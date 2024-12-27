農曆新年2025｜香港麗晶酒店 賀年糕點早鳥優惠85 折 新春佳餚/自助餐

農曆新年期間，香港麗晶酒店內6間特色餐廳都為客人提供沉浸式的家庭團聚及開年飯體驗，亦有酒店自家製作的賀年糕點與精美禮盒。由即日至2025年1月12日期間訂購賀年禮物更有高達85折的早鳥優惠，不論送禮自用都同樣合適！

香港麗晶酒店賀年糕點及禮盒套裝

新年必吃賀年糕點，香港麗晶酒店的臘味厚切蘿蔔糕（港幣$388）以頂級食材搭配傳統烹調方式匠心蒸製而成，蘿蔔的自然甜味及風乾臘肉的濃郁鹹香完美融合。賀年紅糖椰汁年糕（港幣$388）加入濃郁的椰奶，椰香與紅糖的甜美味道巧妙結合，煙韌可口。

酒店更特別推出多款年糕禮盒套裝，每款禮盒均可搭配臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕及其他精緻美點，送禮夠體面。禮盒包括 臻貴新春賀年套裝（港幣$1,388）、尊選茗茶組合（港幣$1,028）以及 喜悅新春組合（港幣$888）。

凡於 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 1 月 12 日期間訂購賀年禮物，即可享有早鳥優惠，臘味厚切蘿蔔糕及賀年紅糖椰汁年糕可享 85 折，賀年套裝可享9折。



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