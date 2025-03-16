返工出街食飯貴到傻？　比較5種Office加熱飯盒慳錢方法

百物騰貴，出外Lunch的價錢飆升，商業區動輒破七、八十大大關，就算是工業區，也要五六十多元，所以令越來越多人考慮帶飯。一說到帶飯，第一時間聯想到叮飯，除了微波爐之外，近期還多了幾種可在辦公室翻熱甚至煮飯的方式，以下跟大家檢閱各種方法的優劣。
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一、微波爐
即使有關微波爐叮飯會有輻射和會致癌的流言時有傳出，卻一直無損其作為辦公室熱飯的首選。畢竟這些流言已陸續被證實沒有根據，或是由其他原因引致，例如在致癌一點上，更多原因在於盛載飯菜的餐盒物料，只要選購優良的微波爐飯盒就能解決。
優︰
最快速和最方便的翻熱工具，幾分鐘已把冷飯變成熱辣飯菜。
劣︰
叮出來的飯菜通常會較乾，菜會變黃，冷熱不均勻等。不過都有辦法解決，飯菜過乾的問題，可以用有蓋的微波爐飯盒，或是用保鮮紙來保濕；菜會變黃嘛，則主要是綠葉蔬菜的特性，可選擇以瓜豆類代替；至於冷熱不均勻，則唯有靠經驗來彌補了。
二、蒸煮飯盒
早年風靡一時的蒸煮飯盒，一副即將取代微波爐，成為辦公室熱飯主流的趨勢。
優︰
既能翻熱飯，又可以蒸煮新鮮飯菜，健康又方便。
劣︰
時間太長，即使是翻熱飯菜，也起碼要耗上十多二十分鐘。
需要電源，若果公司裡同時有幾個人都是用蒸煮飯盒，在茶水間的輪候時間便會相當長。即使座位有電掣，也要考慮蒸氣會否干擾到同事。
還有產品安全問題，由於流行，所以充斥粗製濫造的品牌，早年消委會測試時，就發現不少款式有隔熱問題，所以選購時更要小心，一定要選擇可信的牌子。
三、迷你電飯煲
迷你電飯煲也曾是蒸煮飯盒的最大對手，成為一眾OL們的熱飯選擇。
優︰
相比蒸煮飯盒，迷你電飯煲在速度上就稍有優勢，只消十數分鐘就能翻熱飯菜。
可以吃到新鮮米飯。
劣︰
受制於體積，功能也比普通電飯煲少，基本上就只能煮飯、蒸餸和翻熱飯菜。
受制於容量問題，不能處理太複雜的蒸菜。
翻熱飯菜，更要好好考慮配置飯菜的位置。
其他缺點也基本和蒸煮飯盒相似，都是安全、電源、位置和同事觀感等。
四、發熱包
在淘寶網火熱得很的發熱包，先是用在軍糧上，然後透過懶人火鍋大行其道的發熱包加熱方式，也走進了辦公室熱飯的戰場，早兩年就有南韓公司推出了利用發熱包加熱飯菜的無火烹調飯盒，外表看起來像微波爐飯盒，但底部更深，用以放置發熱包。不過近年發熱包的安全問題成疑，讀者使用前必須考慮清楚。
優︰
不用電源，無火煮食。
劣︰
利用生石灰的化學原理作發熱效果的發熱包，不時發生意外。
用的是類似蒸的效果，所以也相當耗時，煮即食麵也要十多分鐘。
噴霧效果突出，使用時最好先通知同事一聲，免生誤會。
每次用後都要補充，長久使用的話，成本會持續增加。
五、迷你多功能煮食鍋
近年冒起的小型版多功能煮食鍋，鍋如其名，有多種煮食方法，除了蒸之外，還可以煮，若不怕油煙，更可以作煎炸之用，甚至是打邊爐也沒有問題。
優︰
用途甚多，不過不是每種都適合在辦公室中用的，相信沒有多少人會在辦公室一人火鍋吧？
直接使用熱湯煮食的方法，速度比起蒸快不少。
煮的東西也比較多，湯麵、湯飯、粥等，輪流食也不怕悶。
劣︰
礙於形狀問題，煮食鍋要蒸熱飯菜就相對麻煩了。
在上班途中要抽時間出來煮食，不是一件易事。