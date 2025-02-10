迪士尼郵輪｜2.17開搶全新船期！全球瘋搶/低至$966入住/免費私家車接送

全球瘋搶的迪士尼探險號全新航次現已公佈，2月17日將正式開賣！新開放預訂的日子為2026年4月至9月出發，入住客房低至$966一位，旅遊平台KKday更獨家送出新加坡免費私家車接送直達碼頭，即睇詳請。

2 月 17 日開賣 2026 年船期

迪士尼郵輪「迪士尼探險號」(Disney Adventure)作為首架進駐亞洲的迪士尼遊輪，今年2025年12月新加坡首航時反應已經十分熱烈。現在推出2026年4至9月船期，提供三晚和四晚海上航程，將於2月17日晚上9 時開售。值得留意，香港復活節及七一假期都有得預訂，到時假期上船超抵玩！

船上可以選擇多個房型，包括內部客艙房、海景客艙以及海景陽台客艙等。另外，現於旅遊平台KKday上預訂客房，即獨家送出免費私家車接送服務，從酒店或指定地點直達遊輪中心，節省時間及方便。

立即預約：請按此