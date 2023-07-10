迪士尼粉絲注意！香港最大型迪士尼100周年活動 《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》18個打卡點+多個線上線下活動 遍佈港九(持續更新)

為迎接盛大的迪士尼100周年，九龍倉旗下商場於7月14日至9月3日攜手舉辦香港最大型的迪士尼100周年活動──《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》！由友邦香港全力支持，海港城與LCX、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品！ 迪士尼 100 周年 多角度為大家送上驚喜 活動從多角度帶大家回顧迪士尼的世界，包括迪士尼初代作品、音樂和經典語錄，更會將經典角色場景搬到現實世界和大家走一趟充滿驚喜的旅程。海港城與LCX以迪士尼海陸空歷險為題，同時帶領大家穿越時空；時代廣場則以迪士尼經典金句為題打造藝術裝置；荷里活廣場就從音樂出發呈獻夏日大舞台。三個奇妙旅程共有18個打卡點及多個線上線下活動，包括攤位遊戲及工作坊。除了多年來深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有近年在香港迪士尼樂園度假區大受歡迎的Duffy與好友、大人與小孩都喜愛的Pixar、Marvel、Star Wars等等角色的打卡位都會出現在各個商場，並送上源源不絕的驚喜。 時代廣場「迪士尼 100 」造型的巨型拱門 穿過時代廣場露天廣場上以「迪士尼100」為造型的巨型拱門，多個迪士尼經典角色包括米奇、毛毛、巴斯光年、史迪仔、妙妙貓，以及首次現身香港的《沖天救兵》主角童年版Carl 3D雕像，一同集結在此，等著你和他們盡情拍照留念！現場設有六大打卡位，分別配上各個角色的經典語錄，讓一眾粉絲重溫與迪士尼的暖心時刻，並於未來陪伴大家創造更多美麗回憶。

露天廣場六大巨型迪士尼角色隱藏 語錄 時代廣場聯同迪士尼誠邀你一同踏上《Travel Together with Times Square》之旅，暢遊多個主題區域，重溫迪士尼暖心語錄。迪士尼粉絲可先到露天廣場與六大巨型迪士尼角色藝術裝置打卡留念，遊歷各個經典動人時刻。隨後即可到二樓互動藝術畫廊，以小道具尋找隱藏語錄，更可參與其中，製作出獨一無二的畫作，於藝術畫廊中展出！然後再到分別位於地庫1樓和商場5樓的期間限定店，前者發售多款迪士尼精品，而後者更是全港獨家與時裝品牌「KYUBI」所聯乘推出的「黑魔法舞會」期間限定主題店，粉絲們可盡情選購限量精品！當然亦不能錯過迪士尼限定精品換領，只要消費滿指定金額，即可換領迪士尼折射透明雨傘及防水野餐墊。今個夏天，一定要來時代廣場，共同為迪士尼迎接100歲生日，感受不一樣的玩樂及購物體驗！

時代廣場│ 米奇「 Happiness is a State of Mind 」 「快樂是一種心態，它取決於你看待事物的方式」（Happiness is a state of mind. It’s just according to the way you look at things.）── 作為迪士尼最具代表性的角色之一，米奇抱有一顆純真與好奇的心，肆意作古靈精怪和天馬行空的幻想！希望你亦會受到感染，與米奇一同感受當下的快樂！

時代廣場│米奇「Happiness is a State of Mind」

時代廣場│ 毛毛「 We Care 」 作為怪獸公司頂尖的驚嚇專員，外型兇惡但心地善良的毛毛本著公司「We scare because we care」的原則，每晚進入人類世界嚇小孩，利用他們的尖叫聲發電。但隨著小女孩Boo不小心進入怪獸世界，毛毛發覺怪獸公司所灌輸的人類概念並不正確，更與Boo成為朋友……看著眼前兇惡的毛毛，記得不要被表面所蒙蔽！

