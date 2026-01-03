農曆新年2026｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日樂園》 炫夢旋轉木馬/新春市集/限定利是封換領

西沙 GO PARK 將於1 月13日至3月1日期間推出新春主題活動 《HAPPY GO ROUND 春日樂園》。以春日花卉為設計主軸，結合桃花、風車等象徵好意頭的元素，於不同位置設置 5 個新春打卡裝置，由戶外空間延伸至二樓花園，營造明亮柔和的節日氛圍。
五大行運打卡位
炫夢旋轉木馬｜戶外粉色新春場景
戶外裝置「炫夢旋轉木馬」於新春期間換上櫻粉色調，配合桃花佈置，延續嘉年華氛圍。訪客可乘坐 360 度旋轉木馬，於粉色花海中拍照留念。現場亦設有桃花拱門，以及寵物友善的靜態木馬時段，方便主人與毛孩一同取景。
緣轉風車台｜GO PARK 2 首度新春佈置
GO PARK 2 首次參與新春主題活動，於場內設置由花卉風車組成的「緣轉風車台」。風車以柔和粉色系為主，配合花紋裝飾，寓意新一年運勢轉動，成為二期空間的新打卡點。
桃花迎春步道｜貫穿場內的春日路線
戶外空間以盛開桃花與花瓣元素打造「桃花迎春步道」，貫穿場內主要位置，象徵步步生花，讓訪客在行走之間感受春日氣息。
寵愛花見陣｜毛孩友善的春日花園
二樓晴空花園設有「寵愛花見陣」，以高達 2.8 米的桃花樹作為主景，樹上掛上心型燈飾及祈福裝飾；旁邊亦設有立體桃花字樣裝置，成為人寵同框的新春拍照位置。
迎春花鏡庭園｜鏡面與花卉交織
寵物公園旁設有「迎春花鏡庭園」，以多塊不規則鏡面配合花卉佈置，透過鏡面反射捕捉人與寵物互動的畫面，呈現春日萬物復甦的視覺效果。
新春市集及醒獅
為配合新春氣氛，商場內將於 2 月連續三個週末舉行新春市集，集合賀年禮品、應節食品及寵物用品。此外，2 月 28 日（年初十二） 將上演醒獅點睛儀式及巡遊表演，為新年活動增添傳統節慶元素。
消費換領限定利是封 馬年主題設計
西沙 GO PARK 同步推出 「躍馬 GO 迎新春利是封套裝」，設計以旋轉木馬為靈感，結合粉紅及紅色調，並加入立體壓紋與燙金細節。利是封內層設有拉頁設計，可見「馬上富貴」及「馬上幸福」字句。
另外，The Point 會員 於 1 月 16 日至 2 月 16 日 期間，於場內以電子貨幣消費滿指定金額，可換領利是封套裝一套（共 8 個）。