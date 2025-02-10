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2025-02-10 18:00:00

迪士尼郵輪｜2.17開搶全新船期！全球瘋搶/低至$966入住/免費私家車接送

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迪士尼郵輪｜2.17開搶全新船期！全球瘋搶/低至$966入住/免費私家車接送

迪士尼郵輪｜2.17開搶全新船期！全球瘋搶/低至$966入住/免費私家車接送

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全球瘋搶的迪士尼探險號全新航次現已公佈，217日將正式開賣！新開放預訂的日子為20264月至9月出發，入住客房低至$966一位，旅遊平台KKday更獨家送出新加坡免費私家車接送直達碼頭，即睇詳請。

217日開賣2026年船期

迪士尼郵輪「迪士尼探險號」(Disney Adventure)作為首架進駐亞洲的迪士尼遊輪，今年202512月新加坡首航時反應已經十分熱烈。現在推出202649月船期，提供三晚和四晚海上航程，將於217日晚上9 時開售。值得留意，香港復活節及七一假期都有得預訂，到時假期上船超抵玩！

船上可以選擇多個房型，包括內部客艙房、海景客艙以及海景陽台客艙等。另外，現於旅遊平台KKday上預訂客房，即獨家送出免費私家車接送服務，從酒店或指定地點直達遊輪中心，節省時間及方便。

立即預約：請按此

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即睇票價詳細

3晚航程｜2成人入住 (送私家車接送服務)

  • 內艙客房HK$7,148.5/2 起，平均每晚HK$1,191.4/
  • 豪華內艙客房HK$7,662.5/2 起，平均每晚HK$1,277.1/
  • 豪華海景陽台客艙HK$12,101/2 起，平均每晚HK$2,016.8/
  • 豪華海景陽台客艙HK$13,129/2 起，平均每晚HK$2,188.2/

3晚航程｜2成人+2小童(3-12 )入住 (送私家車接送服務)

  • 內艙客房HK$11,589/2 2 起，平均每晚HK$965.7/
  • 豪華內艙客房HK$12,058.1/2 2 起，平均每晚HK$1,004.8/
  • 豪華海景陽台客艙HK$17,932/2 2 小起，平均每晚HK$1,494.3/
  • 豪華海景陽台客艙HK$19,453.3/2 2 小起，平均每晚HK$1,621.1/

4晚航程｜2成人入住 (送私家車接送服務)

  • 內艙客房 HK$10,216.6/2 起，平均每晚HK$1,277.1/
  • 豪華內艙客房HK$11,690.9/2 起，平均每晚HK$1,495.1/
  • 豪華海景陽台客艙HK$17,069.2/2 起，平均每晚HK$2,133.7/
  • 豪華海景陽台客艙HK$18,439.7/2 起，平均每晚HK$2,305/

4晚航程｜2成人+2小童(3-12 )入住 (送私家車接送服務)

  • 內艙客房HK$16,615.7/2 2 起，平均每晚HK$1,038.5/
  • 豪華內艙客房HK$18,838.4/2 2 起，平均每晚HK$1,177.4/
  • 豪華海景陽台客艙HK$25,262.4/2 2 小起，平均每晚HK$1,578.9/
  • 豪華海景陽台客艙HK$27,290.8/2 2 小起，平均每晚HK$1,705.7/

迪士尼遊輪「迪士尼探險號」

全新的迪士尼遊輪「迪士尼探險號」，可容納6700名賓客，是全球最大和豐富的移動式樂園。船上可與米奇和米妮船長、迪士尼公主、Marvel 超級英雄等經典迪士尼角色互動，並欣賞他們在舞台上現場表演，把多個迪士尼的經典故事呈現於舞台上，各位迪士尼迷絕不能錯過。

郵輪上更設有七大特色主題區域，設備齊全，包括電影院、滑水道、泳池、卡拉OKBingo遊戲、Disco派對、動畫課程等，無論是大人或小朋友都能於船上盡情享受。船上除了有多元化娛樂設施外，亦有迪士尼故事啟發的主題酒吧、高級購物商店等設施，更有專屬兒童及青少年的俱樂部，盡情讓小朋友放電，無憂地在郵輪上享受私人時光。船上更有多間迪士尼主題餐廳，透過獨特的旋轉用餐體驗，享用多間高端餐廳、自助餐、快餐等，食盡多國風味美食！船上更提供多種房型選擇，可以欣賞無敵的海景或船內美景。

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