農曆新年2026｜HANGYODON新春裝置進駐MOSTown 4大主題打卡位/互動體驗區/期間限定店獨家精品

HANGYODON新春裝置進駐MOSTown 4大主題打卡位/互動體驗區/期間限定店獨家精品

MOSTown 新港城中心今年與人氣 Sanrio 角色 HANGYODON 合作，於 1 月 23 日至 3 月 3 日期間推出新春限定主題裝置 「風生『水』起花庭園」。場內以和風造型的 HANGYODON 為主角，打造 4 個主題打卡位及 2 個互動玩樂區，還有期間限定店和賀年套裝換領活動，即睇以下詳情。

4 大主題打卡區 入口位置率先迎來「新春招運達摩 HANGYODON」，以日式竹林、石燈籠及粉紅花海營造開運意象，象徵新一年步步高陞。 踏入花庭園後，可到「HANGYODON 花開富貴祈願花圃」與招福貓造型的 HANGYODON 合照，粉紅風車花寓意好運流轉。旁邊的「新春『撈起』花手水」則將日本手水傳統與祈福文化結合，增添節日儀式感。 另外，可走上「HANGYODON『魚』意吉祥橋」俯瞰整個花庭園，橋上設置「『睛睛』日上祈願繪馬牆」，繪馬印有 HANGYODON 的不同表情，包括亮晶晶眼、愛心眼、wink 眼及星星眼，分別象徵家庭、戀愛、健康及財運等祝願，增添互動趣味。 最後是6 米高的 「HANGYODON 如『魚』得水溫泉風呂」，HANGYODON 與好友 SAYURI 會在溫泉中現身，配合燈光霧氣，營造出置身溫泉風呂的氛圍。走入風呂並啟動溫泉裝置，更可細聽HANGYODON親口送上的新春祝福。

2 大互動體驗區 除了打卡區外，場內亦設有2個互動體驗區。「新春『撈起』花手水」以日本神社以花卉布置淨手池的傳統為概念，加入新春祈願元素，參加者可在水池中撈起造型花朵，若成功取得指定數量，有機會獲得獨家HANGYODON開運禮品。而「開運轉轉釣魚」則以釣魚形式呈現，參加者只要釣起指定數量的幸運魚兒，同樣可獲得HANGYODON主題禮品。兩個互動區均需透過 H·COINS 會員以電子貨幣，即日消費滿 HK$500換取入場證。

HANGYODON 期間限定店 10款獨家新品 商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」發售10款人氣會場獨家的 HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。同場亦有逾200款HANGYODON及人氣Sanrio characters新春精選商品，款式涵蓋賀年精品、新年糖果盒、新年公仔等。

HANGYODON 期間限定店商品一覽

限量 HANGYODON 賀年套裝換領 MOSTown新港城中心今個新年與 HANGYODON 推出兩款限量賀年套裝，包括「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。每套均附有 8 封利是，內含商場商戶禮遇及 HANGYODON 賀年小卡，大家可透過手機掃描利是上的期間限定商戶禮遇二維碼，獲取商戶提供的不同新春優惠，涵蓋飲食、生活及零售。每封利是亦隨附一款 HANGYODON 賀年小卡，共有 8 款不同圖案。 兩款套裝均達摩造型作為主題，並以 FSC 認證環保紙張製作，加入可持續理念。當中「風生『水』起尊貴賀年套裝」另附「HANGYODON 新春祝福眼神小卡」，可替角色更換四款不同眼神，代表各種新年祝願。設計靈感來自日本「達摩點睛」文化，以親手替達摩點上眼睛象徵立願與還願，增添儀式感及心意。H·COINS 會員由 2026 年 1 月 23 日至 3 月 3 日，可憑指定即日電子貨幣消費換領賀年套裝。

「HANGYODON新春期間限定店」 日期：2026年1月23日至3月3日 時間：中午12時至晚上8時 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口） MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」活動詳情 日期：2026年1月23日至3月3日 時間：主題打卡區：上午10時至晚上10時 主題互動玩樂區：星期一至五 : 下午2 時至下午6 時；星期六、日及公眾假期 : 中午12 時至晚上8 時 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）