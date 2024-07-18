迪士尼樂園 夏日濕身Pixar水花大街派對 玩轉至COOL暑假

期盼已久的暑假將至，是時候相約好朋友齊齊到迪士尼樂園盡情大玩一「夏」，與一大班深受歡迎的迪士尼朋友玩轉奇妙暑假！由即日至9月1日期間，來自不同迪士尼故事的角色，包括米奇與好友、Pixar好友、史迪仔及安琪、以及迪士尼公主及女王，由玩水消暑、刺激探險，以及夏日至FUN派對，將與你一同玩盡至COOL至開心的暑假！
與迪士尼朋友玩轉奇妙暑假
今個夏天，一大班迪士尼朋友已經迫不及待與你以不同形式玩轉終極夏日派對，當中絕不能錯過全新火熱登場的阿燥首次加盟「Pixar水花大街派對！」與其他Pixar好友齊齊投入水花挑戰！水花派對過後記得要到探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳的故事。
阿燥首度登場與Pixar好友一起大玩水花
炎炎夏日，當然要與Pixar好友一齊於「Pixar水花大街派對！」全方位玩水降溫，仿如置身於水花夏令營！隨著《玩轉腦朋友2》的上映，阿燥於即日起首度登場香港迪士尼，聯同阿樂與阿愁齊齊與你大玩水花！一眾備受喜愛的Pixar好友亦將驚喜回歸，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人，準備好與大家玩水濕身！派對過後記得要到反斗奇兵大本營，與玩具士兵在水花中上陣，執行各種以水為樂的任務，濕身玩到盡！
跟米奇與好友踏上冒險之旅
充滿冒險精神的米奇老鼠連同一班好奇又好動的迪士尼朋友，將於探險世界的「奇妙唱遊大冒險」表演中帶領大家「唱」遊世界。長髮公主 樂佩更首次加入，與大家一同走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，與惡霸們一邊唱著「I’ve Got a Dream」，一邊分享夢想！還有高飛、《沖天救兵》的羅小飛以及慕安娜都會跟你一同大冒險！在夏日改編版「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演中，米奇與好友在充滿希望的音樂、精彩歌舞，以及水柱、泡泡、舞台火花等特效下，伴你勇敢追夢！
參加迪士尼公主及女王的夏日皇室派對
想像皇室貴賓一樣參加派對，就必須向迪士尼公主及女王學習。即日起至9月1日期間，阿德爾居民將會與皇室樂手及皇室魔「說」家聯手，以各種遊戲及表演與賓客一同大肆慶祝安娜女王的生日，齊齊為女王送上意想不到的窩心驚喜！
團體造型展現夏日團隊精神
Pixar好友的粉絲可入手全新《玩轉腦朋友2》主題商品，包括服飾、頭飾和毛公仔等，與《玩轉腦朋友2》的角色「親密接觸」。大街百貨店更設有全新拍照點，還原「控制台」之餘，粉絲更可根據自己情緒跟相關的「記憶球」自拍留念！