農曆新年2025｜賀年送禮精品美食合集 芫茜曲奇/朱古力金蛇/金元寶鳳梨酥

到親朋戚友屋企拜年，買甚麼上門送禮好呢？為大家搜羅以下賀年精品美食禮盒，有賀歲曲奇、鳳梨酥、朱古力、茶品不同類別，均寓意好意頭，充滿節日氣氛，既特別又得體，給對方驚喜！

農曆新年 2025 ｜ Schoggi Meier 蛇年豐收朱古力金蛇

以瑞士大師人手工藝作招徠的本地朱古力品牌Schoggi Meier，背後替多家五星級酒店和企業供應高級朱古力。今年推出多款賀年朱古力禮盒很有心思，最突出一定是大、小金蛇形狀的朱古力，分別吐出黃金元寶，象徵富貴吉祥，年年有餘。另一款用點心蒸籠盛載的雜錦朱古力及醒獅賀歲曲奇小禮盒，賣相也吸引。品牌採用瑞士原材料Couverture 100% 可可脂朱古力，以及其他來自世界各地的優質原材料，每天在香港新鮮製造，每粒手工朱古力香甜濃郁，質感幼滑。

「魚躍蛇舞新年禮盒」充滿賀年元素，除了有靈蛇舞動朱古力，亦有新春油角造型朱古力、金黃煎堆朱古力、招財貓香橙曲奇、開運鯛魚柑桔曲奇、金魚朱古力，非常趣緻。「新春如意雜錦禮盒」則有桔仔造型朱古力 、福字朱古力、黃金花生造型朱古力、開心果曲奇、64% 夏威夷果仁黑朱古力等，連有機茶包， 包羅萬有。

Schoggi Meier

網上商店：www.schoggimeier.com.hk

電話： 2783 8663