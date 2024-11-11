迪士尼彼思聖誕穿梭新地6大商場 以五感留下冬日回憶 全港首個Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

五感記憶法通常運用在讀書上，以視覺、嗅覺、觸覺、味覺及聽覺加深自己的記憶力。今個聖誕，新地旗下6大商場以五感體驗，串連起多套迪士尼彼思人氣動畫，包括《怪獸公司》及《玩轉腦朋友》等，呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams 聖誕甜夢之旅」，不同角色化身為柔軟甜蜜的棉花糖，讓大家以五種感覺加深對迪士尼彼思動畫的記憶，締造深刻甜蜜的聖誕回憶。

北角匯「甜蜜棉花糖樂園」感受棉花糖之甜蜜

聖誕甜夢之旅先從北角匯展開，Pixar Sweet Dreams系列角色總動員登場。《玩轉腦朋友》當中的人氣經典角色阿樂與阿愁化身棉花糖向各位揮手打招呼，旁邊的「棉花糖美食車」擺滿迷你版棉花糖造型的阿樂、阿愁、勞蘇、獨角獸、大眼仔、毛毛、Bunny及Ducky，令大家沉浸在由迪士尼彼思角色所化身的棉花糖帶來的甜蜜享受。

北角匯室內的的「Pixar Sweet Dreams 休憩區」擺放了「夢幻雲朵梳化」，讓大眼仔、毛毛、Bunny及Ducky帶你一同放鬆，進入聖誕甜夢之旅。