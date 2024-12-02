迪士尼最萌反派角色「勞蘇」登陸上水 標誌性士多啤梨香味處處聞 創造聖誕甜夢回憶

如果要用一種味道來形容聖誕節，相信莫過於「甜」，既可以品嚐節日限定甜品，又可以與親朋好友共渡甜蜜蜜的佳節！不過，大家又有沒有想過用鼻子感受「甜」呢？由即日起至2025年2月23日，上水廣場將會聯乘迪士尼動畫《反斗奇兵》中的最萌反派角色「勞蘇」，化身成「勞蘇」香氣小鎮，向大家散播聖誕甜夢，締造專屬自己的甜蜜回憶！除此之外，上水廣場更設有「迪士尼•彼思期間限定店」，各場發售超過300款精品，從文具套裝、生活用品、毛公仔等應有盡有，絕對滿足一眾粉絲的需要！

上水廣場「勞蘇」香氣小鎮 感受嗅覺體驗 今個聖誕，新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的「棉花糖」，誠邀大家以五大感官體驗聖誕甜夢之旅，締造專屬自己的感官回憶！ 一踏入上水廣場內，遠處便吹來一陣甜絲絲的士多啤梨香味，彷彿走進了夢幻的糖果世界！原來是2米高「巨型士多啤梨香味勞蘇」正向大家揮手，散發著誘人的士多啤梨香味，令人情不自禁想更靠近！由色彩斑斕的「彩虹夢幻之路」出發，「勞蘇」帶領大家穿梭夢幻世界，展開一場奇妙旅程！吹著粉紅泡泡，聞著「勞蘇」的香氣，走到閃閃發亮的「星星毛毛打卡牆」下拍照，定必成為閏蜜們的打卡熱點，讓心甜回憶滿瀉！

特設迪士尼•彼思 期間限定店 發售超過300款精品 雖然無法將「勞蘇」的香氣留在照片當中，不過大家可以將「勞蘇」帶回家中！在活動期內，上水廣場開設「迪士尼•彼思期間限定店」，推出超過300款迪士尼•彼思限量精品，包括毛公仔、生活用品、文具套裝、手提袋等等貨品都應有盡有，更首度推出Sweet Dreams系列精品率先發售！同場更設多款「勞蘇」主題精品，特別推薦全新的「勞蘇」手提袋、「勞蘇」拍拍小夜燈、「勞蘇」公仔、以及「勞蘇」軟墊等等，各位「勞蘇」粉絲必定滿載而歸！ 聖誕節當然不少得聖誕花圈，在限定店中大家可以任選3款自己喜歡的迪士尼角色公仔如「三眼仔」、「勞蘇」、「史迪仔」等裝飾在聖誕花圈上，親手製作屬於自己的迪士尼系列「DIY聖誕珍藏花圈」，留下獨特回憶！而活動期間，指定時間更有棉花糖售賣機，即場品嚐獨特造型棉花糖，與摯愛朋友過一個甜蜜聖誕！ 集齊印章或消費換領 迪士尼·彼思Sweet Dreams系列禮品 此外，即日起至2024年12月8日期間，6大商場亦展開「甜夢印記」禮品換領活動，各粉絲們可於其中一個參與商場即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領獨家迪士尼．彼思的限量版精品！