農曆新年2025｜8間新春必食餐廳推介 高質中菜/煙花海景/意頭盤菜

農曆新年當然要把握機會和親友相聚，港九有不少中菜及餐廳都有推出新春限定菜單，和大家一起慶賀新春。以下為各位精選推介8間新春必食餐廳，包羅高質中菜、煙花海景、意頭盤菜，滿足不同人數及喜好所需，讓大家飽住過肥年！ 中環國金軒 新春賀年煙花套餐 位於中環IFC的國金軒於今個新年推出年初二新春賀年煙花套餐，8道菜式樣樣高質。包括招牌乳豬鵝肝脆窩巴、濃扣朝天龍躉斑翅、海皇西施泡飯、十五年陳皮皇子乳鴿等頂級美饌，優惠價每位$1,528* (兩位起) 或每位$1,418* (六位起)。另外餐廳更可近距離欣賞璀璨奪目的煙花匯演，讓大家和親友一起喜迎蛇年。



國金軒

地址：金融街8號國際金融中心商場3樓3101-07號舖

電話：2393 3933

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唐述十道菜「世味.團圓晚宴」 口碑中菜唐述推出新年團圓套餐，在1月30年初二晚可欣賞賀歲煙花匯演，配上十道菜「世味.團圓晚宴」，相當滿足。「世味.團圓晚宴」每道菜都意頭十足，分別有萬事如意 (蔥油愉耳聖子王)、哈哈大笑（20年古越龍山花雕生醃蝦）、橫財就手（私房溏心吉品乾鮑魚扣豬手）、鴻運當頭（桂花烏龍茶煙燻脆皮雞）、錦上添花（花膠甘栗珍菌炆飯）等。優惠價:$1,350/位* (2位起)，原價: $1,857/位* (2位起)。



唐述

地址：香港中環國際金融中心商場3樓3101號舖

電話： 68092299

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香港麗晶酒店 新春佳餚推介 榮獲米芝蓮二星及黑珍珠二鑽殊榮的粵菜餐廳麗晶軒，行政總廚劉耀輝師傅及主廚鄭文生師傅將於 1 月 13 日至 2 月 12 日期間（1 月 30 日除外），精心打造六道菜新春發財宴，每位定價港幣$2,088。此外，年初二限定，六道菜乙巳喜運賀新歲菜單將於 1 月 30 日供應，成人每位港幣$3,288，4 至 11 歲小童每位港幣$1,748。客人可在麗晶軒一邊品嚐時令粵菜盛宴，一邊欣賞美不勝收的維港美景及煙花匯演。茶藝師莫嘉傑將會同場獻技，以一系列精選的珍稀茶葉展現中國茶藝文化。 大堂酒廊將於年初二呈獻四道菜煙花之夜晚餐，客人可一邊享用佳餚，一邊欣賞維多利亞港如電影般五光十色的壯麗景致，每位定價港幣$1,688。此外，在 1月 27日至 2月 10日期間，大堂酒廊將呈獻農曆新年下午茶體驗，匯聚時令鹹點及精美糕餅，伴以飽覽維港壯闊景致的用餐環境，兩位定價港幣$1,288。



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Morton’s The Steakhouse 三道菜煙花匯演套餐 人氣扒房Morton’s The Steakhouse特別推出一晚限定的三道菜煙花匯演套餐，前菜可選新鮮生蠔，主菜則有招牌肉眼牛扒等合共五款選擇，包括餐廳招牌16 安士肉眼牛扒，採用優質牛肉，牛肉軟嫩多汁。海鮮方面則有帝王三文魚配魚子醬白酒牛油汁，或選擇焗原隻波士頓龍蝦，同樣鮮味無窮。還有香脆雞扒配廚師白酒汁，外皮煎得金黃香脆，雞肉嫰滑多汁，水準不俗。如果想更豐盛，每位只需另加 $188，即可與家人朋友分享 36 安士斧頭扒（兩位用），入口啖啖肉，食得過癮！ 每位客人可自選一款經典配菜，包括酸忌廉焗薯蓉配芝士煙肉、芝士松露炸薯條、炒原粒蘑菇及忌廉菠菜，可與親友一同分享。最後精選甜品則可自選一款，包括海鹽焦糖蘋果芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅（兩位用）。 Morton’s The Steakhouse 香港

