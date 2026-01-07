農曆新年2026｜多啦A夢x Catalog系列第二彈 新年系列新登場/超萌達摩中式外套

入手多啦A夢新年裝！繼Catalog與Doraemon第一彈掀起熱潮，今個新年Catalog與Doraemon聯手送上第二彈系列！新年系列強勢登場，多啦A夢將化身達摩作主題，結合傳統新年色調推出各款時尚單品，冬裝外套、衛衣絕對不能錯過。必入手開運小物，達摩造型散紙包匙扣和開運手繩」，隨身帶著祝福守護整年好運！全新Doraemon | Catalog新年系列將即日起登陸全線Catalog門市及網上商店。

新春將至，Catalog聯乘Doraemon推出新年系列，以創意設計詮釋節日穿搭。系列包括多款單品：中性中式外套以一字中國結與鈴鐺裝飾，紅藍雙色展現傳統新意；刺繡外套前幅繡上福字與Doraemon，背面融入達摩圖案及和風元素，藍黑雙色低調精緻；毛絨達摩造型衛衣帶來立體溫暖觸感；連帽衛衣則有白紅黑三色，前後均飾以Doraemon達摩圖案，並配蝴蝶結繫帶，為新年造型增添喜氣與細節。

為新春親子時光增添儀式感！本系列推出多款大人童裝同款設計，讓爸媽與孩子一同穿上喜氣新裝拜年。中式外套童裝版特別加設雙口袋，方便小朋友裝滿祝福利是；背心款提供紅藍兩色，內裡加柔軟毛毛層，保暖又可愛；衛衣則有紅底黃達摩與藍底紅達摩兩款，採用毛巾繡工藝呈現立體Doraemon達摩圖案，充滿童趣與節慶氛圍，一起創造溫馨難忘的新春回憶！

襪子推出兩款三色選擇：一款低調雅緻，以日式暗花底紋配Doraemon圖案；另一款喜氣滿滿，結合Doraemon達摩與福字設計，完美襯托新年氣氛。斜孭袋實用又充滿新春寓意：藍色款配紅色手抽帶，展現傳統年味；黑色款配黃色繫帶，低調吸睛。兩款均飾以萌趣Doraemon達摩圖案，隨身帶著吉祥好運。

新春穿搭細節定勝負！全新周邊系列以充滿小細節的單品點綴造型。

多啦 A 夢 x Catalog 新年系列｜開運小物

系列推出開運達摩小物，將招福達摩融入Doraemon元素，為新年帶來好運。

五色達摩造型零錢包設計巧妙，正面為達摩圖案，翻轉內層即變經典鈴鐺，正反雙用充滿驚喜；達摩開運手繩採可調鬆緊設計，配以Doraemon達摩吊飾與鈴鐺，萌感十足，同樣備有五色選擇。五色各寓不同祝福：紅色開運必勝、平安順利；櫻粉浪漫甜蜜；黃色財源滾滾；綠色身體健康；藍色錦繡前程。

這個新春，讓Doraemon達摩系列伴你開啟心想事成的好運之門！