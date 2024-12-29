熱門搜尋:
YOASOBI 新店關注組 美國減息 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-12-29 16:00:00

農曆新年2025｜香港萬麗海景酒店 網上商店高達75折 賀年盆菜/年糕/自助餐

分享：
農曆新年2025｜香港萬麗海景酒店 網上商店高達75折 賀年盆菜/年糕/自助餐

農曆新年2025｜香港萬麗海景酒店 網上商店高達75折 賀年盆菜/年糕/自助餐

adblk5

香港萬麗海景酒店於今個農曆年推出一系列賀年糕點及餐飲，包括滿福樓地道手工賀年年糕及蘿蔔糕、薈萃珍饈百味的節慶盆菜、各式新禧粵饌及吉祥禮盒等，於萬麗網上商店預訂更可享高達七五折優惠！

滿福樓賀年糕點

香港萬麗海景酒店內的中菜廳滿福樓推出2款賀年糕點，分別為椰汁年糕以及瑤柱蘿蔔糕，前者口感軟糯，散發椰汁清甜芳香；後者將鮮甜白蘿蔔配搭臘腸、瑤柱及蝦米，鮮味十足，口感豐富。滿福樓賀年糕點於 2025 年 1 月 14 日至 27 日期間可供提取。須提前一天預訂。萬麗網上商店訂購可享椰汁年糕八五折優惠，售完即止。
 

靈蛇獻瑞賀年禮盒

滿福樓賀年盆菜

滿福樓賀年盆菜包羅一系列矜貴滋補食材，內有二十五頭花膠、原隻鮑魚、原粒瑤柱甫、海參、北菇、蠔豉、蝦球、燒鵝、髮菜、貴妃雞、鵝掌以及精緻的「福」字蘿蔔等等，意頭十足，豐盛又美味。 滿福樓賀年盆菜於 2025 年 1 月 14 日至 2 月 4 日期間供應，可供堂食及外賣享用。每位港幣$ 838，最少四位起。須提前一天預訂。 萬麗網上商店亦提供八五折優惠（只供外賣），售完即止，大家一於把握機會。

adblk6

蛇來運轉賀年盆菜

萬麗咖啡室賀年自助餐

2025年1月27日至2月2日期間，萬麗咖啡室推出賀年自助餐，海鮮美食款式多，包括時令冰鎮海鮮雪蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、鮮蝦及青口等，亦有新鮮刺身如帶子、三文魚、吞拿魚及油甘魚等，還有無限量新鮮蒸焗龍蝦、龍蝦喇沙、醉香鮑魚都非常吸引！另外當然不少得意頭菜式，如「風生水起」三文魚、帶子及鮑魚撈起沙律、「發財好事」鮑魚髮菜蠔豉炆鴨掌、「盤滿缽滿」聚寶盆中式滷水拼盤等，滿載賀年氣氛。於萬麗網上商店訂座可七五折優惠。

福繞蛇年自助盛宴

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈

dadblk7 madblk7