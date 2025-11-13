熱門搜尋:
生活
2025-11-13 12:00:00

迪士尼音樂傳奇Live 26年1月舉行 《A Whole New World》歌手Lea Salonga現身獻唱

香港迪士尼迎來開園20周年，全年舉辦多個慶祝活動。年度節目「迪士尼音樂Live」推出全新節目「迪士尼音樂傳奇Live」。曾獲「迪士尼傳奇」殊榮的歌手Lea Salonga將會現身獻唱多首迪士尼經典樂曲，包括其經典作《A Whole New World》及《Reflection》等，迪士尼迷不可錯過！

「迪士尼音樂傳奇 Live－Lea Salonga 領銜獻唱」於2026年1月10日舉行。

只此一晚的音樂盛會

Lea Salonga曾為茉莉公主及花木蘭獻聲，演繹《A Whole New World》及《Reflection》，並於2011年獲得「迪士尼傳奇」榮譽。「迪士尼音樂傳奇 LiveLea Salonga 領銜獻唱」將於2026110日舉行。 Lea將會攜手香港管弦樂團的弦樂手及香港迪士尼樂隊，在指揮家Maestro Gerard Salonga領導下，唱出多首迪士尼樂曲，包括《A Whole New World》、《Reflection》、《A Dream Is a Wish Your Heart Makes》及《Let It Go》等。茉莉公主、花木蘭、蒂安娜、愛莎、灰姑娘與寶嘉康蒂更會現身音樂會，與觀眾一起重溫她們的故事。

奇妙處處通會員可優先預購

「迪士尼音樂傳奇 LiveLea Salonga 領銜獻唱」標準及VIP座位區通行證將於2025 1113日公開發售。「奇妙處處通」白金卡會員可於1112日優先預購。

迪士尼音樂傳奇 Live－Lea Salonga 領銜獻唱

