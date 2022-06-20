迪士尼推24日超豪華旅行團 搭私人飛機去齊全球12個迪士尼樂園+知名景點

隨著全球疫情開始緩和，不少國家都陸續開關歡迎遊客。迪士尼近日就推出全新「24天超豪華旅行團」，由洛杉磯出發，全程坐私人飛機，到訪全球12個迪士尼樂園，更可以順道遊覽泰姬瑪哈陵、吉薩金字塔及巴黎鐵塔等著名景點。每位盛惠11萬美金，約86萬港元！

迪士尼｜ 24 天超豪華旅行團 帶你玩晒全球迪士尼樂園

「Disney Parks Around The World–A Private Jet Adventure」為期24天，前往9個不同地方，享用共68餐由迪士尼安排的餐點。由洛杉磯開始出發，乘搭冰島航空公司的VIP配置波音757私人飛機，以VIP身份暢遊加州、東京、上海、香港、巴黎和佛羅里達的迪士尼度假村、The Walt Disney Studios等。旅途當中更有私人醫生、廚師、3名導遊隨行。每到一個景點，它們還會安排學者、迪士尼幻想工程節及驚喜嘉賓等，陪旅客一起深度遊，探索童話世界！

除了有迪士尼樂園的地方之外，旅行團亦安排參加者到沒有迪士尼樂園的國家停留，以參觀當地知名景點。其中包括印度阿格拉的泰姬瑪哈陵、埃及的吉薩金字塔、巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等。