迪士尼彼思聖誕穿梭新地6大商場 以五感留下冬日回憶 全港首個Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

五感記憶法通常運用在讀書上，以視覺、嗅覺、觸覺、味覺及聽覺加深自己的記憶力。今個聖誕，新地旗下6大商場以五感體驗，串連起多套迪士尼彼思人氣動畫，包括《怪獸公司》及《玩轉腦朋友》等，呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams 聖誕甜夢之旅」，不同角色化身為柔軟甜蜜的棉花糖，讓大家以五種感覺加深對迪士尼彼思動畫的記憶，締造深刻甜蜜的聖誕回憶。
北角匯「甜蜜棉花糖樂園」感受棉花糖之甜蜜
聖誕甜夢之旅先從北角匯展開，Pixar Sweet Dreams系列角色總動員登場。《玩轉腦朋友》當中的人氣經典角色阿樂與阿愁化身棉花糖向各位揮手打招呼，旁邊的「棉花糖美食車」擺滿迷你版棉花糖造型的阿樂、阿愁、勞蘇、獨角獸、大眼仔、毛毛、Bunny及Ducky，令大家沉浸在由迪士尼彼思角色所化身的棉花糖帶來的甜蜜享受。
北角匯室內的的「Pixar Sweet Dreams 休憩區」擺放了「夢幻雲朵梳化」，讓大眼仔、毛毛、Bunny及Ducky帶你一同放鬆，進入聖誕甜夢之旅。
上水廣場「勞蘇」香氣小鎮
上水廣場亦傳出一陣陣的水果甜味，原來是2米高「巨型士多啤梨香味勞蘇」散發著香甜的士多啤梨香味，讓人情不自禁想更靠近。巨型勞蘇旁邊的「星星毛毛打卡牆」，就最適合打卡拍照，雖然無法將勞蘇的香氣留在照片當中，但至少甜蜜回永遠相伴。場內設有「迪士尼•彼思期間限定店」，發售各款主題精品，讓大小粉絲將可愛勞蘇帶回家！
將軍澳中心「怪獸公司」聆聽毛毛笑聲
毛毛及大眼仔化身棉花糖員工，在將軍澳中心等待各位。2米高的毛毛及「彩虹打卡滑梯」必定引得粉絲們爭相拍照及試玩。除此之外，輕觸「WOW 毛毛哈哈牆」的星星，毛毛便會發出「哈哈」笑聲，一起與毛毛笑聲歡度聖誕。
PopWalk天晉滙「玩轉腦朋友」哈哈鏡照出笑聲
哈哈鏡絕對引發不少小朋友的笑聲，不論每個角度可以反射搞鬼身形及表情，成為小朋友的至愛搞怪玩具。不如讓他們站在「樂悠哈哈鏡」前，與經典角色阿樂擺出不同甫士。大朋友不妨到「自我意識」區域，根據自己心情起伏變化按掣轉色，直接面對自己內心深處的情緒及感受。
阿愁更加帶來「光影記憶球」，讓波波燈折射出幻變的效果，粉絲們隨手都能拍出網紅照，分享予親朋好友呃Like。此外，商場準備立體特效眼鏡，體驗者戴上後偵測光點便隨時帶有神奇的愛心效果！只要現場消費後便可獲得這款立體特效眼鏡，瞬間吸引途人目光。
卓爾廣場「小熊貓」『摸』法世界 摸小熊貓毛茸茸尾巴
2米高的「毛茸茸小熊貓月亮裝置」正在卓爾廣場地下中庭發光，希望大家能夠摸一摸牠2.5米高的「巨形毛毛尾巴」，給予小熊貓暖意及愛意，一起感受聖誕節的歡樂及溫暖。到訪者更可挑戰「小熊貓井字過三關」遊戲，只要將小熊貓圖案連成一線便為之勝出。
life@KCC「幸福反斗之旅」 感受觸覺體驗
《反斗奇兵》中的Bunny及Ducky隨著阿樂阿愁及毛毛大眼仔的腳步化身可愛的棉花糖。2米高的「夢幻彩虹拱門」及2米高「毛毛心形裝置」，讓粉絲們瞬間縮小，與Bunny及Ducky一同置身於充滿愛心粉紅的玩具世界，感受浪漫氣息。
11 月下旬起，各商場更預備了一系列獨家迪士尼．彼思Sweet Dreams系列限量精品， 包括旅行套裝、各款文具用品及廚具等，粉絲們萬勿錯過，將心愛角色一擁回家，延續甜蜜五感回憶，歡度快樂聖誕！
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