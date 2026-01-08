農曆新年2026｜拜年必睇！2026賀年禮盒推介 早鳥優惠 蛋卷/曲奇/朱古力（持續更新）

農曆新年2026｜拜年必睇！2026賀年禮盒推介 早鳥優惠 蛋卷/角仔/曲奇/朱古力

下月就是農曆新年，是時候準備定賀年禮盒拜年！各大品牌都陸續推出新年禮盒，包括蛋卷、曲奇、朱古力、茶葉等，全部都包裝精美，送禮夠體面。下文一於為大家詳細介紹，為新年送禮做好準備！

本地烘焙品牌望月 6款全新賀年禮盒 本地人氣烘焙品牌「望月」的賀年禮盒系列今年載譽歸來，推出六款全新禮盒產品，以創新口味演繹傳統滋味。新品包括「五穀豐收」瑤柱蘿蔔糕、「五穀豐收」臘味芋頭糕、「七星『糕』照」黑糖椰汁年糕、「七星『糕』照」棗皇年糕、「六六無窮」一口果仁撻禮盒（焦糖及松露味），以及「長長『狗』『九』」曲奇禮盒（開心果及紅莓味）。

除了傳統糕點，望月同時帶來多款以蝴蝶酥及曲奇禮盒，必買Pokémon 特別版新年雜錦禮盒(正價HK$228/早鳥優惠HK$198)， 內含經典蝴蝶酥、伯爵茶曲奇、朱古力曲奇各8件，隨禮盒附送喜氣洋洋的紙袋，及一套6個Pokémon主題利是封，包裝可愛又有節日氣氛！超人氣IP「罐頭豬LuLu」亦現身登場，換上俏皮馬仔造型，以可愛造型送上馬年祝福。即日起至2026年1月26日，於望月官網選購各式賀年禮盒即可享早鳥預訂優惠。 立即購買

香港JW萬豪酒店萬豪金殿 賀年送禮佳品 新春將至，香港JW萬豪酒店旗下中菜食府「萬豪金殿」精心呈獻一系列別具匠心的節日禮品，結合經典風味與高雅包裝，滋味又有心思。當中最矚目的萬豪金殿賀年禮籃（港幣3,888元起），匯聚傳統糕點、自家製XO醬、精緻賀年食品禮盒、香茗與軒尼詩干邑，每一份皆展現非凡品味與細膩心意，無論饋贈親友或商務送禮皆體面講究。於2026年1月19日或之前於JW網上商店預訂，更可享八折優惠。 另外還有多款包裝精美的手工製美食，亦是賀年送禮的不二之選，包括酥脆甜蜜的琥珀核桃（港幣138元）、鹹香風味四溢的海苔腰果（港幣138元）及萬豪金殿招牌自家製XO醬（港幣328元）。鄧師傅獨家秘製的XO醬惹味濃郁，以優質食材如瑤柱、金華火腿、蝦籽及蝦米等細心炒製而成，香氣濃郁、層次豐富，鹹鮮之味令人回味無窮。

GODIVA馬年新春限定巧克力+7款新年限定禮盒 GODIVA以「駿馬馳騁」為主題推出2026年新春限定系列，融合創意巧思與精緻工藝，呈獻五款全新巧克力口味及七款限定禮盒。全新口味巧克力口感層次豐富，包括鹽味焦糖黑巧克力與片裝杏仁黑巧克力的香濃深邃，香橙覆盆子白巧克力的清新果香，榛子牛奶與脆米牛奶巧克力的醇厚細膩，每一口均是多感官的極致享受。禮盒包裝同樣有心思，三款限定禮盒更巧妙融入節慶元素，演繹新春祝福的多樣風貌。木馬造型巧克力禮盒($399)以搖搖馬為靈感，童趣滿載，喚起節日時分的歡樂氣息；新年松露巧克力禮盒18顆裝($359)為毛絨柿子造型，手感柔軟、外型飽滿，既可愛又具裝飾感，為家居添上溫馨氣氛；新年燈籠造型巧克力禮盒($999)則承載多款經典GODIVA口味，以華麗燙金細節點綴，整體設計營造出東方典雅的新春氛圍。

香港四季酒店賀年禮盒 新春佳節，香港四季酒店特別呈獻三款賀年禮盒，凝聚節日祝福與非凡格調，以滿載新春色彩的雅致設計帶來節慶氣氛，送禮自用同樣出色。分別有精選賀年禮盒（港幣2,888元）、豪華賀年禮盒（港幣3,988元）及頂級賀年禮盒（港幣12,688元），內含龍景軒自家製XO醬、南非鮑魚、招牌茶葉及精緻美點等尊貴禮品。禮盒領取日期為2026年1月19日至2月23日。

香港君悅酒店賀年禮盒 香港君悅酒店於新春推出三款節慶禮盒，分別為「君悅」、「喜悅」及「常悅」，寓意新一年事事和順，歡樂滿盈。每款禮盒皆由酒店精心構思，「君悅」及「喜悅」禮籃更特別聯乘星級食府港灣壹號，推出龍天燒臘精選臘腸潤腸禮盒，配以法國名牌香檳紅酒、上等海味、港灣壹號秘製XO醬、嚴選茗茶及多款精緻賀年美點，帶來矜貴美食體驗。 預訂賀年糕點及禮盒

半島精品店新春系列 半島精品店以「駿馳迎福 喜迎豐年」為主題推出新春系列，包羅多款上乘賀年糖果及經典中式美點，配上以駿馬圖案點綴的限定禮盒，寓意新一年甜蜜啟程、好運連綿。必買新春XO辣椒醬美點禮盒($468)，靈感源自被譽為「東方魚子醬」的XO醬，內藏迷你醬料、XO辣椒醬曲奇及獲獎的牛油蛋卷，以細膩滋味迎接喜氣新歲。象徵吉祥團圓的新春全盒($688)則薈萃多款精緻美點，以甜香點心傳遞團聚祝福盈。 如果想一次過買齊新年小吃，推介入手奢享賀年禮盒($1988)，紅色六角柱狀禮盒盛載著令人目不瑕給的節慶美點，內有紫紅米椰汁年糕、開心果脆糖、鳥結糖、XO辣椒醬曲奇、焦糖合桃曲奇、杏仁曲奇、蘋果酥及桂圓合桃糕，並附送柑普茶與利是封，非常豐富！半島精品店同步推出多款節慶美點，包括新春蝴蝶酥開心果曲奇禮盒（港幣338元）、新春曲奇糕點禮盒（港幣398元）、杏仁酥（港幣288元）、牛油蛋卷（港幣238元）、芝士蝴蝶酥（港幣218元）等，還有可愛的幸運小熊糖霜餅乾（港幣108元），滿載節日滋味與儀式感。 半島精品店官網｜Klook立即購買