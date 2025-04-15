近距離摸罕見兩棲爬蟲類 西沙GO PARK設6大活動認識異寵

除了常見的貓狗外，守宮、水龜、變色龍等兩棲及爬蟲類動物近年成為香港人的至愛。西沙GO PARK將以異寵為主題舉辦6大春日活動，矚目活動必屬可近距離親近罕見的白化藍泰加蜥及巨人傑克森三角變色龍等寵物的「星級異寵全接觸」。場內同時設生態館及導賞團等，訪客可瞭解更多異寵的飼養秘訣及喜好特性等。除了欣賞及了解兩棲及爬蟲類動物外，小朋友可同時參與4大假期狂歡活動，盡情「放電」！

西沙GO PARK將於4月17日至5月11日舉辦場內首個以異寵為主題的【異寵GO遊學園】，展示多款罕見的異寵。訪客可如指定周末及公眾假期，近距離接觸6種爬蟲及奇獸，包括白化藍泰加蜥、巨人傑克森三角變色龍、澳洲北部藍舌石龍子蜥、埃及王者蜥、亞達伯拉象龜及太陽龜，一窺牠們「神秘」的生活，打破對異寵的刻板印象。

近距離接觸異寵後，依然覺得「唔夠喉」？西沙GO PARK中央廣場特設「異寵GO生態館」，展示超過12款稀奇的兩棲及爬蟲動物，包括色彩絢麗的七彩變色龍、閃耀迷人的金粉日行守宮等，除了可以欣賞牠們的一舉一動外，亦可透過館內的互動環節認識動物們隱秘的生活。專業導賞員會在「異寵周末導賞團」活動中，以生動有趣的方式介紹各種兩棲和爬蟲動物的生態、實用飼養秘訣及保育工作，最適合小朋友及怕悶人士參與。

設限定市集/ 保育分享會/領養日

復活節假期期間，異寵寵主不妨在「異寵主題市集」搜羅各種各種爬蟲用品、糧食、寵物護理用品。西沙GO PARK更與香港兩棲及爬蟲協會合辦「兩棲及爬行類動物保育分享會」及 「愛惜異寵領養日」，向公眾深入剖析兩棲及爬行類動物在環境和生物鏈中的重要性。如果有興趣領養同時符合協會特定的領養要求，有機會帶無主異寵回家！

復活節假期4大狂歡活動

復活節將至，不想家中小朋友在家？家長不妨帶同他們到西沙GO PARK參與「假日狂歡4重奏」。當中包括必玩的節日經典尋蛋遊戲「GO EGGHUNTING! 復活節尋蛋奇遇」。另外更設齊集近18間本地特色品牌的「親子小小市集」及融合異寵主題的「創意滿瀉工作坊」。最後在「GO BUSK!周末音樂起動」享受悠閒的節日氣氛。