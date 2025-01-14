農曆新年2025｜賀年送禮精品美食合集 芫茜曲奇/朱古力金蛇/金元寶鳳梨酥

到親朋戚友屋企拜年，買甚麼上門送禮好呢？為大家搜羅以下賀年精品美食禮盒，有賀歲曲奇、鳳梨酥、朱古力、茶品不同類別，均寓意好意頭，充滿節日氣氛，既特別又得體，給對方驚喜！
農曆新年2025｜Schoggi Meier蛇年豐收朱古力金蛇
以瑞士大師人手工藝作招徠的本地朱古力品牌Schoggi Meier，背後替多家五星級酒店和企業供應高級朱古力。今年推出多款賀年朱古力禮盒很有心思，最突出一定是大、小金蛇形狀的朱古力，分別吐出黃金元寶，象徵富貴吉祥，年年有餘。另一款用點心蒸籠盛載的雜錦朱古力及醒獅賀歲曲奇小禮盒，賣相也吸引。品牌採用瑞士原材料Couverture 100% 可可脂朱古力，以及其他來自世界各地的優質原材料，每天在香港新鮮製造，每粒手工朱古力香甜濃郁，質感幼滑。
「魚躍蛇舞新年禮盒」充滿賀年元素，除了有靈蛇舞動朱古力，亦有新春油角造型朱古力、金黃煎堆朱古力、招財貓香橙曲奇、開運鯛魚柑桔曲奇、金魚朱古力，非常趣緻。「新春如意雜錦禮盒」則有桔仔造型朱古力 、福字朱古力、黃金花生造型朱古力、開心果曲奇、64% 夏威夷果仁黑朱古力等，連有機茶包， 包羅萬有。
Schoggi Meier
電話： 2783 8663
農曆新年2025｜Pâtisserie Jane芫茜香蒜曲奇
人氣甜品店Pâtisserie Jane 賀年甜點禮盒系列共有12款特色美點，全新口味有芫茜香蒜曲奇，用上自家製芫荽香蒜醬，加入大量新鮮芫茜及蒜頭，與牛油曲奇混合製成。曲奇口感鬆化，濃郁牛油香夾雜強烈芫茜味，芫茜控不可錯過！其他茶味款式有鐵觀音開心果朱古力曲奇、伯爵榛子曲奇、奶香烏龍桂圓紅棗曲奇及茉莉花茶蝴蝶酥；鹹點則有鹹蛋肉鬆曲奇及乾葱煙肉曲奇；朱古力或咖啡迷要試朱古力杏仁脆脆及咖啡意式脆餅；還有經典口味的丹麥曲奇、原味蝴蝶酥及芝麻蝴蝶酥。以上12款口味可單盒裝購買，亦提供「喜蛇迎福禮盒（兩件裝）」及「瑞蛇迎春禮盒（四件裝）」，以自選組合形式拼湊心儀禮盒套裝。
Pâtisserie Jane
凡購買4盒或以上，可尊享95折限時優惠。顧客可選擇送貨或自行前往觀塘工作室取貨。惠顧滿$1,500，可享免費送貨服務。
農曆新年2025｜《鯉魚門紹香園》金元寶鳳梨酥
鯉魚門紹香園除了金磚鳳梨酥禮盒外，更備有金元寶鳳梨酥禮盒，使用優質鳳梨製成，口感細膩，鳳梨餡甜度適中。金元寶形狀鳳梨酥寓意財源廣進、運勢亨通。果仁糕禮盒更有野生南棗合桃糕禮盒、鐵皮石斛黑芝麻合桃糕禮盒、紫無花果夏威夷果仁糕禮盒。
鯉魚門紹香園
農曆新年2025｜台灣人氣法式曲奇ISABELLE禮盒早鳥優惠低至67折
台灣最大糕餅品牌之一 ISABELLE以古典烘焙技藝製作法式曲奇，全新登場的「拉芙香榭」禮盒，以歡慶為主題，設計融入煙火、花卉、大城市地標，以「香榭薄餅」傳遞甜蜜心意。禮盒內有齊香草莓果薄餅、 士多啤梨薄餅、杏仁朱古力法式煎餅、鹹蛋黃曲奇、阿薩姆茶曲奇、咖啡杏仁曲奇、椰奶曲奇、紅莓紅酒曲奇、焦糖杏仁船、朱古力藍莓小蛋糕。 由即日起至2月28日，ISABELLE期間限定K11店設宥尊享優惠，曲奇禮盒正價產品低至67折，「發、旺」$86/盒, $162/2盒；於 eShop訂購正價貨品可享低至67折，全店購買折實滿$1200享免費送貨服務（新年最後送貨日為1月22日）。
ISABELLE Pop-up店
地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall購物藝術館B2層Kiosk 2
（即日起營業至2月28日）
農曆新年2025｜Tea WG 蛇年限定「蛇韻之茶」
Tea WG迎接蛇年推出最新限量版茶作「蛇韻之茶(Snake Chamber Tea)」，列入盛品茗茶系列，融合濃郁紅茶與熟成茶的醇厚底蘊，呈現金黃色澤的茶湯，並以溫暖香料、清新柑橘、熱帶風情的鳳梨與金盞花瓣的馥郁芳香交織其中，茶韻悠長，顯出茶品的優雅魅力。
香港Tea WG沙龍及精品店有售