迪士尼樂園 夏日濕身Pixar水花大街派對 玩轉至COOL暑假

期盼已久的暑假將至，是時候相約好朋友齊齊到迪士尼樂園盡情大玩一「夏」，與一大班深受歡迎的迪士尼朋友玩轉奇妙暑假！由即日至9月1日期間，來自不同迪士尼故事的角色，包括米奇與好友、Pixar好友、史迪仔及安琪、以及迪士尼公主及女王，由玩水消暑、刺激探險，以及夏日至FUN派對，將與你一同玩盡至COOL至開心的暑假！

與迪士尼朋友玩轉奇妙暑假

今個夏天，一大班迪士尼朋友已經迫不及待與你以不同形式玩轉終極夏日派對，當中絕不能錯過全新火熱登場的阿燥首次加盟「Pixar水花大街派對！」與其他Pixar好友齊齊投入水花挑戰！水花派對過後記得要到探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳的故事。

阿燥首度登場與 Pixar 好友一起大玩水 花

炎炎夏日，當然要與Pixar好友一齊於「Pixar水花大街派對！」全方位玩水降溫，仿如置身於水花夏令營！隨著《玩轉腦朋友2》的上映，阿燥於即日起首度登場香港迪士尼，聯同阿樂與阿愁齊齊與你大玩水花！一眾備受喜愛的Pixar好友亦將驚喜回歸，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人，準備好與大家玩水濕身！派對過後記得要到反斗奇兵大本營，與玩具士兵在水花中上陣，執行各種以水為樂的任務，濕身玩到盡！