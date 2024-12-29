農曆新年2025｜香港萬麗海景酒店 網上商店高達75折 賀年盆菜/年糕/自助餐

香港萬麗海景酒店於今個農曆年推出一系列賀年糕點及餐飲，包括滿福樓地道手工賀年年糕及蘿蔔糕、薈萃珍饈百味的節慶盆菜、各式新禧粵饌及吉祥禮盒等，於萬麗網上商店預訂更可享高達七五折優惠！
滿福樓賀年糕點
香港萬麗海景酒店內的中菜廳滿福樓推出2款賀年糕點，分別為椰汁年糕以及瑤柱蘿蔔糕，前者口感軟糯，散發椰汁清甜芳香；後者將鮮甜白蘿蔔配搭臘腸、瑤柱及蝦米，鮮味十足，口感豐富。滿福樓賀年糕點於 2025 年 1 月 14 日至 27 日期間可供提取。須提前一天預訂。萬麗網上商店訂購可享椰汁年糕八五折優惠，售完即止。
滿福樓賀年盆菜
滿福樓賀年盆菜包羅一系列矜貴滋補食材，內有二十五頭花膠、原隻鮑魚、原粒瑤柱甫、海參、北菇、蠔豉、蝦球、燒鵝、髮菜、貴妃雞、鵝掌以及精緻的「福」字蘿蔔等等，意頭十足，豐盛又美味。 滿福樓賀年盆菜於 2025 年 1 月 14 日至 2 月 4 日期間供應，可供堂食及外賣享用。每位港幣$ 838，最少四位起。須提前一天預訂。 萬麗網上商店亦提供八五折優惠（只供外賣），售完即止，大家一於把握機會。
萬麗咖啡室賀年自助餐
2025年1月27日至2月2日期間，萬麗咖啡室推出賀年自助餐，海鮮美食款式多，包括時令冰鎮海鮮雪蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、鮮蝦及青口等，亦有新鮮刺身如帶子、三文魚、吞拿魚及油甘魚等，還有無限量新鮮蒸焗龍蝦、龍蝦喇沙、醉香鮑魚都非常吸引！另外當然不少得意頭菜式，如「風生水起」三文魚、帶子及鮑魚撈起沙律、「發財好事」鮑魚髮菜蠔豉炆鴨掌、「盤滿缽滿」聚寶盆中式滷水拼盤等，滿載賀年氣氛。於萬麗網上商店訂座可七五折優惠。