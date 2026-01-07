農曆新年2026｜周生生2026賀歲金飾 限量版Hello Kitty 壓歲金片 馬年系列黃金

周生生2026賀歲金飾 限量版Hello Kitty 壓歲金片 馬年系列黃金

農曆新年是香港人一年之中最重要的傳統節日，而珠寶金飾亦承載著祝福與心意。踏入象徵全新開始的 2026 年丙午馬年，周生生以創意設計延續港式過年文化，將「壓歲錢文化」、「利是文化」及「祈願文化」融入黃金工藝之中，推出多款具寓意的新春作品，讓大家以更時尚、更具儀式感的方式迎接新一年。

限量 Hello Kitty 壓歲金片 延續「壓歲錢」守護平安的寓意，周生生聯乘 Sanrio characters 推出限量版 「HELLO KITTY 壓歲金片連枕袋禮盒」。足金金片以 Hello Kitty 騎上小馬為主角，採用彩繪工藝呈現活潑可愛風格，寓意新一年一馬當先。禮盒除附專屬利是封，更配上獨家 Hello Kitty 枕頭袋，為傳統壓歲文化增添暖心儀式感。1 月 10 日將於啟德 AIRSIDE 分店限量優先開賣，設網上預訂及現場派籌，而 Hello Kitty 更會當日現身與粉絲見面，送上金運蓋印明信片。

HELLO KITTY 壓歲金片連枕袋禮盒 售價：HK$980

馬年 黃金工藝金片/電子利是封 針對新春常見的派利是習俗，周生生今次推出馬年 999.9 黃金工藝金片，以小馬與金幣為主題，並配以可拆作揮春的封套設計，結合收藏性與實用性。新年期間，PayMe 亦會同步推出期間限定電子利是封，讓市民以更環保方式傳遞祝福。

Charme 黃金 串珠自由組合寓意 不少人習慣在新年佩戴寓意吉祥的飾物。周生生今年以 Charme 黃金串珠為主軸，推出可自由組搭的祈願造型，包括全新 12 生肖、馬蹄鐵、戰馬等款式，讓佩戴者按照個人喜好與文化寓意組成專屬的「新春祝願」。

周生生 駿馬圖騰擺件 配合丙午馬年，周生生亦推出多款以駿馬為靈感的飾品及擺件，造型由寫實到抽象皆有，象徵「馬到功成」與新一年昂揚向上。同時延伸出以黑金、金鑽等元素打造的中性與優雅設計，適合喜歡不同風格的人在新春添置飾物或送禮。