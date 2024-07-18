迪士尼夏日濕身派對 《玩轉腦朋友2》阿燥首登場

夏日炎炎最啱玩水！迪士尼樂園由即日至9月1日，派出米奇與好友、Pixar好友、史迪仔及安琪，還有迪士尼公主及女王，以及Duffy與好友，和大家一同玩水消暑、刺激探險。今年暑假的活動亮點，一定是火熱登場的阿燥首次加盟「Pixar水花大街派對！」，與其他Pixar好友一齊玩水！水花派對過後可到探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳。迪士尼更準備一系列全新清涼夏日美食、主題商品和酒店體驗。
隨著《玩轉腦朋友2》上映，阿燥即日起首度登場香港迪士尼，聯同阿樂與阿愁，一同現身「Pixar水花大街派對！」，全方位玩水降溫，在炎炎夏日恍如置身水花夏令營。一眾備受喜愛的Pixar好友亦將驚喜回歸，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人，準備好與大家玩水濕身。派對過後可以到反斗奇兵大本營，與玩具士兵在水花中上陣，執行各種以水為樂的任務，濕身玩到盡！
長髮公主樂佩首加入「奇妙唱遊大冒險」表演
去迪士尼當然少不了睇表演，米奇老鼠連同迪士尼朋友於探險世界的「奇妙唱遊大冒險」表演帶大家「唱」遊世界。長髮公主樂佩更首次加入，與大家一同走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，與惡霸們合唱「I’ve Got a Dream」，分享夢想。高飛、《沖天救兵》的羅小飛以及慕安娜跟著一同冒險。而在夏日改編版「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演中，米奇與好友在充滿希望的音樂、精彩歌舞，以及水柱、泡泡、舞台火花等特效下表演，同樣精彩。
迪士尼公主及女王皇室派對
即日起至9月1日期間，阿德爾居民將與皇室樂手及皇室魔「說」家聯手，以各種遊戲及表演與賓客一同慶祝安娜女王的生日。由8月1日至31日，大家可以一同慶祝公主月。一眾迪士尼公主及女王，將途經幻想世界的夢想花園，或於探險世界與各位見面互動，讓大家學習公主的優雅禮儀。
入手全新《玩轉腦朋友2》主題商品
Pixar好友的粉絲可入手全新《玩轉腦朋友2》主題商品，包括服飾、頭飾和毛公仔等。大街百貨店更設有全新拍照點，還原「控制台」之餘，粉絲更可根據自己情緒跟相關的「記憶球」自拍留念。米奇與好友的粉絲一定會喜歡全新樂園限定Cute Mickey and Friends 系列，T恤、布袋及水杯等禮品，均印上米奇與好友暢玩園內各個遊樂設施的圖案，還有1套8款的鎖匙扣盲盒，讓一眾粉絲珍藏。