農曆新年2025｜香港萬麗海景酒店 網上商店高達75折 賀年盆菜/年糕/自助餐

香港萬麗海景酒店於今個農曆年推出一系列賀年糕點及餐飲，包括滿福樓地道手工賀年年糕及蘿蔔糕、薈萃珍饈百味的節慶盆菜、各式新禧粵饌及吉祥禮盒等，於萬麗網上商店預訂更可享高達七五折優惠！

滿福樓賀年糕點

香港萬麗海景酒店內的中菜廳滿福樓推出2款賀年糕點，分別為椰汁年糕以及瑤柱蘿蔔糕，前者口感軟糯，散發椰汁清甜芳香；後者將鮮甜白蘿蔔配搭臘腸、瑤柱及蝦米，鮮味十足，口感豐富。滿福樓賀年糕點於 2025 年 1 月 14 日至 27 日期間可供提取。須提前一天預訂。萬麗網上商店訂購可享椰汁年糕八五折優惠，售完即止。

