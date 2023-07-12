迪士尼荷里活酒店7月14正式回歸！ 2大新特色率先睇 首間Marvel主題酒廊/獨家FDMTL精品

迪士尼荷里活酒店 (Disney’s Hollywood Hotel)，將於7月14日以全新面貌登場。以下為大家整理酒店不同全新特色，更有實景照，有興趣入住的你一定要留意！

全新酒店由裝潢設計、佈置裝飾、米奇與米妮的全新服飾，到限定潮流精品，每一個細節都巧妙地把迪士尼的經典作品一一呈現，讓賓客從扣人心弦的迪士尼電影與動畫得到啟發。酒店大堂掛上多幅畫作，以破格的藝術風格演繹你最喜愛的迪士尼朋友、Pixar好友以及Marvel超級英雄；整個新裝潢的大堂亦充滿由電影啟發的佈置細節。

全新餐廳「藝彩廚」 餐桌幻化成繽紛調色板 為向華特迪士尼動畫製作室傳奇的Ink & Paint部門致敬，全新餐廳「藝彩廚」由室內設計、餐具、擺設及菜單，都以粉藍、紅色、綠色、黃色四個豐富多彩的色調為主。大廚團隊以迪士尼經典故事與角色為靈感，將色彩、圖案及線條描繪入餐飲世界，把餐檯及餐具幻化為畫布，創作出一道道美味之作。 餐廳引入創新的共同創作概念，讓席上的每一位賓客化身成藝術家。賓客可以餐盤為調色盤，以餐具為畫筆，選用5款不同顏色、味道的自家製沙律醬搭配脆脆沙律碗。另可品嚐多種彩色意粉配各式海鮮、慢烤7小時德州風味烤牛腩、爆谷焦糖花生奶昔及使用新鮮生果炮製的「藝彩繽紛」等。大家更可於晚餐時段一同創作「調色盤曲奇」，用附上的畫筆沾上朱古力醬或其他醬料，於曲奇上揮筆創作。 書展2023｜7月19至25日舉行一文睇晒門票優惠懶人包

首間 Marvel 主題酒廊 必飲主題雞尾酒 全新酒廊「留映廳」，以好萊塢電影資料館為設計主題來呈現Marvel 電影宇宙的奧秘，更為賓客炮製多款雞尾酒及豐富美食。透過餐廳各處的彩蛋 – 不同Marvel賣座電影的周邊收藏品、擺設及拍攝道具等，Marvel fans一定要打卡。 調酒師團隊基於超級英雄各自的特色及故事，精選不同酒類、裝飾、調酒杯等打造各款主題雞尾酒。小朋友們亦可以選擇無酒精版本，一同感受超級英雄的力量！

影星禮品店 入手殿堂級精品 粉絲一定要到以昔日電影院大堂為原型的「影星禮品店」，搜羅迪士尼經典電影精品及人氣紀念品。翻新後的商店延續酒店裝飾藝術的設計風格，店中更擺放了巨型唐老鴨銅像獎座，向荷里活黃金時代致敬。賓客可選購各款迪士尼好萊塢酒店獨家精品及一系列以迪士尼電影為主題的紀念品，千萬不要錯過東京時尚品牌FDMTL全新獨家商品，以日本傳統職人布藝元素注入設計，包括服飾、頭箍、滑板、咕𠱸等。而米奇與米妮將換上全新牛仔度假風的服飾，不定時驚喜現身與粉絲見面。