迪士尼夏日濕身派對 《玩轉腦朋友2》阿燥首登場

夏日炎炎最啱玩水！迪士尼樂園由即日至9月1日，派出米奇與好友、Pixar好友、史迪仔及安琪，還有迪士尼公主及女王，以及Duffy與好友，和大家一同玩水消暑、刺激探險。今年暑假的活動亮點，一定是火熱登場的阿燥首次加盟「Pixar水花大街派對！」，與其他Pixar好友一齊玩水！水花派對過後可到探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳。迪士尼更準備一系列全新清涼夏日美食、主題商品和酒店體驗。

隨著《玩轉腦朋友2》上映，阿燥即日起首度登場香港迪士尼，聯同阿樂與阿愁，一同現身「Pixar水花大街派對！」，全方位玩水降溫，在炎炎夏日恍如置身水花夏令營。一眾備受喜愛的Pixar好友亦將驚喜回歸，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人，準備好與大家玩水濕身。派對過後可以到反斗奇兵大本營，與玩具士兵在水花中上陣，執行各種以水為樂的任務，濕身玩到盡！