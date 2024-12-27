農曆新年2025｜香港麗晶酒店 賀年糕點早鳥優惠85 折 新春佳餚/自助餐

農曆新年期間，香港麗晶酒店內6間特色餐廳都為客人提供沉浸式的家庭團聚及開年飯體驗，亦有酒店自家製作的賀年糕點與精美禮盒。由即日至2025年1月12日期間訂購賀年禮物更有高達85折的早鳥優惠，不論送禮自用都同樣合適！
香港麗晶酒店賀年糕點及禮盒套裝
新年必吃賀年糕點，香港麗晶酒店的臘味厚切蘿蔔糕（港幣$388）以頂級食材搭配傳統烹調方式匠心蒸製而成，蘿蔔的自然甜味及風乾臘肉的濃郁鹹香完美融合。賀年紅糖椰汁年糕（港幣$388）加入濃郁的椰奶，椰香與紅糖的甜美味道巧妙結合，煙韌可口。
酒店更特別推出多款年糕禮盒套裝，每款禮盒均可搭配臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕及其他精緻美點，送禮夠體面。禮盒包括 臻貴新春賀年套裝（港幣$1,388）、尊選茗茶組合（港幣$1,028）以及 喜悅新春組合（港幣$888）。
凡於 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 1 月 12 日期間訂購賀年禮物，即可享有早鳥優惠，臘味厚切蘿蔔糕及賀年紅糖椰汁年糕可享 85 折，賀年套裝可享9折。
香港麗晶酒店網上商店
新春佳餚推介
榮獲米芝蓮二星及黑珍珠二鑽殊榮的粵菜餐廳麗晶軒，行政總廚劉耀輝師傅及主廚鄭文生師傅將於 1 月 13 日至 2 月 12 日期間（1 月 30 日除外），精心打造六道菜新春發財宴，每位定價港幣$2,088。此外，年初二限定，六道菜乙巳喜運賀新歲菜單將於 1 月 30 日供應，成人每位港幣$3,288，4 至 11 歲小童每位港幣$1,748。客人可在麗晶軒一邊品嚐時令粵菜盛宴，一邊欣賞美不勝收的維港美景及煙花匯演。茶藝師莫嘉傑將會同場獻技，以一系列精選的珍稀茶葉展現中國茶藝文化。
大堂酒廊將於年初二呈獻四道菜煙花之夜晚餐，客人可一邊享用佳餚，一邊欣賞維多利亞港如電影般五光十色的壯麗景致，每位定價港幣$1,688。此外，在 1月 27日至 2月 10日期間，大堂酒廊將呈獻農曆新年下午茶體驗，匯聚時令鹹點及精美糕餅，伴以飽覽維港壯闊景致的用餐環境，兩位定價港幣$1,288。
港畔餐廳農曆新年自助餐價錢：
農曆新年自助午餐
2025 年 1 月 27 日至 28 日，2 月 3 日至 4 日
時間 ：中午 12 時至下午 2 時 30 分
價錢 ：每位成人港幣$588 ，小童每位港幣$318（4-11 歲）
2025 年 1 月 29 日至 2 月 2 日
時間 ：中午 12 時至下午 3 時
價錢 ：每位成人港幣$698 ，小童每位港幣$418（4-11 歲）
農曆新年自助晚餐
2025 年 1 月 27 日至 29 日，1 月 31 日至 2 月 4 日
時間 ：下午 6 時至晚上 10 時
價錢 ： 每位成人港幣$998，小童每位港幣$598（4-11 歲）
煙花自助晚餐
2025 年 1 月 30 日
時間 ：下午 6 時至晚上 10 時
價錢 ：每位成人港幣$1,988 (包括一杯香檳) ， 小童每位港幣$1,188（4-11 歲)