高、造型可愛，送禮或和家人一起分享倍感溫馨。

農曆新年 2025 ｜ 港麗酒店「桃花春韻」賀歲蛋糕 充滿春節氣氛的蛋糕，新春大紅主色招好運，桃花寓意吉祥如意。紅色鏡面外層包裹著層層相間的日本柑橘果醬、茉莉茶朱古力慕絲、牛奶朱古力脆脆及黑朱古力海綿蛋糕，面層綴以手製桃花裝飾及亮金色的「春」字。柑橘味柔和清新，蛋糕柔軟層次感豐富，甜度剛好。只要購買1.5磅裝賀歲蛋糕(原價 $468)，便可以優惠價$70換購限量版「金福招財」港麗小熊 (原價$168)，合共$538，用來送禮為對方送上財運祝福。 香港港麗酒店餅店 地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂低座 電話：2822 8813 推出日期：由即日起至2月5日期間自取 (蛋糕需於最少3日前預訂) 網上商店: 按此

農曆新年 2025 ｜ 瑰麗酒店 柑橘造型蛋糕 香港瑰麗酒店Butterfly Patisserie特別推出新春限定蛋糕，最吸睛首選柑橘造型蛋糕，像真度極高。柑橘模樣的雲呢拿熱情果柑橘蛋糕，由手指餅乾和清新的柑橘果醬搭配而成。柑橘薩赫朱古力蛋糕，面層放上柑橘及金元寶造型的蛋糕，融合奶油般雲呢拿朱古力與濃郁橘子的風味。金橘青檸芝士蛋糕融合了芝士蛋糕的豐盈奶油味和柑桔、橘子以及卡菲檸檬的鮮明酸香。 Butterfly Patisserie 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店 電話：38918888 網上商店：按此