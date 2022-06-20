迪士尼推24日超豪華旅行團 搭私人飛機去齊全球12個迪士尼樂園+知名景點

隨著全球疫情開始緩和，不少國家都陸續開關歡迎遊客。迪士尼近日就推出全新「24天超豪華旅行團」，由洛杉磯出發，全程坐私人飛機，到訪全球12個迪士尼樂園，更可以順道遊覽泰姬瑪哈陵、吉薩金字塔及巴黎鐵塔等著名景點。每位盛惠11萬美金，約86萬港元！
迪士尼｜24天超豪華旅行團 帶你玩晒全球迪士尼樂園
「Disney Parks Around The World–A Private Jet Adventure」為期24天，前往9個不同地方，享用共68餐由迪士尼安排的餐點。由洛杉磯開始出發，乘搭冰島航空公司的VIP配置波音757私人飛機，以VIP身份暢遊加州、東京、上海、香港、巴黎和佛羅里達的迪士尼度假村、The Walt Disney Studios等。旅途當中更有私人醫生、廚師、3名導遊隨行。每到一個景點，它們還會安排學者、迪士尼幻想工程節及驚喜嘉賓等，陪旅客一起深度遊，探索童話世界！
除了有迪士尼樂園的地方之外，旅行團亦安排參加者到沒有迪士尼樂園的國家停留，以參觀當地知名景點。其中包括印度阿格拉的泰姬瑪哈陵、埃及的吉薩金字塔、巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等。
迪士尼｜名額75個 每位86萬元
旅行團暫定2023年7月9日出發至，8月1日回程。名額只限75位，必需為12歲或以上。價錢方面，每位近美金11萬，約港幣86萬元，除開每天團費已經要港幣3萬多元！雖然收費昂貴，但一次過可以去齊12個迪士尼樂園，對於不少迪士尼Fans來說可說是夢寐以求的事，非常值得！
曾經參加過3次以上迪士尼行程的客戶，可以於6月20日優先報名；而6月22日供參加過迪士尼行程的客戶報名；6月24日就供Golden Oak會員報名，最後6月28日才開放予公眾報名。