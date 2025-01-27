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2025-01-27 15:40:00

農曆新年2025｜車公廟／黃大仙祠／文武廟等5大必去寺廟　農曆新年行大運求健康、姻緣！

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農曆新年2025｜車公廟／黃大仙祠／文武廟等5大必去寺廟　農曆新年行大運求健康、姻緣！

農曆新年2025｜車公廟／黃大仙祠／文武廟等5大必去寺廟　農曆新年行大運求健康、姻緣！

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農曆新年有不少傳統習俗，到寺廟拜神來一趟新年行大運便是其中一種！而求不同的運勢，求健康、姻緣、好運、學業、事業等，到不同的寺廟。以下就整理了5間香港著名寺廟，讓大家可以趁着新年行大運，祝大家龍年事事順利！

新年必去寺廟｜求好運：車公廟

農曆新年當然要行大運！每年逢正月初三赤口，不少人都會到車公廟上香拜神，犯太歲的話更會去攝太歲，以祈求新一年順順利利，好運連連。而除了參拜外，還可以轉殿內的風車，再擊鼓三聲，據說會帶來好運！完成一連串的儀式後，不妨買一個風車，祈福未來一年順風順水吧！

車公廟地址：新界沙田大圍車公廟路

車公廟交通︰車公廟站B出口或大圍站B出口沿車公廟路

車公廟開放時間可到官方IG參考

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每年新年都有不少人到車公廟參拜。 拜得神多自有神庇佑。 輕敲三次可帶來好運。 轉風車也是到車公廟必做的活動。 離開前不妨買一個風車吧！

新年必去寺廟｜求健康：九龍城聯合道侯王古廟

每年1至3月是香港的流感高峰期，因此身體健康便成為不少港人的願望，而九龍城聯合道侯王古廟主要供奉南宋忠臣楊亮節，據說特別適合祈求身體健康！如果家中不幸有人長期受疾病困擾，不妨到侯王廟為他祈福。侯王古廟更是香港法定古蹟，建於1730年或以前，因此拜神以外更可留意侯王古廟內的「鶴」字石刻、1847年首任九龍巡檢司許文深捐出的香爐等

聯合道侯王廟地址：白鶴山聯合道130號

聯合道侯王廟交通︰宋王臺站B3出口行15分鐘經聯合道

求健康的話可到侯王廟進行參拜。 侯王廟附近較為幽靜。 可以在侯王廟內上香拜神。 侯王廟門外的石像彰顯歷史特色。 為祈求健康不妨去侯王廟參拜吧！

新年必去寺廟｜求學業、事業：文武廟

學業和事業是香港人的人生大事，而文武廟主要供奉的文昌及武帝，因此特別適合學生或職場人士前來參拜，祈求學業順利或升職加薪、轉工順利等。若果在學業或事業上遇到阻滯的話，趁着新年去行過大運吧！上環的文武廟同樣是香港法定古蹟，為香港熱門旅遊好去處。

文武廟地址：上環荷李活道124至126號

文武廟開放時間︰上午8時至下午6時，初一、十五及誕期則為上午7時至下午6時

文武廟誕慶節日︰文昌帝﹝農曆二月初三﹞、關帝誕﹝農曆六月廿四﹞、包公誕﹝農曆六月初六﹞、城隍誕﹝農曆五月十一、七月廿四﹞

文武廟交通︰上環站A2出口沿禧利街往荷李活道

文武廟內掛滿香。 不少人會為自己或子女進行參拜。 心誠則靈。 小朋友大多都為求學業。 一於趁新年前往文武廟吧。
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新年必去寺廟｜求姻緣：黃大仙祠

據說黃大仙祠求姻緣十分靈驗，如果想愛情美滿或遇到好情人的話，不妨嘗試去參拜一下吧！進廟後會得到一根紅線，只要把它綁在月老像前誠心參拜即可，旁邊有告示指導紅繩和參拜手勢，不用擔心自己會做錯，心誠則靈！而不少人更會在黃大仙祠求籤來算一下來年的運勢，有興趣的話就試試看吧！

黃大仙祠地址：黃大仙竹園村二號

黃大仙祠開放時間︰每日早上7時30分至下午4時30分

黃大仙祠交通︰黃大仙站B出口

黃大仙祠最有特色的香爐。 今年黃大仙祠的頭炷香將不對外開放。 可以在黃大仙祠購買風車「轉運」。 單身人士不妨去黃大仙祠求個好姻緣吧！ 不少人也會專門去黃大仙祠求籤。

新年必去寺廟｜求財運：紅磡觀音廟

新年當然想財源滾滾，而想求財運的話，紅磡觀音廟便是不錯的選擇。紅磡觀音廟屬香港一級歷史建築，廟來香火一直都很旺盛，代表着信徒滿滿。而廟裡的主神是觀音，相傳每年正月廿六都是觀音開庫的日子，大家可以前來「借庫」，祈求新一年的財運都受觀音關照，財運亨通！

紅磡觀音廟地址：紅磡差館里20號

紅磡觀音廟亢往交通︰九巴6C、6F、30X、212及隧道巴士106、115於蕪湖街及觀音街下車，沿觀音街行5分鐘

港鐵何文田站B1出口經行人天橋落蕪湖街直行至觀音街交界左轉，約10分鐘

紅磡觀音廟開放時間︰每天上午8時至下午5時45分

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觀音廟以求財運聞名。 不少人都會專程去觀音廟「借庫」。 劉德華當年在電影中也有向觀音「借庫 」8億。 觀音廟內善眾眾多。 「借庫 」也有不同的貢品套餐。
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