蛇年開運護髮好物 在家DIY染髮/護理喚活髮絲

農曆新年傳統習俗不可以剪髮，因為「髮」與「發」的讀音相近，怕剪斷來年財運，加上剪刀等利器亦有「破財」、「破運」象徵，不宜在新年期間使用。不過即使不能剪髮，亦可以在家DIY染髮及護理喚活髮絲，在新一年增添新鮮感和好運氣！ 蛇年開運護髮好物｜ Oribe Hair Care Magnificent Volume Set 為迎接農曆新年，Oribe Hair Care以展現蛇年的永續精神與繁榮寓意，打造專屬限量禮盒。禮盒由藝術家兼紡織設計師 Chris Chun 設計，設計靈感源自盤長結，這種工藝的起源能追溯至千年前，於農曆新年時備受歡迎且廣為使用的節日裝飾。盤長結由一根線織成，猶如靈蛇般延綿不絕，象徵無盡的幸運、繁榮與富饒。設計師Chris將盤長結融入禮盒設計，以靈動的蛇紋和各款鮮艷的紅色調，呈現出牡丹和菊花等象徵吉祥的花卉元素，寓意美麗、生機、幸福和成功，勉勵收禮者以感恩與喜悅，迎接新的繁榮一年。Magnificent Volume Set包含Magnificent Volume洗髮水、護髮素，以及Maximista Thickening Spray 抗熱豐盈噴霧，保持秀髮豐盈。

蛇年開運護髮好物｜ PHYTO 升級 PHYTOCOLOR 天然植萃護染髮霜 法國天然植萃護髮品牌PHYTO，全新升級PHYTOCOLOR天然植萃護染髮霜，蘊含5種植萃色素，天然成分達81%，不單可以遮蓋白髮 ，更持久亮麗。配方不含阿摩尼亞、矽，溫和不刺鼻；更添加珍稀天然植物油及專利防敏成分呵護頭皮及頭髮，令秀髮絲滑光澤，並於頭皮形成一層保護膜，幫助抗炎、抗敏，大大降低敏感機會。備有黑色、深啡、深栗子啡及啡金色9款天然亮澤色調，適合不同髮色需要。

蛇年開運護髮好物｜ HAIR rituel by Sisley 深層滋養護髮膜 髮絲由86%蛋白質（角蛋白）和12%水分組成，脂質雖然僅佔約3%，卻極為重要：負責將髮絲3層結構（角質層、皮質、髮芯）連接在一起，是頭髮的框架。缺少脂質會導致頭髮的結構鬆散，令頭髮變得乾燥、容易折斷及開叉。髮膜的豐盈質感能包裹非常乾燥和受損髮絲，補充缺乏的脂質。髮膜質感輕盈不黏膩，但用後卻非常滋潤而不會令頭髮變得厚重，反而感覺輕盈。短短5分鐘的深層護理，頭髮沖洗後，即時變得絲滑柔順；吹髮後，頭髮更見亮澤，加倍強韌富彈性，髮絲瞬間如獲蛻變，且不易打結，造型也變得更輕鬆。

蛇年開運護髮好物｜HAIR rituel by Sisley 深層滋養護髮膜 $900/190ml

蛇年開運護髮好物｜ 50 惠養潤育髮精華素 EX 年華漸長是頭皮和頭髮老化的必然因素，但由20多歲經常電髮、染髮的習慣，都會令頭髮頭皮提早急速老化，引致髮根扁塌無力、掉髮增多、髮量日漸稀疏等頭皮初老現象。 新升級的精華素EX，以日本養髮概念研發，加入人參、冬蟲夏草、靈芝等50種珍貴養髮成分，帶來減少掉髮、加速頭髮生長、增加頭髮密度、提升頭皮水分及令頭髮粗壯5大育髮功效。精華素EX更是香港獨有的清爽無油配方，不含日本配方中具高度滋潤作用的植物油，特別適合香港潮濕天氣，令頭皮全日保持清爽不黏膩，倍易被頭皮吸收當中所有養分，而且不會阻塞頭皮毛囊，更能預防頭油分泌過盛及潮濕引致的頭髮扁塌、毛囊閉塞及脫髮風險。

蛇年開運護髮好物｜ Leonor Greyl 王牌活髮養護系列 法國殿堂級天然護髮品牌Leonor Greyl特別精選3款皇牌活髮養護系列：包括全效活髮養護精華、活髮養護洗髮露及天然煥髮霜，呵護頭皮毛囊並深層滋養髮絲，修護受損髮質，讓秀髮重獲新生。 蛇年開運護髮好物｜ Leonor Greyl 全效活髮養護精華 $990/50ml 高濃度免沖洗精華，由根本為毛囊注入營養，讓秀髮重現活力。有效强化並延緩毛囊衰老，孕育出更强韌濃密的髮絲。綠茶成分更有助對抗環境污染，深層淨化及保護髮絲，長效保持頭皮健康，告別頭髮稀疏和脫髮的煩腦。

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蛇年開運護髮好物｜Leonor Greyl 全效活髮養護精華 $990/50ml

蛇年開運護髮好物｜ Leonor Greyl 活髮養護洗髮露 賦予秀髮多重營養，讓髮絲重獲生機。含有印度李子，有助潔淨及平衡頭皮狀況；而辣木籽蛋白及杏仁蛋白則有效強化髮絲纖維，促進頭皮健康，讓髮絲回復強韌順滑、活力及光澤，並增添自然蓬鬆感。 蛇年開運護髮好物｜ Leonor Greyl 天然煥髮霜 煥髮霜融合植物油脂，包括富含維他命B、C及E的有機荷荷巴油及有機乳木果油，能深層滋潤、柔軟及修護受損髮絲，長效保濕，回復健康亮澤。另特別添加Omega-3脂肪酸的有機Mongongo堅果油，形成保護屏障，抵禦紫外線及潮濕天氣的侵襲，避免出現飛散情況，保持髮型持久完美。