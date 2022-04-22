迪士尼樂園重開｜必睇5大遊樂新體驗 商店新品速遞／全新打卡位／生日歡聚奇妙時刻

經歷幾個月閉門抗疫，香港迪士尼樂園終於重開！今次重開，樂園為各位賓客準備了很多全新活動，有全新精彩生日表演，也有新增的影相打卡位，更有多款必買商品，各位粉絲又是時候要入園了！

升級版「生日歡聚奇妙時刻」

生日來訪，各位賓客可以欣賞到全新的生日表演，由迪士尼人物和表演人員載歌載舞為大家慶祝。全新的「生日歡聚奇妙時刻」會有新的演唱歌曲，也有米奇同米妮為大家準備的粵語生日祝福，好有氣氛！

迪士尼 商店新品

到訪迪士尼樂園，買紀念品是必須的。最近迪士尼商店亦新增了很多新產品，粉絲絕對不容錯過。新推出的「迪士尼朋友迷你毛公仔裝飾頭箍」很受歡迎，有超過二十款卡通公仔讓客人自行配搭，總有一款啱你心水。除此之外，當然也有超人氣電影《熊抱青春記》的商品，小熊貓造型的美美人見人愛，頭飾、水杯、毛公仔等等都是必買之選。如果想要實用的選擇，不妨留意一下家品系列，多款廚具都十分精緻，細節充滿迪士尼特色。