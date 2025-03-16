返工出街食飯貴到傻？　比較5種Office加熱飯盒慳錢方法

叮飯、蒸飯定用發熱包？五種在Office弄熱飯盒的方法 優劣大檢閱

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百物騰貴，出外Lunch的價錢飆升，商業區動輒破七、八十大大關，就算是工業區，也要五六十多元，所以令越來越多人考慮帶飯。一說到帶飯，第一時間聯想到叮飯，除了微波爐之外，近期還多了幾種可在辦公室翻熱甚至煮飯的方式，以下跟大家檢閱各種方法的優劣。

一、微波爐

即使有關微波爐叮飯會有輻射和會致癌的流言時有傳出，卻一直無損其作為辦公室熱飯的首選。畢竟這些流言已陸續被證實沒有根據，或是由其他原因引致，例如在致癌一點上，更多原因在於盛載飯菜的餐盒物料，只要選購優良的微波爐飯盒就能解決。

優︰

最快速和最方便的翻熱工具，幾分鐘已把冷飯變成熱辣飯菜。

劣︰

叮出來的飯菜通常會較乾，菜會變黃，冷熱不均勻等。不過都有辦法解決，飯菜過乾的問題，可以用有蓋的微波爐飯盒，或是用保鮮紙來保濕；菜會變黃嘛，則主要是綠葉蔬菜的特性，可選擇以瓜豆類代替；至於冷熱不均勻，則唯有靠經驗來彌補了。

二、蒸煮飯盒

早年風靡一時的蒸煮飯盒，一副即將取代微波爐，成為辦公室熱飯主流的趨勢。

優︰

既能翻熱飯，又可以蒸煮新鮮飯菜，健康又方便。

劣︰

時間太長，即使是翻熱飯菜，也起碼要耗上十多二十分鐘。

需要電源，若果公司裡同時有幾個人都是用蒸煮飯盒，在茶水間的輪候時間便會相當長。即使座位有電掣，也要考慮蒸氣會否干擾到同事。

還有產品安全問題，由於流行，所以充斥粗製濫造的品牌，早年消委會測試時，就發現不少款式有隔熱問題，所以選購時更要小心，一定要選擇可信的牌子。

三、迷你電飯煲

迷你電飯煲也曾是蒸煮飯盒的最大對手，成為一眾OL們的熱飯選擇。

優︰

相比蒸煮飯盒，迷你電飯煲在速度上就稍有優勢，只消十數分鐘就能翻熱飯菜。

可以吃到新鮮米飯。

劣︰

受制於體積，功能也比普通電飯煲少，基本上就只能煮飯、蒸餸和翻熱飯菜。

受制於容量問題，不能處理太複雜的蒸菜。

翻熱飯菜，更要好好考慮配置飯菜的位置。

其他缺點也基本和蒸煮飯盒相似，都是安全、電源、位置和同事觀感等。