地址：九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓

電話：2732 2343

啟德帝盛酒店 豐盛賀年晚宴 啟德帝盛酒店將於 1 月 25 日至 2 月 16 日期間限定供應新春賀年晚宴菜單（港幣$4,888*／六位用、港幣$8,888*／十二位用）。多款應節佳餚充滿意頭，包括農曆新年必備的元貝明蝦撈起，以元貝、鮮蝦等鮮美食材入饌，預祝大家在未來一年「撈到風生水起」！髮菜蠔豉豬脷和富貴水晶脆皮雞同樣是經典賀年菜品，帶有富貴吉祥、發財順利祝賀寓意。另外，滋潤的竹笙菜膽燉螺頭，嚴選頂級響螺頭熬製而成，湯頭鮮甜，進補又暖身。 另外亦有新年必食的蠔皇原隻五頭鮑魚及金華麒麟銀鱈魚，寓意新一年麒麟獻瑞、年年有餘、財源滾滾來。還有份量及香氣十足的生炒臘味糯米飯，令冬日倍增暖意。最後以象徵團團圓圓的傳統中式糖水紅豆沙湯丸為賀年晚宴畫上完美句點。



新春賀年晚宴

供應日期：2025 年 1 月 25 至 2 月 16 日

價錢：港幣$4,888*／六位用、港幣$8,888*／十二位用（已包括每位三小時無限暢飲啤酒或汽水及茶芥）

灣仔合和酒店 合和軒賀年菜 灣仔合和酒店 合和軒賀年菜

灣仔最新開幕的合和酒店內的中菜廳合和軒，在新春期間亦為大家準備好多款賀年開運菜式，包括貴氣十足的蛇年添福鮑撈起（港幣 688 元），五彩繽紛的食材包括三頭鮑魚絲、煙三文魚、雞絲、琥珀核桃等，代表福氣錢財、豐衣足食；賀年必吃的大利金蠔扎（港幣 288 元）寓意好市獲利，新年伊始萬事無往不利；色香味俱全的霸王圓蹄（港幣 328 元）以髮菜及生菜相伴，代表橫財就手，好運發財，來年生活富足。創意點心鮮蝦紅米腸（港幣 78 元）寄意哈哈大笑、「紅」運當頭，為餐桌塗上喜慶色彩。鵝肝荔枝蝦丸（三件港幣 78 元）如同飽滿甘甜的荔枝，栩栩如生，寓意食客在蛇年鴻圖大展，財源滾滾來。

另外更有合和新歲金福套餐（六位用港幣 4,588 元；十二位用港幣 8,888 元）及新春如意團圓套餐（六位用港幣 3,588 元；十二位用港幣 6,888 元），可供十二人或六人享用。合和軒各款新春賀年套餐於 2025 年 1 月 25 日至 2 月 9 日（農曆十二月廿六日至正月十二日）期間全日供應；賀年點心（只限午市供應）及單點賀年菜式則於 2025 年 1 月 29 日至 2 月 9 日（農曆正月初一至十二日）期間供應。



合和軒資料

地址： 香港灣仔堅尼地道 15 號合和酒店 20 樓

電話： 2620 3288

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香港迪士尼樂園酒店翠樂庭 農曆新年期間，香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳的自助餐將為賓客準備「新春有米豬」及「欖角豉汁蒸盤龍鱔」，祝願賓客全年豐足。而酒店中菜廳晶荷軒推出的應節菜餚，包括22厘米特大煎堆，與家人好友一起拿起筷子煎堆轆轆，金銀滿屋！另外迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚則為賓客帶來充滿蛇年「豐」味的豐盛自助餐。必試意頭十足的「瑞蛇鮮菌富貴撈起」，寓意蛇年風生水起。今個新年，不妨考慮下和親友一起去香港迪士尼行大運，享受美食滋味啦！ 訂座網址