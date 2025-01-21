農曆新年2025｜深圳辦年貨攻略 6大必去批發市場平靚正

春節｜羅湖：筍崗文具玩具批發城 利是封揮春對聯「淘寶價」 很多港人都在淘寶平台購買賀年布置裝飾品或揮春對聯，愛其方便又便宜，不過，如果想親自挑選賀年物品，又想像淘寶價一樣便宜的話，建議來一趟筍崗文具玩具批發城。 位於羅湖區筍崗街道的深圳筍崗文具玩具禮品城，是深圳著名的文具禮品批發市場，而有港人在網絡平台上更將這裏稱為「兒童購物天堂」，皆因它是以文具、玩具、禮品、辦公用品等產品批發零售而聞名，一直吸引不少港人帶孩子來購物。

在農曆新年期間，筍崗文具玩具禮品城的部分街區更搖身一變，成為熱鬧的年貨批發專區，售賣揮春、對聯、利是封、福字貼等傳統節慶用品。街道兩旁擺滿了各式各樣的春節貨品，放眼過去紅彤彤一遍，充滿濃厚的節日氣氛，都成為節日熱門打卡點。 深圳筍崗文具玩具禮品城 地址：羅湖區寶安北路2011號 交通：地鐵7號線筍崗站A出口

春節｜福田：紫荊城食品交易中心 一件都有批發價 紫荊城食品交易中心，是深圳的超級零食天堂。 位於福田區華強北街道振興路的紫荊城食品交易中心，是深圳規模最大的農副產品及食品批發市場之一。中心以品類齊全、價格實惠和批發零售兼營為主要賣點，吸引了眾多市民及商家前來採購。場內涵蓋新鮮水果、海鮮乾貨、進口食品、酒類、調味品等多種食品，還有深圳本地特色產品，為市民提供一站式採購便利。

農曆年期間，這裏是不少深圳人辦年貨的第一選擇，有港人在平台上分享即使買一件貨品都有批發價，認真實惠！ 福田紫荊城食品交易中心 地點：福田區振興路55號 交通：3號線華新站A2出口；7號線華強北B出口

春節｜南澳海味街 「自家製」乾鮑金蠔等極吸引 北上買海味，一定要認識深圳一條具有40年歷史的海味老街「南澳海味街」了。 從外表看，南澳海味街有點像流浮山海味街，長約500米的街道兩旁擺滿幾十家特色海味鋪，兩側是上世紀高低不大一的民房，幾乎都是經營海產品的。這裏亦是大灣區海味乾貨的主要供應地之一，香港著名食家韜韜亦曾到此光顧。

熱門乾貨必數鮑魚和乾鮑，是當地居民親自收成曬製而成，不少店都有「自家製」獨家秘方，質素有保證。除此外，有大元貝、金蠔、蠔豉、九節蝦乾，都是港人農曆年間的最愛的海味食品。 南澳海味街今年於1月3日至1月25日舉辦「南澳海味年貨市場」，精選乾貨售賣，若到南澳海味街不要錯過。 深圳大鵬新區南澳海味街 地點：深圳大鵬新區南澳海味街

春節｜南山：南貿市場 傳統過年糖果比香港便宜一半 南貨市場是深圳人心中的「年貨一條街」，因為這裹的糧油雜貨店集中，可以一站式買齊各樣送禮糖果。港人喜歡的金莎、瑞士糖、利是糖、藍罐曲奇、樂家杏仁糖、元朗蛋卷等，這裏都能夠買得到。零食及糖果特別便宜，而且不需大批購買，價錢不乏比深圳超市的零售價還便宜；傳統的過年糖果如糖冬瓜、糖蓮子、糖椰子、糖橘價格更是香港的一半。

除此外，這裏還有少許賀年用品店，想買利是封、揮春或賀年裝飾都可順手購入，想買年節進補的中藥食材乾貨也可以。 南貿市場 地點：桃園路和南新路交滙處 交通：地鐵1號線桃園站B口

春節｜福田：福田農批 水果乾貨一站式最齊 福田農產品批發市場是老深圳人公認的「平靚正」批發市場，也是最近福田口岸的平價批發市場。 批發市場共有四層，商鋪達2,000個，是深圳最大的農副產品批發市場，主要銷售水果、蔬菜、海鮮、乾貨、糧油等，水果尤其便宜。此外還可以購買中藥材、南北乾貨、瓷器餐具等，這裏的湯包補品也很受歡迎。 近年，福田農批都舉辦盛大的「福田農批年貨節」，今年便在1月11日至1月19日，以「福市集」為品牌，有年貨試吃區、年花區、打卡區、遊戲等六大環節，簡直是一個有吃有玩的年貨嘉年華會。

福田農產品批發市場 地點：福田區梅林街道梅林路110號 交通：地鐵9號線梅景站C出口