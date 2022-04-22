迪士尼樂園重開｜必睇5大遊樂新體驗 商店新品速遞／全新打卡位／生日歡聚奇妙時刻

經歷幾個月閉門抗疫，香港迪士尼樂園終於重開！今次重開，樂園為各位賓客準備了很多全新活動，有全新精彩生日表演，也有新增的影相打卡位，更有多款必買商品，各位粉絲又是時候要入園了！
升級版「生日歡聚奇妙時刻」
生日來訪，各位賓客可以欣賞到全新的生日表演，由迪士尼人物和表演人員載歌載舞為大家慶祝。全新的「生日歡聚奇妙時刻」會有新的演唱歌曲，也有米奇同米妮為大家準備的粵語生日祝福，好有氣氛！
迪士尼商店新品
到訪迪士尼樂園，買紀念品是必須的。最近迪士尼商店亦新增了很多新產品，粉絲絕對不容錯過。新推出的「迪士尼朋友迷你毛公仔裝飾頭箍」很受歡迎，有超過二十款卡通公仔讓客人自行配搭，總有一款啱你心水。除此之外，當然也有超人氣電影《熊抱青春記》的商品，小熊貓造型的美美人見人愛，頭飾、水杯、毛公仔等等都是必買之選。如果想要實用的選擇，不妨留意一下家品系列，多款廚具都十分精緻，細節充滿迪士尼特色。
全新打卡點
迪士尼樂園今次重開，新設了2個全新打卡位。在小鎮大街旁邊有彩色繽紛的花卉裝飾，另外在反斗奇兵大本營裡面也有全新打卡位，讓賓客融入胡迪和牧羊女的浪漫故事當中。另外還有不少粉絲都很掛念的迪士尼人物，4月之星包括大鼻與鋼牙，而5月則有高飛，還有Marvel角色星爵，大家一起到樂園尋找他們的身影吧。
動畫藝術教室
如果想坐下來輕鬆下，去動畫藝術教室就可以學習繪畫《熊抱青春記》主角小熊貓美美，簡單幾筆已經十分傳神，無論大人和小朋友都能夠有所得著，絕對是最好的紀念品。
全新美食款式
「冒險家半自助餐」由亨利爵士的歷險作為靈感，有來自世界各地的美食，賣相很吸引，選擇十分豐富，例如燒香雞、麵包布甸等等，客人可以多嘗試多款菜式，網上預約更有折扣優惠，一家人一齊享用最開心！而戶外小食亭都有多款可愛又美味的甜品，包括全新米奇米妮情人甜甜圈和白色朱古力草莓芝士蛋糕，打卡一流。