時代廣場│ 巴斯光年「 To Infinity & Beyond 」 巴斯光年堅信自己是宇宙無敵英雄，任務要打敗邪惡的索克天王，而他的口頭禪：「太空戰士，一飛衝天！」（To Infinity...and beyond！）喚醒大家的童年夢想之餘，更鼓勵大家相信所有可能性，一同努力展望無限的世界和未來！而一旁的Pixar ball在《反斗奇兵》故事中是主角 Andy的玩具之一，更經常成為彼思電影中的彩蛋。

時代廣場│巴斯光年「To Infinity & Beyond」

時代廣場│ 史迪仔「 Ohana Means Family 」 「Ohana」在夏威夷的俗語中解作「家人」，而收養史迪仔的小女孩Lilo就是如此教導史迪仔：「Ohana就是家人，家人就是没有人會被抛棄，或者被遺忘。（Ohana means family, family means nobody gets left behind, or forgotten. ）」希望這句暖心語錄能時刻提醒大家要更珍愛自己的家人。

時代廣場│史迪仔「Ohana Means Family」

時代廣場│ 妙妙貓「 Always a Reason to Smile 」 《愛麗絲夢遊仙境》故事中妙妙貓永遠帶著笑容，甚至被紅心王后想要砍掉它的頭時，妙妙貓逐漸消失不見，卻仍然留著一抹微笑飄盪在空中。讓我們一同學習妙妙貓「Always a Reason to Smile」的態度，無論在面對順境或逆境時，亦能帶着微笑坦然地面對吧！

時代廣場│妙妙貓「Always a Reason to Smile」

時代廣場│ 《沖天救兵》 Carl 「 Adventure is out There! 」 Carl小時候的偶像Charles Muntz的名言：「探險就在前方！（Adventure is out There！）」激發他的探險夢，可惜長大後的Carl隨著愛妻的離去而變得內向謹慎，甚至不再冒險。希望這個仍然抱有探險精神的童年版Carl能提醒你不要因挫折而放棄自己一顆愛冒險的心！

時代廣場│《沖天救兵》Carl「Adventure is out There!」

時代廣場│ 二樓互動藝術畫廊 重現經典動人時刻 二樓的互動藝術畫廊，有兩個互動專區，右邊的互動專區配合不同錯視和隱藏元素，把多個迪士尼經典金句和各個動人時刻重現於大家眼前！右則的外牆以迪士尼首個角色Oswald the Lucky Rabbit為主題，奧斯華手執鉛筆繪畫出充滿玩味感的黑白交錯線條，黑白線條大玩錯視效果，只要站在正確的位置，壁畫立即變得立體，仿如看到奧斯華破紙而出，神氣地揮動着鉛筆！繞道到互動專區右側，來自夢幻島、永遠不會長大的Lost Boys首領小飛俠Peter Pan及性格樂天且善良的睡公主──奧蘿拉公主 Aurora正在此等待着你，慢慢從左邊走到右邊，你將會看到這兩個角色靜悄悄為你留下的隱藏訊息。 時代廣場│透過特製小道具 看出隱藏圖像 走進大型互動專區，色彩珣爛的幾何線條和圖形互相交織重疊，仿似掉入迪士尼奇妙而繽紛的世界！對着入口的一幅以紅白為主色調的牆壁矚目而神秘，只要透過特製的小道具，即能看到隱藏在此的圖像，不知道是哪個迪士尼角色想向大家傳達訊息？只要即場登記成為時代廣場會員，即可於2樓顧客服務部免費獲得小道具，窺探此神秘牆壁背後的秘密。而在紅白牆壁的另一旁，則是以《玩轉極樂園》為主題，大小不同的燈箱上飾有電影中不同的圖案元素，電影主角Miguel更手抱結他與大家見面！而專區內不同的牆壁上的掛滿一個個印着經典迪士尼金句的畫作，定必勾起粉絲對迪士尼一幕幕的經典回憶！ 時代廣場│迪士尼 100 拍照互動畫廊 迪士尼粉絲們更可到左邊的「迪士尼100拍照互動畫廊」，只要面向大畫框螢幕，跟著指示，選擇你喜歡的迪士尼畫作及其語錄，你便可以參與其中，拍下奇妙的一刻，製作出獨一無二的藝術畫作，於畫廊展示，這就是迪士尼魔法的魅力！