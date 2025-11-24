迎接新世代挑戰 全方位裝備下一代

近年香港出生率持續下跌，同時人工智能科技急速發展，教育界正面臨著前所未有的新挑戰。傳統教學模式已無法適應新時代需求，教育改革勢在必行。該如何裝備下一代，使他們不僅擁有知識，具備適應未來的全面能力，成為教育的核心課題。啟思幼稚園以「尊重孩子，培養愛心，激發潛能，啟發思維」為宗旨，其教育方針強調以遊戲為主導，推動幼兒自主學習和主動探索。從校園環境到課程設計，全面促進孩子的成長和發展；營造開放自由的學習環境，並重視孩子的親身體驗及多元發展。

內外兼備的學習環境 促進全人發展 理想的幼兒學習環境應該是安全、溫馨且富有啟發性的。啟思幼稚園（馬鞍山）善用了周邊環境，將學習場所延伸至校園之外，例如鄰近校舍的海灘，讓小朋友們能夠實地探索大自然，親身感受周遭環境生態。不僅讓幼兒能在自然中進行多感官的探索和體驗，也有助於激發他們對自然環境產生好奇心，學會觀察、提問與思考，從而提升解決問題的能力及對環境保護的責任感，使學習內容與現實世界緊密連結。 而在校園之內，自然與藝術元素無縫結合。校園設有室內植物區，讓小朋友學習環保，了解食物的來源和植物種植過程，並建立對生命的尊重。學校亦設有佈滿西班牙特色的藝術廊及音樂室，激發小朋友的美學感知與藝術造詣，讓他們運用不同樂器，自由揮灑想像力，有效促進兒童五感發展，培養內在的平衡。此外，學校也關注小朋友的體育與健康發展，校園設有大型室內攀爬架設施Quardro，能促進小朋友的大肌肉發展、平衡力和耐力，全面提升小朋友的體能。讓每位小朋友在遊戲中快樂成長，培養社交能力。

與時並進的課程 培養無可取代的實力 在人工智能崛起的年代，不少能力正逐步被取代，但啟思幼稚園相信語言能力只會變得更重要，更認為語言是讓小朋友打開與國際人與事接通的第一步。學校十分重視語言能力的培養，推行四語教學，並讓家長挑選投票選出最感興趣的外語，讓小朋友從小奠定扎實的語言基礎，從而自信地與不同文化背景的人交流，開闊視野，放眼世界。 此外，學校十分重視小朋友的情緒管理與身心靈健康。透過繪本共讀與角色扮演，幫助孩子識別並表達情緒，學習同理心。課程中特別設有「靜心時刻」與靜音角落，藉由呼吸訓練與紓緩音樂，引導小朋友學習調節情緒，培養內在的平靜與韌性。 從解難能力、創意思維到社交能力，這些關乎個人內在成長的重要素養，都被巧妙地融入日常教學之中。這種強調全人發展的教育模式，正是為了讓小朋友在新世代中不僅能適應挑戰，更能自信走向未來。 學校官網